David Popovici, impresionat de întâlnirea cu Victor Rebengiuc. „Recunoscător pentru acest moment”

FLASH NEWS 230 de milioane de euro, în pericol după amânarea deciziei pe pensiile speciale la CCR. Guvernul așteaptă anunțul oficial privind pierderea banilor
14:09
David Popivici, campion mondial şi olimpic la nataţie, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, după ce s-a întâlnit cu marele actor Victor Rebengiuc.
Înotătorul a descris întâlnirea ca fiind un privilegiu rar, dar și unul dintre acele momente care nu se uită niciodată. Sportivul a transmis că, deși fac parte din domenii și generații diferite, respectul și munca i-au adus în același loc.
AUTORUL RECOMANDĂ