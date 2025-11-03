Marian Godină sare în apărarea jandarmului care l-a amendat pe organizatorul marșului COLECTIV: „Părinții lui sunt devastați. Să vă fie rușine”

Polițistul Marian Godină i-a luat apărarea tânărului jandarm care l-a amendat pe organizatorul marșului pentru victimele de la tragedia din Colectiv, criticând totodată conducerea Jandarmeriei Române după ce instituția și-a cerut scuze public în acest caz, care a văzut vâlvă pe rețelele de socializare.

Tragedia de la Colectiv, comemorată an de an în România, a devenit subiect de scandal pe rețelele de socializare după ce un jandarm l-a amendat pe organizatorul marșului comemorării victimelor din Clubul Colectiv pentru că „activitatea sa a fost depășită și nu a luat măsuri pentru închiderea adunării publice în cadrul căreia mai participau aproximativ 25 de persoane.

La scurt timp, șeful Jandarmeriei Române, general maior Alin Mastan, a prezentat public scuze pentru atitudinea jandarmului care „n-a înțeles emoția evenimentului” care a marcat România.

„În primul rând, doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs”, a spus șeful Jandarmeriei Române, general maior Alin Mastan. „Regretăm sincer acest incident, care este unul izolat. Din această situație vom trage concluziile necesare și vom învăța lecțiile care se impun, astfel încât, în viitor, să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a transmis generalul.

Polițistul influencer, Marian Godină a reacționat dur la decizia conducerii Jandarmeriei Române de a-și cere scuze public după ce un jandarm a amendat cu 3.000 de lei organizatorul marșului de comemorare a victimelor de la Colectiv, eveniment desfășurat la împlinirea a 10 ani de la tragedie.

„Zilele trecute, cineva a făcut de râs grav Jandarmeria Română și ar trebui demis. Pentru cine nu știe ce s-a întâmplat, un activist a fost sancționat contravențional de un jandarm, cu ocazia marșului comemorării victimelor de la Colectiv. Activistul era organizatorul marșului. Pentru cei care nu cunosc legea, și observ că sunt mulți care nu o cunosc, dar pe facebook sunt experți, când vine vorba de comemorări, legea e ceva mai îngăduitoare, așa cum e logic să fie. Organizatorul a organizat un marș care la ora 20 s-a încheiat. Ați înțeles, da? La ora 20, marșul s-a încheiat. De la ora 10 până la ora 23 era notificată o comemorare în același loc, cu un alt organizator, care însă, la ora 23 a zis că el și-a încheiat activitatea. După ora 23, oamenii au rămas în continuare la un moment de reculegere, să aprindă lumânări etc. Doar că, pe acolo au apărut niște oameni cu ceva steaguri. Așa ziși suveraniști. Au zis că vor și ei să comemoreze. Să pună o lumânare. Au voie? Păi au, nu? Că suntem același popor, iar la chestiile astea nu contează deloc opțiunile politice. De altfel, oamenii nu aveau niciun fel de însemne politice, ci doar steaguri. Doar că, activistul Marian Rădună nu îi lasă, deși la o comemorare este permis accesul oricui. Filmat fiind, Marian Rădună își asumă și spune cu subiect și predicat că își asumă rolul de organizator și începe să decidă pe cine lasă acolo și pe cine nu. În momentul în care decizi cine are voie și cine nu, comemorarea se transformă într-o adunare publică. Jandarmul interpretează legea astfel și îi aplică organizatorului o sancțiune contravențională pentru depășirea orei 23 pentru ADUNARE PUBLICĂ, nu pentru comemorare. În orice caz, legalitatea procesului-verbal întocmit va fi stabilită de instanța competentă, în niciun caz de noi, care doar ne dăm cu părerea. Și, mai ales, în niciun caz de către șeful Jandarmeriei Române care și-a cerut scuze public fără ca măcar să afle de la firul ierbii ce a fost acolo. Șeful Jandarmeriei Române, prin faptul că și-a cerut scuze, s-a antepronunțat cu privire la un act întocmit de un subaltern. Șeful Jandarmerie Române a făcut de râs Jandarmeria Română. Cât despre jandarmul care a aplicat sancțiunea, cel mult aceasta va fi contestată și anulată, deși, dați-mi voie să cred că p-v-ul va sta în picioare în instanță. În legătură cu cei care ați distribuit imaginea jandarmului, cu mențiunea „haideți să-l facem cunoscut”, ar trebui să vă fie rușine că faceți praf un om care, deși ocupă o funcție publică, nu e o persoană publică. I-ați căutat soția la serviciu, părintii lui sunt devastați de ce au citit pe net despre copilul lor, un tânăr de 26 de ani. Să știți că voi, ăștia de vă ziceți progresiști, nu sunteți cu nimic mai buni decât ăilalți, așa zișii suveraniști. Doar că aveți mai multă școală, dar asta vă face cu mult mai răi. Jandarmule, dacă citești textul ăsta, capul sus, armata-i lungă! PS astăzi, în spatele președintelui Nicușor Dan, se afla fix activistul cu pricina, sper să fie doar o coincidență prezența lui lângă președinte și să nu aibă legătură cu scuzele șefului Jandarmeriei. PPS Marian Rădună se lăuda pe la emisiuni că a vorbit el cu superiorii. Băiete, contestă amenda în instanță, lasă pilele”, a scris Marian Godină pe pagina sa de Faceboook.

Organizatorul marșului, Marian Rădună, a fost amendat și apoi a postat pe facebook amenda și discuția filmată cu oamenii legii.

Jandarmeria a transmis și un comunicat de presă, în care este specificat că „există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale”, „dar există și noțiunea de spirit al legii”.

„Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică. Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor. În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic”, se arată în comunicat.

