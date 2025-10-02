BAT susține reducerea riscurilor asociate fumatului prin știință și o abordare progresivă în reglementare

București, 1 octombrie 2025 – Prezent la București pentru a vorbi despre Omni ™, platforma recent dezvoltată de BAT care reflectă cercetarea și știința dezvoltate în cadrul companiei în sprijinul reducerii riscurilor asociate fumatului, Dr. James Murphy, Directorul științific și pentru cercetare al BAT, a reafirmat angajamentul companiei față de strategia de reducere a riscurilor asociate fumatului, subliniind rolul esențial al științei, al dovezilor revizuite, al dialogului deschis și al transparenței în reglementare pentru a construi un viitor fără fumat. Cu scopul clar de a contribui la un viitor mai bun – A Better Tomorrow™, BAT continuă să investească în eforturile de reducere a impactului asupra sănătății prin inovație, dovezi concrete și colaborare.

Reducerea riscurilor asociate fumatului: o prioritate necesară în elaborarea strategiilor de sănătate publică

Reducerea riscurilor asociate fumatului reprezintă o strategie de sănătate publică ce urmărește diminuarea riscurilor generate de fumat, oferind fumătorilor adulți acces la produse alternative care reduc semnificativ expunerea la substanțe dăunătoare. Acestea includ produse care nu implică arderea tutunului, precum produse pentru încălzirea consumabilelor din tutun și plante, produse pentru vapat și produse moderne cu nicotină pentru uz oral, care au demonstrat științific niveluri de emisii mult mai reduse comparativ cu țigările tradiționale.

Dr. James Murphy a subliniat importanța accesibilității acestor produse și a reglementării lor bazate pe dovezi științifice concrete: „Pentru a integra reducerea riscurilor asociate fumatului, trebuie să ne asigurăm că fumătorii adulți au acces la produse care nu implică ardere în punctele de vânzare. Știința noastră arată emisii și expunere semnificativ mai reduse comparativ cu fumatul în cazul acestor produse, iar scopul platformei OMNI™ este tocmai de a facilita dialogul și integrarea cercetării independente în cadrul reglementărilor.”

Dr. Murphy a menționat Suedia ca exemplu de succes în Europa, unde strategiile de reducere a riscurilor au contribuit la scăderea ratei fumatului sub 5% – pragul definit de Organizația Mondială a Sănătății ca „țară fără fumat”. El a evidențiat că succesul Suediei s-a bazat pe disponibilitatea produselor, pe aplicarea fermă a reglementărilor împotriva comerțului ilicit și pe măsuri eficiente de prevenire a accesului minorilor la produse cu nicotină.

Articol susținut de BAT.

Știința ca bază în reglementare

BAT investește considerabil în cercetarea științifică pentru a susține dezvoltarea și reglementarea noilor categorii de produse. Abordarea companiei include atât studii interne, cât și cercetări independente realizate de terți, toate publicate în mod transparent pe platforma Omni ™, pentru a asigura credibilitate și încredere în acest demers.

Karina McQuillan, Director Departament Toxicologie în cadrul BAT, a detaliat metodologia riguroasă a companiei: „Măsurăm constant reducerea compușilor nocivi, iar rezultatele noastre sunt revizuite de experți independenți și publicate în reviste științifice. Această transparență permite un dialog constructiv cu experții în sănătate publică și consolidează credibilitatea eforturilor noastre de reducere a riscurilor.”

Karina a explicat că evaluările științifice ale BAT merg dincolo de compoziția produsului, analizând impactul asupra individului și asupra riscului la nivel de populație. Această abordare integrată asigură că strategiile de reducere a riscurilor sunt fundamentate pe dovezi solide și aliniate cu obiectivele globale de sănătate publică.

Un apel pentru dialog deschis și politici bazate pe dovezi

România este o piață strategică pentru BAT, iar compania se bazează pe un cadru de reglementare predictibil și moderat, care încurajează inovația și recunoaște diferențele de risc între produsele cu nicotină. Cu o prezență de aproape trei decenii în România, BAT continuă să investească în economia locală și să genereze un impact pozitiv în societate, printr-un portofoliu în creștere de produse cu risc redus*, susținute de dovezi științifice.

Jorge Araya, Directorul Ariei Europa de Sud-Est în cadrul BAT, a declarat: „România este un exemplu pozitiv în Europa și de aici dezvoltăm strategii pe care le aplicăm în toate țările din regiune. Suntem mulțumiți de evoluția și dezvoltarea noilor categorii de produse. Vedem cum consumatorii adulți devin conștienți de prezența noilor categorii, le adoptă și, în consecință, renunță la țigări. Mai important, vedem factori decizionali care înțeleg importanța reducerii riscurilor și iau în considerare reglementări progresive care să faciliteze acest proces. Pentru noi, prioritatea este să susținem această tranziție către alternative fără fum.”

Jorge Araya a subliniat importanța cooperării între industrie, factori de reglementare și comunitatea științifică. În centrul strategiei BAT se află apelul la un dialog deschis și transparent cu toate părțile implicate – autorități, experți în sănătate publică, mass-media și consumatori, platforma Omni ™ fiind creată tocmai pentru a facilita această conversație, reunind cercetarea internă și externă ca sursă de informație în elaborarea strategiilor publice.

Dr. James Murphy a încheiat cu un mesaj clar: „Am dezvoltat Omni™ cu scopul de a crea o platformă de dialog. Dorim să implicăm toți factorii decizionali într-o conversație despre produsele fără fum și dovezile care le susțin. Știința este convingătoare, iar reducerea riscurilor asociate fumatului trebuie să fie un pilon central al strategiei de sănătate publică.”

Pe măsură ce Uniunea Europeană se pregătește să revizuiască Directiva privind impozitarea produselor din tutun și Directiva privind produsele din tutun, BAT subliniază importanța cercetării științifice în reglementare și dovezile din ce în ce mai concludente în susținerea unui nivel redus al riscurilor în cazul noilor categorii de produse. Prin integrarea științei în reglementare și menținerea unui cadru legislativ predictibil, statele pot accelera tranziția către un viitor mai bun, cu impact pozitiv în societate.

*Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse. Aceste produse nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.