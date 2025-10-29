Prima pagină » #Colectiv » Colegiul Medicilor prezintă realitatea CUMPLITĂ din România: La 10 ani de la tragedia de la Colectiv, încă nu avem funcționale Centre de Mari Arși

Nicolae Oprea
29 oct. 2025, 15:37, #Colectiv
Colegiul Medicilor din România (CMR) trage un semnal de alarmă și prezintă realitatea din 2025 a sistemului medical din țara noastră. „Din păcate, mâine, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv, încă nu avem funcționale Centre de Mari Arși – realitatea acestui moment – iar sistemul medical românesc trimite pacienții mari arși în străinătate”, spun reprezentanții CMR

„Din păcate, mâine, la 10 ani de la tragedia de la Colectiv, încă nu avem funcționale Centre de Mari Arși – realitatea acestui moment – iar sistemul medical românesc trimite pacienții mari arși în străinătate – bine că facem acest lucru pentru a salva viața acestor pacienți și a le oferi îngrijiri în standarde. Este un adevăr greu de acceptat, dar necesar de rostit. Într-un deceniu…în 10 ani, am vorbit mult despre centrele de mari arși, de spitale cu centre de mari arși, dar…am construit puțin”, transmit reprezentanții Colegiului Medicilor din România.

Supraviețuitorii de la Colectiv ar urma să rămână fără sprijin medical: Este umilitor să fim nevoiţi să cerşim, anual, o prelungire limitată care ne condamnă la stres şi la boală!

„Infecţiile nosocomiale contractate în spitalele româneşti ne-au agravat semnificativ prognosticul pe termen lung deoarece, din cauza lor, rănile noastre s-au vindecat cu întârziere şi defectuos” / Sursă FOTO: Octav Ganea – Mediafax Foto

Potrivit sursei citate, tragedia de la Colectiv a arătat dureros cât de nepregătit este sistemul sanitar pentru un număr mare, în același timp, de pacienți critici cu arsuri.

„În continuare, lipsesc centrele specializate”

„În continuare, lipsesc centrele specializate – o infrastructură vitală în gestionarea unui pacient mare ars. Cu siguranță, mai avem de îmbunătățit îngrijirea marelui ars, dar fără o infrastructură adecvată lucrurile nu se pot schimba. În continuare, în cazurile de mari arși, timpul înseamnă viață — dar timpul se pierde între hârtii, transferuri, paturi libere, căutarea de soluții pe moment pentru cazuri specifice.  Și, de multe ori, aceste lucruri se fac cu eforturile medicilor, ale aparținătorilor pacienților arși sau ale reprezentanților societății civile, dar am văzut – si este bine – și ale autorităților.

Și pacienții și noi, medicii, și societatea românească în ansamblu, cu toții avem nevoie de investiții reale și de un plan național coerent realizat, punând la aceeași masă toți coordonatorii și reprezentanții centrelor de arsuri din țară pentru o abordare optimă și modernă în tratamentul marilor arși”, se arată în postarea CMR.

Sursa citată mai scrie că este nevoie de o abordare susținută de toate partidele parlamentare.

„10 ani nu trebuie să fie doar un moment de comemorare, ci și un moment pentru responsabilitate”

„Suntem încă aici astăzi, dar vă invităm acum…să începem o abordare, plecând de la date, de la analize și costuri până la a deschide linii de colaborare cu centrele de mari arși de la nivel european pentru schimburi de experiență, care să ne ajute să îmbunătățim ce facem astăzi. 10 ani nu trebuie să fie doar un moment de comemorare, ci și un moment pentru responsabilitate. Pentru ca pacienții sau familiile să nu mai treacă prin ce au trăit cei de la Colectiv, prin ce am simțit noi toți, ca societate. (…)

Trebuie, însă, să recunoaștem și lucrurile bune care s-au mai făcut și se fac pe subiectul mărilor arși. Înțelegem că Centrul de Mari Arși de la Timișoara este aproape de finalizare și sperăm să se deschidă cât mai curând, iar după jumătatea anului viitor Centrul de Mari Arși de la Târgu Mureș și Centrul de arși gravi pediatrie de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” vor fi de asemenea deschise, potrivit datelor prezentate public – lucrări începute în ultimii ani”, se mai arată în postarea CMR.

