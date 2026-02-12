Prima pagină » Emisiuni » OFF The Record I Invitat: judecător Liana Arsenie, președintele Curții de Apel București

12 feb. 2026, 12:49, Emisiuni
Justiția se înfăptuiește în numele legii, este unică, imparțială și egală pentru toți și se realizează doar în instanțele de judecată. Asta scrie în Constituție, dar Justiția e făcută de oameni.

Ce se întâmplă cu adevărat în a doua cea mai importantă instanță din România, discutăm cu unul dintre cei mai importanți judecători.

Care este starea Justiției din România, ce arată raportul Inspecției Judiciare în urma scandalului Recorder, cum s-ar putea reforma magistratura astfel încât să fie mai aproape de justițiabil, ce probleme sunt în instanțe, de ce situația pensionării este atât de importantă pentru sistemul judiciar, cum se poate face un referendum în Justiție și cât de independenți sunt judecătorii în România – despre toate acestea discutăm cu judecătorul Liana Arsenie, președintele Curții de Apel București.

