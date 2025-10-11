Prima pagină » Evenimente » Marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la tragedia COLECTIV. În România, corupția ucide în continuare

Marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la tragedia COLECTIV. În România, corupția ucide în continuare

11 oct. 2025, 18:46, Evenimente
Marş în Bucureşti, la împlinirea a 10 ani de la tragedia COLECTIV. În România, corupția ucide în continuare

Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu 65 de morți. Organizatorii cer dreptate, acuzând că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic.

La 1o ani de la incendiul care a furat 65 de vieți, corupţia încă ucide în România: mor bebeluşi în spitale, și nu există o şansă reală de tratament şi recuperare pentru marii arşi. Practic, nu s-a schimbat nimic.

Infecțiile nosocomiale fac în continuare victime

”30 octombrie 2015, clipa în care România a ars colectiv. 65 de vieţi au fost curmate, 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, poveşti. Nu ştim nici acum câţi ar fi putut fi salvaţi dacă nu «aveam de toate». Şi nu putem uita”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

Aceştia atrag atenţia că, 10 ani mai târziu, corupţia ucide la fel în România.

”Infecţiile nosocomiale încă fac victime – mor bebeluşi în spitale. Nu există încă o şansă reală de tratament şi recuperare pentru marii arşi. La 10 ani după tragedia de la colectiv, pentru românii nespeciali pare că nu s-a schimbat nimic”, au mai transmis organizatorii.

Potrivit acestora, nimeni nu a fost serios tras la răspundere şi nimeni nu plăteşte.

Dosarele Colectiv au fost clasate, iar sentințele anulate

”Dosarele clasate şi sentinţele anulate nu sunt justiţie! Victimele merită ca vinovaţii să plătească. România merită ca toţi cei care au făcut posibilă tragedia de la #colectiv să fie traşi la răspundere. Cei 65 merită dreptate. Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm”, arată organizatorii.

Evenimentul va avea loc în data de 30 octombrie.

”Ne întâlnim în Piaţa Universităţii la 18:00 şi vom pleca în marş către #colectiv la ora 19:00! The day we give in is the day we die”, este mesajul transmis pe reţelele de socializare.â

ICCJ a decis reluarea anchetei în Dosarul Colectiv 2

Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au decis, în martie 2025, ca ancheta în  Dosarul Colectiv 2 să fie reluată. În acest dosar, procurorii au investigat modul în care autorităţile au intervenit după producerea incendiului din clubul bucureştean. Dosarul fusese clasat în vara anului 2024 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Pe 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, asistând la concertul trupei rock Goodbye to Gravity. La ora 22.32, în timpul concertului, izbucneşte un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă, focul extinzându-se rapid în câteva secunde. În acea noapte, 27 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la 11 spitale din Bucureşti. În săptămânile care au urmat, alți 37 dintre supravieţuitori au murit în spitale.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

După ce a fost achitat în Dosarul Colectiv, Statul Român trebuie să-i plătească lui Piedone daune de 100.000 de euro. Sentința nu este definitivă

Victor Ponta despre Colectiv: „Eu am demisionat din funcţie. Iohannis a profitat politic de pe urma tragediei”

Mediafax
Mișcare surprinzătoare. Putin acuză Comitetul Nobel că a compromis credibilitatea Premiului pentru Pace și îl laudă pe Trump
Digi24
Poliția Română, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și replica polițiștilor
Cancan.ro
Cine este soțul Marinelei Chelaru și cu ce se ocupă. Adrian Cula are o meserie total diferită de a regretatei actrițe
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Diana Șoșoacă îl critică pe Călin Georgescu: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat și te-au ajutat?”
Mediafax
Ludovic Orban, despre lentoarea preşedintelui Nicușor Dan: Este un om care cumpăneşte foarte bine
Click
Secretele întunecate ale lui Albert Einstein. Cum se comporta cu femeile din viața sa: „Era o cruzime degradantă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Digi24
Amenințarea lui Orban: O treime dintre bugetari, în șomaj tehnic!
Cancan.ro
BREAKING | Marinela Chelaru a murit la 66 de ani
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
În ce condiţii ar putea fi posibil un blackout în România. Ministrul Energiei explică scenariile
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Cutremur astăzi în România! În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a înregistrat
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Descopera.ro
Cerul ascunde „SPIRIDUȘI” și „ELFI”: fenomene electrice rare ale Pământului
Evz.ro
Motivul pentru care Vlad Țepeș și Ștefan cel Mare au devenit dușmani
A1
Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
Marinela Chelaru s-a stins din viață cu o DURERE pe care nu a spus-o nimănui până la final. Toată lumea o vedea puternică, dar în sufletul ei era o rană adâncă. Și-a dorit, dar nu s-a întâmplat. A așteptat, a sperat...și apoi a fost prea târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Nava Endurance a lui Shackleton nu era construită pentru expediții polare, relevă o nouă analiză
Sari la bara de unelte