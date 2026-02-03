Prima pagină » Comunicate de presă » De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului

De ce este important să verifici documentele tehnice ale cadastrului

03 feb. 2026, 10:12, Comunicate de presă
După colectarea actelor care atestă dreptul tău de proprietate și realizarea măsurătorilor de către firma de cadastru, etape ale procesului de înregistrare sistematică a proprietăților, ai obligația de a verifica rezultatele.

Aceste rezultate, numite documentele tehnice ale cadastrului, le vei găsi afișate la primărie sau într-un alt loc stabilit de primar, pe pagina de internet a primăriei și a ANCPI, pentru o perioadă de 60 de zile. Cu cel puţin cinci zile înainte de afişare, se publică un anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului, într-un ziar de largă circulaţie, într-un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a administraţiei publice locale, precum şi pe cea aparţinând ANCPI.

În cazul în care vrei să consulți documentele afișate pe site-ul ANCPI accesezi https://www.ancpi.ro/pnccf_docs/, apoi selectezi județul și comuna în care se află proprietatea ta. Acolo vei găsi documentele tehnice ale cadastrului formate din: planul cadastral, registrul cadastral al imobilelor și opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători.

Aceste documente conțin toate informațiile privitoare la proprietarii imobilelor, suprafețele și delimitarea acestora precum și eventualele sarcini ale proprietăților.

În cazul în care consideri că aceste documente conțin erori în ceea ce privește proprietatea ta, poți depune cerere de rectificare în intervalul de 60 de zile.

Ce pași urmezi pentru a depune cerere de rectificare

  • Consulți documentele tehnice ale cadastrului.
  • Dacă observi erori, depui o cerere de rectificare la comisia de soluționare a cererilor de rectificare pe care o găsești în locul în care se realizează publicarea.
  • Împreună cu cererea de rectificare trebuie să depui documente doveditoare și copie după cartea de identitate.
  • Poți transmite toate aceste documente la sediul primăriei, fie prin poştă sau curier, fie prin email.
  • Dacă totuși ai nelămuriri privind cererea de rectificare poți întreba membrii comisiei de soluţionare a acestor cereri.
  • Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare este formată din: reprezentanţi ai primăriei, ai oficiului de cadastru și publicitate imobiliară și ai prestatorului lucrărilor (firmei de cadastru).

Ce faci dacă îți este respinsă cererea

Dacă cererea ta de rectificare este respinsă, dar consideri că motivul respingerii este neîntemeiat, poți formula plângere împotriva procesului verbal prin care ți-a fost respinsă cererea.

Plângerea se formulează, în 15 zile de la comunicarea procesului verbal, la judecătoria în a cărei rază de competență se află proprietatea ta.

Așadar, pentru corectitudinea rezultatelor înregistrării sistematice a proprietății tale este foarte important să participi la etapa de afișare publică a documentelor tehnice cadastrale prin verificarea rezultatelor, dar și pentru a putea solicita corectarea posibilelor erori survenite.

Ce faci dacă nu ai verificat documentele tehnice ale cadastrului

Chiar dacă nu ai verificat rezultatele lucrărilor, iar procesul de înregistare sistematică s-a încheiat, ai posibilitatea de a solicita corectarea gratuită a eventualelor erori, până la data la care se va încheia un act de transfer al dreptului de proprietate asupra imobilului.

Această solicitare o poți face prin depunerea, la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, a unei cereri având ca obiect Rectificare – corectare cadastru sistematic.

Etapa de verificare a documentelor tehnice ale cadastrului face parte din procesul de înregistrare sistematică a proprietăților pentru care Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) implementează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027.

Astfel ANCPI beneficiază de fonduri europene pentru realizarea înregistrării sistematice gratuite a proprietăților din 660 de comune, însumând peste 5,7 milioane de hectare.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

 PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

