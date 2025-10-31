Amendă de 3.000 de lei pentru organizatorul marșului dedicat victimelor Colectiv. Jandarmeria: „Agentul nu a înțeles spiritul legii”

„Noi muncim nu gândim sau nu empatizăm” pare a fi sloganul Jandarmeriei Române, în ultima vreme. Doi reprezentanți ai forțelor de ordine l-au amendat pe organizatorul comemorării victimelor din Clubul Colectiv, la 10 ani de la cumplita tragedie în urma căreia și-au pierdut viața zeci de oameni și alte câteva sute au ajuns la spital cu răni grave, din cauză că nu fac diferența dintre „marș” și „comemorare”.

Jandarmeria Română ar trebui să-și cumpere niște dicționare mai bune, din câte se pare. În seara de joi spre vineri, jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pe Marian Rădună, organizatorul marșului pentru că „activitatea sa a fost depășită, nu a luat măsuri pentru închiderea adunării publice în cadrul căreia mai participau aproximativ 25 de persoane și a menționat: ‹Îmi asum›”, scrie jandarmul în procesul verbal de contravenție.

Organizatorul avea aprobare până la ora 23.00 pentru un marș și o comemorare în memoria celor 65 de morți și zeci de răniți, „victime ale incompetenței statului”, așa cum spune în video Marian Rădună.

„Durerea are oră de închidere? Treaba Jandarmeriei Române este să amendeze pentru că, în accepțiunea dânșilor, oamenii care stau și comemorează niște victime ale incompetenței statului sunt în marș. Atât am învățat noi, la limba română. Incredibil, 30 de oameni adunați degeaba!”, a comentat Rădună, în timp ce jandarmii îi scriau procesul verbal de amendă.

După ce i-a amendat, li s-a spus celor aproape 30 de persoane că pot rămâne, ca și când contravenția a dispărut odată cu aplicarea amenzii.

Măsura a fost criticată public de organizația non-guvernamentală „Corupția Ucide”, implicată în mobilizarea civică pentru păstrarea memoriei victimelor. ONG-ul a acuzat Jandarmeria de „nesimțire și prostie agresivă” și a susținut că forțele de ordine ar fi fost „deranjate” de faptul că acțiunea a fost una de comemorare, „nu un protest suveranist”.

„Jandarmii l-au amendat pe activistul Marian Rădună pentru că manifestația a depășit ora 23:00, oră stipulată în protocol. Deși, potrivit Legii 60/1991, pentru comemorări nu ai obligația să notifici autoritățile, cu atât mai puțin să închei un protocol. Marian și-a luat acest angajament din bun simț, iar la sfârșitul serii s-a trezit cu o amendă de 3000 de lei. Mentalitate și atitudine marca Jandarmeria Română. Rușinos”, a transmis organizația.

Jandarmeria recunoaște că „agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului”

Jandarmeria Română a transmis un comunicat în care recunoaște că „agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului”. Ba mai mult, „efectuăm constant activități de pregătire ale colegilor din operativ pentru a găsi permanent posibilități de îmbunătățire a relaționării în astfel de situații”.

„Având în vedere situația creată la evenimentul desfășurat seara trecută în memoria victimelor de la Colectiv, Jandarmeria Română are obligația morală de a face următoarele precizări: Jandarmeria Română respectă și protejează dreptul cetățenilor de a participa la adunările publice, mai ales când este vorba de adunări comemorative, așa cum a fost cazul evenimentului de ieri În acest sens, efectuăm constant activități de pregătire ale colegilor din operativ pentru a găsi permanent posibilități de îmbunătățire a relaționării în astfel de situații, scopul fiind respectarea legii și protejarea oamenilor. Din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică. Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor. În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic. În consecință, la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române s-au dispus de urgență verificări privind modul de aplicare a sancțiunii contravenționale, urmând a se analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii. Reamintim faptul că Jandarmeria Română a fost și rămâne alături de toți cei afectați de tragedia din clubul Colectiv. În seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenți la fața locului, oferind sprijin autorităților și victimelor. De-a lungul anilor, instituția a sprijinit și a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment. Transmitem sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii.

Jandarmeria Română garantează că, în urma verificărilor aflate în desfășurare, vor fi dispuse toate măsurile legale care se impun, în spiritul respectării legii, al echității și al respectului față de cetățeni.”

Activistul a transmis că va depune în instanță contestație față de sancțiunea primită.

