David Popovici, impresionat de întâlnirea cu Victor Rebengiuc. „Recunoscător pentru acest moment”

David Popivici, campion mondial şi olimpic la nataţie, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după ce s-a întâlnit cu marele actor Victor Rebengiuc.

David Popivici, recunoscător pentru întâlnirea cu Victor Rebengiuc

Înotătorul a descris întâlnirea ca fiind un privilegiu rar, dar și unul dintre acele momente care nu se uită niciodată. Sportivul a transmis că, deși fac parte din domenii și generații diferite, respectul și munca i-au adus în același loc.

”Unele întâlniri nu se uită niciodată. Pentru mine, aceasta a fost una dintre ele.

Să stau față în față cu maestrul Victor Rebengiuc, un titan al teatrului românesc, o lecție vie de talent, demnitate și forță, a fost un privilegiu rar.

Venim din generații și domenii diferite, dar performanța, munca și respectul ne aduc în același loc.

Întâlnirile care te inspiră devin parte din tine. Recunoscător pentru acest moment”, a scris David Popovici, pe rețelele de socializare.