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Judecătoarea Recorder, fosta propunere la Ministerul Justiției, revine cu noi explicații despre pensia de 40.000 de lei: „Da, este o pensie mare”

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Judecătoarea Recorder, fosta propunere la Ministerul Justiției, Andrea Chiș, a revenit cu noi explicații despre pensia de 40.000 de lei pe care o încasează lunar. Într-un interviu acordat joi Recorder, Andrea Chiș admite că are o pensie mare, dar susține că valoarea pensiei este stabilită prin lege.

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Marți, în timpul audierilor în comisiile parlamentare de specialitate, Andrea Chiș declarase că pensia sa este de 40.000 de lei (echivalentul a peste 7.500 de euro) și că nu ea a stabilit cuatumul acesteia.

Fosta judecătoare a declarat că valoarea pensiei nu era de 40.000 de lei în momentul în care s-a pensionat, aceasta fiind ulterior actualizată în funcție de prevederile legale.

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„Am spus asta și mă întrebați, și 40.000 a crescut. Cred că nu era chiar atâta când am ieșit (n.red. pensia). Ea se actualizează, în funcție de legea pe care am plecat eu, în funcție de salariile judecătorilor în funcție și noi fiind demnitari”, a spus Andrea Chiș, întrebată cu ce pensie a ieșit din sistem.

Ministrul propus al Justitiei, Andreea Chis, sustine o declaratie de presa in incinta Parlamentului Romaniei, in urma audierilor din comisiile de specialitate si a propunerii sale in cadrul noului Cabinet, in Bucuresti, luni, 28 septembrie 2026. ILIE MARIAN / MEDIAFAX FOTO

Andrea Chiș: „Chiar m-am simțit prost”

Potrivit acesteia, remunerația pe care o primea în perioada în care făcea partea din CSM era considerabil mai mare decât salariul pe care îl avea ca judecător la Curtea de Apel.

„Dar să știți, da, dar nu mi-am dat-o. Eu știu că nu este o scuză. De-aia spun colegii: de ce nu te-ai întors la Curtea de Apel ignorând mandatul tău în CSM? Adică eu nu cred că poți să pui semnul egal între cineva care a stat șase ani în CSM și cineva care a rămas liniștit la o Curte de Apel, pentru că eu aveam liniște la Curtea mea de Apel. Mulți mi-au spus: «Dar ce-ți trebuie ție București?»”

De asemenea, ea a spus că aceptarea nominalizării pentru funcția de ministru al Justiției a venit din dorința de a încerca să schimbe lucrurile pe care le consideră greșite în sistem.

„Săptămâna asta am susținut nominalizarea mea pentru că nu mă trag înapoi de la a schimba lucrurile. Adică, dacă eu nu sunt în acord cu ceva ce ține de valorile mele foarte importante, nu pot să nu fac ceva în sensul ăla. Pentru că mulți m-au întrebat: «Bun, ai plecat în pensie cu pensia asta mare și nesimțită», spun unii. Și da, să știți că chiar m-am simțit prost. Acum pot să vă spun că tot discutăm. Am zis: oare? Dar nu doar de pensie și de salariu, pentru că noi aveam salariu de demnitar. Cred că era salariul unui vicepreședinte de Înaltă Curte. Noi eram o mână de oameni în CSM și, față de salariul meu de judecător de Curte, a fost un salariu mare”, a explicat fosta judecătoare.

Replică acidă pentru PSD

Andrea Chiș a comentat și criticile venite din partea social-democraților în timpul audierilor din Parlament.

„PSD-ul, care a dat aceste legi, și inclusiv doamna Savonea, și doamna Arsenie, și alții se vor pensiona cu aceleași drepturi, pentru că chiar și legile noi spun că drepturile sunt câștigate, tocmai ca să țină oamenii în sistem, dar nu avem alte măsuri să ținem oamenii în sistem”, a mai spus ea.

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