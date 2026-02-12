Prima pagină » Actualitate » Război în Orientul Mijlociu, ziua 859. Trump i-a transmis lui Netanyahu că va continua să discute cu Iranul

Președintele Donald Trump i-a spus prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, cu care s-a întâlnit miercuri, 11 februarie, că va continua să caute un acord diplomatic cu Iranul, în ciuda scepticismului Israelului față de eforturile lui Trump de a ajunge la un acord.

Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele Trump, care a numit întâlnirea „foarte bună”, a descris cum a transmis un mesaj clar omologului său israelian.

Trump: „Nu s-a ajuns la nimic definitiv”

Totodată, el a sugerat un rezultat oarecum neconcludent al discuțiilor, potrivit CNN.

„Nu s-a ajuns la nimic definitiv, în afară de faptul că am insistat ca negocierile cu Iranul să continue pentru a vedea dacă se poate sau nu să se încheie un acord. Dacă se poate, îl informez pe prim-ministru că aceasta va fi o preferință. Dacă nu se poate, va trebui doar să vedem care va fi rezultatul”, a scris Trump pe Truth Social.

„Ultima dată când Iranul a decis că este mai bine să nu încheie un acord și a fost lovit cu «Midnight Hammer» – asta nu a funcționat bine pentru ei. Sperăm că de data aceasta vor fi mai rezonabili și mai responsabili”, a spus Trump, referindu-se la decizia din iunie 2025 a SUA de a bombarda instalațiile nucleare iraniene.

Președintele Donald Trump l-a primit miercuri, la Casa Albă, pe Benjamin Netanyahu, iar înaintea întâlnirii era de așteptat ca premierul israelian să îi ceară extinderea discuțiilor dintre SUA și Iran astfel încât acestea să vizeze și programul de rachete al Teheranului, dincolo de progrmaul nuclear.

Întâlnirea dintre Trump și Netanyahu – a șaptea de la revenirea lui Trump în funcție – a avut loc, în mod neobișnuit, în întregime cu ușile închise. A durat aproximativ 3 ore.

