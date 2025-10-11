Mai multe organizaţii civice anunţă că vor organiza, în 30 octombrie, un marş în Bucureşti, la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, soldat cu 65 de morți. Organizatorii cer dreptate, acuzând că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci. În plus, în România nu s-a schimbat nimic.

La 1o ani de la incendiul care a furat 65 de vieți, corupţia încă ucide în România: mor bebeluşi în spitale, și nu există o şansă reală de tratament şi recuperare pentru marii arşi. Practic, nu s-a schimbat nimic.

Infecțiile nosocomiale fac în continuare victime

”30 octombrie 2015, clipa în care România a ars colectiv. 65 de vieţi au fost curmate, 65 de oameni cu familii, iubiri, profesii, poveşti. Nu ştim nici acum câţi ar fi putut fi salvaţi dacă nu «aveam de toate». Şi nu putem uita”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului.

Aceştia atrag atenţia că, 10 ani mai târziu, corupţia ucide la fel în România.

”Infecţiile nosocomiale încă fac victime – mor bebeluşi în spitale. Nu există încă o şansă reală de tratament şi recuperare pentru marii arşi. La 10 ani după tragedia de la colectiv, pentru românii nespeciali pare că nu s-a schimbat nimic”, au mai transmis organizatorii.

Potrivit acestora, nimeni nu a fost serios tras la răspundere şi nimeni nu plăteşte.

Dosarele Colectiv au fost clasate, iar sentințele anulate

”Dosarele clasate şi sentinţele anulate nu sunt justiţie! Victimele merită ca vinovaţii să plătească. România merită ca toţi cei care au făcut posibilă tragedia de la #colectiv să fie traşi la răspundere. Cei 65 merită dreptate. Vocile lor au tăcut, dar noi putem încă să strigăm”, arată organizatorii.

Evenimentul va avea loc în data de 30 octombrie.

”Ne întâlnim în Piaţa Universităţii la 18:00 şi vom pleca în marş către #colectiv la ora 19:00! The day we give in is the day we die”, este mesajul transmis pe reţelele de socializare.â

ICCJ a decis reluarea anchetei în Dosarul Colectiv 2

Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au decis, în martie 2025, ca ancheta în Dosarul Colectiv 2 să fie reluată. În acest dosar, procurorii au investigat modul în care autorităţile au intervenit după producerea incendiului din clubul bucureştean. Dosarul fusese clasat în vara anului 2024 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Pe 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, asistând la concertul trupei rock Goodbye to Gravity. La ora 22.32, în timpul concertului, izbucneşte un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă, focul extinzându-se rapid în câteva secunde. În acea noapte, 27 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la 11 spitale din Bucureşti. În săptămânile care au urmat, alți 37 dintre supravieţuitori au murit în spitale.

