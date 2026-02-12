Percheziții DNA într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la peste 28 milioane de lei, 11 persoane sunt vizate

Joi, procurorii anticorupție fac percheziții în 4 locații într-un dosar de mare evaziune fiscală. În ancheta procurorilor sunt vizate 11 persoane, iar prejudiciul estimat este de peste 28.000.000 lei, relatează Mediafax.

Update: Direcția Națională Anticorupție a transmis un comunicat oficial. Potrivit acestuia, cercetările sunt efectuate într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea infracțiunilor de corupție, în perioada august 2023 – octombrie 2025.

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada august 2023 – octombrie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 28 milioane de lei.

În cursul zilei de 12 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 4 locații situate pe raza municipiului București, la domiciliile unor persoane fizice”, se precizează în comuniactul oficial.

Știre inițială

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.

DNA crede că mai multe persoane fizice administrează, prin interpuși, societăți comerciale care au ca obiect de activitate transportul alternativ de călători.

Procurorii anticorupție suspectează că diferite persoane, fără calitate oficială, coordonează mai multe societăți comerciale care își desfășoară activitatea de transport alternativ de călători prin intermediul platformelor Bolt și Uber, în sensul angajării de șoferi fără forme legale, respectiv fără încheierea unor contracte de muncă și fără declararea veniturilor obținute și, implicit, achitarea taxelor și impozitelor, în scopul producerii unui prejudiciu bugetului de stat.

Ancheta procurorilor a început în iunie 2024, la sesizarea ANAF. Potrivit surselor citate, în dosar sunt vizate 11 persoane, iar prejudiciul se ridică la peste 18 milioane de lei.

AUTORUL RECOMANDĂ