Prima pagină » Comunicate de presă » ARCMEDIA aduce bucuria Crăciunului mai aproape de copiii care au cea mai mare nevoie

ARCMEDIA aduce bucuria Crăciunului mai aproape de copiii care au cea mai mare nevoie

28 dec. 2025, 11:54, Comunicate de presă
ARCMEDIA aduce bucuria Crăciunului mai aproape de copiii care au cea mai mare nevoie

Crăciunul înseamnă mai mult decât sărbătoare – înseamnă grijă, solidaritate și responsabilitate față de comunitate.

În spiritul acestor valori, ARCMEDIA, cel mai mare grup de publishing din România, a oferit cadouri de Crăciun copiilor nevoiași din Aninoasa, Ploiești, Balotești și Argeș dar și din comunități sprijinite de Fundația Sfântul Francisc din Covasna, aducând un strop de bucurie acolo unde este cel mai necesar.

Inițiativa a fost realizată cu sprijinul preotului din Săbăreni și al părintelui Paul Stănescu, oameni care cunosc în profunzime realitățile din aceste comunități și care, prin implicarea lor constantă, fac diferența zi de zi.

ARCMEDIA aduce bucuria Crăciunului mai aproape de copiii care au cea mai mare nevoie

Acțiunea ARCMEDIA s-a desfășurat în parteneriat cu organizații și companii care împărtășesc aceeași viziune asupra responsabilității sociale: Fundația Gândul Media Network, Asociația Medici pentru România, AstraZeneca și Klintensiv, parteneri care au ales să fie alături de copii nu doar prin resurse, ci și prin solidaritate autentică.

Cadourile oferite – atent pregătite și încărcate de semnificație – au reprezentat mai mult decât obiecte. Ele au fost un mesaj de speranță, de normalitate și de apartenență, un semn că nimeni nu este uitat, mai ales în perioada sărbătorilor.

„Credem că succesul unui brand se măsoară și prin impactul pe care îl are asupra comunității. Pentru noi, Crăciunul înseamnă să fim prezenți, să ascultăm și să oferim acolo unde este nevoie, cu respect și empatie.” Echipa ARCMEDIA

Prin această acțiune, ARCMEDIA își reafirmă angajamentul față de proiectele cu impact social real și față de parteneriatele construite pe valori comune: grijă, responsabilitate și umanitate.

Pentru că, dincolo de strategii, campanii și rezultate, oamenii rămân întotdeauna în centrul a tot ceea ce facem.

ARCMEDIA aduce bucuria Crăciunului mai aproape de copiii care au cea mai mare nevoie

Despre ARCMEDIA

ARCMEDIA este un grup media fondat și deținut de antreprenorul și jurnalistul Radu Budeanu, care reunește sub aceeași umbrelă unele dintre cele mai relevante și influente branduri media din România. Portofoliul ARCMEDIA include agențiile de știri și imagini Mediafax și Mediafax Foto, precum și publicațiile Gândul, G4Media, CANCAN, Ciao, G4Food, Economedia, ProSport, Promotor, Ce se întâmplă, doctore?, Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi, Apropo, TechRider și Pets&Cats.

ARCMEDIA – Unim Perspective

Recomandarea video

Citește și

COMUNICAT ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026!
13:01, 24 Dec 2025
ARCMEDIA își consolidează portofoliul producțiilor video: Dan Capatos se alătură echipei CANCAN începând cu ianuarie 2026!
COMUNICAT Garanția proprietății: ce înseamnă înregistrarea sistematică
10:30, 24 Dec 2025
Garanția proprietății: ce înseamnă înregistrarea sistematică
COMUNICAT Profit Point Network – lansarea unui nou ecosistem financiar în România. AI și tech pentru finanțele tale
15:54, 22 Dec 2025
Profit Point Network – lansarea unui nou ecosistem financiar în România. AI și tech pentru finanțele tale
COMUNICAT Tecnic Consulting Engineering România câștigă contractul de supervizare pentru Lotul 2 al Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș
13:53, 22 Dec 2025
Tecnic Consulting Engineering România câștigă contractul de supervizare pentru Lotul 2 al Autostrăzii A13 Sibiu-Făgăraș
IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0
20:11, 18 Dec 2025
IQOS deschide un nou capitol în AFI Cotroceni: artă, design și experiențe sub conceptul 2.0
COMUNICAT (P)Kaizen Gaming: compania din spatele Betano, un angajator de top și un lider în tehnologie și impact social
14:13, 16 Dec 2025
(P)Kaizen Gaming: compania din spatele Betano, un angajator de top și un lider în tehnologie și impact social
Mediafax
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale de 120 km / h
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Cancan.ro
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la Digi24. De ce a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Adevarul
Marea hidrocentrală Lotru–Ciunget, capodopera energetică ascunsă în Carpați. A fost numită cea mai grandioasă din Europa
Mediafax
Un incident apare din ce în ce mai des în avioanele de pasageri. Ce fac unii călători și cum reacționează personalul
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Cancan.ro
Alex Bodi continuă scandalul aprins cu Ramona Olaru! Musculosul nu se lasă: 'O să aduc eu amintiri de la Agronomie când
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Faptele bune și voluntariatul ne pot încetini îmbătrânirea creierului, indică un studiu

Cele mai noi