Ion Cristoiu: Cum a devenit CCR din Salvatoarea Națiunii Monstrul Națiunii

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a explicat „cum a devenit CCR din Salvatoarea Națiunii Monstrul Națiunii”.

„Raluca Turcan, lideră PNL-istă, fostă Ministră a Culturii, total responsabilă de pierderea de către statul român a Coifului de la Coțofenești, a găsit prilejul să propună o lege în Parlament prin care judecătorii CCR trebuie să răspundă financiar pentru prejudiciul creat statului român în chestiunea pensiilor magistraților.

Sigur că ne mai întrebăm cum de Raluca Turcan nu s-a retras la casa sa de la țară, după ce s-a dovedit că este responsabilă în pierderea de către statul român a unui obiect de tezaur. Nu a fost atinsă de nicio anchetă, nici parlamentară, nici de presă, nici ONG-istă, nici penală. Sigur, probabil că cineva s-a gândit s-o ocrotească, din motive care mie îmi scapă. Însă, un politician, o personalitate care are minimă demnitate, se retrage din viața publică, chiar după un asemenea dezastru.

Dincolo de acest tupeu tipic politrucist, constat că un lider PNL consideră că deciziile CCR în chestiunea legii pensiilor magistraților produc un prejudiciu statului român. Dar pe 6 decembrie 2024, aceeași instituție a anulat alegerile. O crimă împotriva democrației, un moment sinistru, unic în istoria României moderne și chiar în istoria democrațiilor din toate timpurile, cu consecințe uriașe pentru destinul României, pentru imaginea României în lume și decizie care a adus o pagubă inestimabilă”, a spus Ion Cristoiu.

„CCR a fost ridicată în slăvi inclusiv de Raluca Turcan”

„La vremea respectivă, CCR a fost ridicată în slăvi inclusiv de Raluca Turcan, de USR-iști, de PNL-iști, de pro-europeni, tefeliști că a salvat România. Era CCR salvatoarea României. Mai era un pic și se propunea ca în Piața Victoriei să se ridice un grup statuar. (…) Potrivit unei tradiții, ar fi trebuit ca foarte mulți români să-și boteze fetele Cecerina, Cecere. Să fi fost o formulă scrisă în toate dicționare cu litere mari și roșii.

Așadar, la aceeași instituție care, acum, amână în chestiunea legii pensiilor o decizie este călcată în picioare. Cristian Tudor Popescu a cerut nici mai mult, nici mai puțin decât arestarea membrilor CCR de acum. Aceeași persoană ceruse în decembrie 2024 arestare suveraniștilor care cereau arestarea membrilor CCR.

Oricum avem o răsturnare tipic românească de dublu standard, când o instituție sau o persoană joacă așa cum cere sistemul. Este eroină a națiunii. Când le contrazici interesele sistemului, atunci este călcată în picioare. Oricum, dacă mă întrebați pe mine, celor de la CCR puțin le pasă, pentru că odată ce au fost cântați în slăvi pentru anularea alegerilor, nu prea văd cum le-ar păsa alor acum că membrii CCR sunt atacați. Cântarea acelei decizii le-a dat credința că ei pot face orice în România”, a conchis publicistul.

