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A treia noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Sute de oameni îi scandează numele și cer eliberarea sa

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Aproximativ 450 de oameni s-au strâns pentru a treia noapte la rând, în fața Arestului Central din Bucureși, ca să protesteze față de arestarea lui Călin Georgescu și să își arate susținerea pentru fostul candidat la prezidențiale. Mai mulți decât noaptea trecută când au fost în jur de 300 de susținători. Oamenii cer eliberarea acestuia și contestă decizia prin care acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Mulți dintre ei transmit protestul live pe rețelele de socializare.

Protestatarii au venit cu pancarte cu poza lui Călin Georgescu, dar și cu mesaje de susținere pentru acesta. „Singura lui vină este iubirea pentru neam și țară” sau „Alături de Călin Georgescu, nu veți înfrânge” au fost printre mesajele afișate de protestatari. Mulțimea a strigat zeci de minute „Călin Georgescu este președinte!”, „Nu cedăm!” și „Eliberați-l!”.

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Atmosfera rămâne tensionată în fața Arestului Central, în timp ce protestul este supravegheat de jandarmi. Forțele de ordine au delimitat zona astfel încât intrările în sediul arestului și locuințele din apropiere să rămână libere.

Sute de susținători ai lui Călin Georgescu, prezenți la Arestul Central până după miezul nopții

Miercuri, 30 septembrie, a fost prima seară în care aproximativ 300 de susținători s-au strâns în fața Arestului Central ca să își arate susținerea față de Călin Georgescu. Aceștia au adus chiar și o cruce pe care scria „Statul de Drept n. 22.12.1989 – d. 31.01.2017”. Imediat după miezul nopții, încă mai erau 200 de oameni care și-au continuat manifestația până târziu în noapte.

Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la Arestul Central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari. În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore –, însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul. Ulterior, susținătorii săi au început să huiduie.

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