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Bucureștiul devine capitala mondială a spectacolelor în sauna: Sauna Fest 2026 aduce peste 800 de experiențe la Therme Bucuresti

Bucureștiul devine capitala mondială a spectacolelor în sauna: Sauna Fest 2026 aduce peste 800 de experiențe la Therme Bucuresti
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21 de zile, maeștri din 29 de țări și o scenă neașteptată pentru teatru, muzică și comedie. 5-25 octombrie.

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București, 1 octombrie 2026 — O poveste din universul Harry Potter, un spectacol inspirat de Audrey Hepburn sau o întâlnire cu stand-up comedy: în octombrie, sauna devine scenă la Therme București. Între 5 și 25 octombrie, cea de-a opta ediție a Sauna Fest aduce laolaltă wellness-ul, arta teatrală și show-ul de saună în peste 800 de experiențe unice, create de 100 de maeștri Aufguss internaționali din 29 de țări.

Aufgussul este o experiență de aproximativ 12 minute în care maestrul de sauna pune gheață și uleiuri esențiale pe pietrele încinse ale cuptorului saunei și distribuie aerul cald prin mișcări controlate ale prosopului sau steagului. În spectacolele festivalului, muzica, luminile, costumele și interpretarea transformă această practică într-o poveste pe care publicul o urmărește și o traieste cu toate simturile.

De la Harry Potter și Audrey Hepburn la comedie în saună

Programul reunește creații inspirate de operă, pictură și cinema. „Carmen”, din Cehia, transpune pasiunea celebrei opere într-un spectacol de dans, iar „The Chocolate Girl”, din Belgia, pornește de la tabloul lui Jean-Étienne Liotard pentru a spune o poveste despre visuri și curaj. „Tale of the Three Brothers”, din Olanda, aduce în saună o poveste din universul Harry Potter, în timp ce „Audrey”, din România, urmărește parcursul lui Audrey Hepburn până la statutul de legendă a cinematografiei.

George Tănase și Alexandru Minculescu aduc stand-up comedy în sauna Hollywood, iar „Heat in Motion” explorează dansul contemporan în căldura saunei. Programul include și muzică live: voci a cappella, nai, fluier și percuție, cu accente de folclor românesc.

„Prin Sauna Fest, Therme continua sa își asume rolul de educare: aducem cultura saunei mai aproape de oameni și îi ajutăm să o descopere prin experiențe si povesti, alături de maeștri din întreaga lume. Interesul pentru longevitate, sănătatea cardiovasculară, gestionarea stresului și calitatea somnului deschide noi conversații despre locul saunei în viața de zi cu zi. Ne dorim să transformăm această curiozitate în înțelegere și să încurajăm practici informate, adaptate fiecăruia” spune Andrada Șeitan, Director Marketing & PR Therme București.

O poveste inspirată de Brâncuși aduce România pe podiumul mondial

Ediția din acest an îi aduce în atenția publicului și pe maeștrii Aufguss români care au participat la Aufguss WM 2026, găzduit de Satama Sauna Resort & Spa, în Germania. Andrei Șerban a devenit vicecampion mondial la categoria individual cu „The Sculptor”, un spectacol inspirat de Constantin Brâncuși, în anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea sculptorului.

Andreea Broștiuc și Mara Gane au obținut locul opt în competiția pe echipe, iar Carmen Iacob și Elena Balica s-au situat pe locul 13, de asemenea in fruntea clasamentului.

Faptul că un festival creat la București a fost exportat în Germania si Canada și are, în acest an, patru ediții în lume, ne bucură și confirmă relevanța internațională a unui concept românesc. Totodata, creativitatea, pasiunea si profesionalismul echipei de wellness din Romania ne-a adus nu doar mandrie, pentru performanta lor in lupta cu alti 2000 de Maestri Aufguss din intreaga lume dar si prestigiu si reputatie internationala” a continuat Andrada Seitan.

Sauna Village și experiența cold plunge în aer liber

Între 16 și 25 octombrie, Sauna Village aduce cultura saunei pe plaja Sands of Therme. Vizitatorii pot testa saune realizate de producători locali și internaționali și pot descoperi contrastul dintre căldura saunei și apa rece a piscinei, menținută la 12–14°C.

Între 22 și 25 octombrie, echipa canadiană UNBOUNDED susține sesiuni ghidate de Cold Plunge. Experiența este completată de preparate cu inspirație nordică, precum supa finlandeză Lohikeitto și Arctic Carpaccio, și de cocktailuri inspirate de aromele scandinave.

Pentru cei care descoperă sauna pentru prima dată, maeștrii oferă explicații despre practică. Participanții sunt încurajați să se bucure de experiență în propriul ritm, cu hidratare, pauze și atenție la felul în care se simt.

Program special pentru copii și informații despre acces

În fiecare weekend, copiii au propriul program în zona Galaxy: teatru de umbre, ateliere de actorie și scenete cu păpuși, în biblioteca de sare, prin Kids Drama Club.

Spectacolele de Aufguss și programul din saune sunt incluse în biletul de acces pentru zona Elysium. Activitățile pentru copii sunt incluse în accesul pentru Galaxy. Sauna Village și sesiunile ghidate de Cold Plunge au loc pe Sands of Therme, în zona The Palm. Accesul la activități se face în condițiile aferente fiecărei zone și în limita capacității.

Accesoriile oficiale Sauna Fest, inclusiv căciuli de saună și prosoape peștemal, pot fi cumpărate separat și personalizate pe loc în zona The Palm.

Biletele pot fi cumpărate pe therme.ro, în aplicația myTherme sau la casele de acces. Programul și actualizările sunt disponibile pe therme.ro.

 

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