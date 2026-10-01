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Ion Cristoiu susține că dosarul Georgescu ar putea crea un precedent pentru audierea lui Bolojan de la DNA: „Mâine vom avea răspunsul”

Andrei Rosz
Ion Cristoiu susține că dosarul Georgescu ar putea crea un precedent pentru audierea lui Bolojan de la DNA: „Mâine vom avea răspunsul”
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Ion Cristoiu lansează o ipoteză care leagă dosarul lui Călin Georgescu de audierea lui Ilie Bolojan de mâine de la DNA. Scriitorul susține că abuzurile la care a fost supus Georgescu ar putea să se repete și în cazul lui Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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Ipoteza lui Cristoiu leagă dosarul Georgescu de audierea lui Bolojan la DNA

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu lansează o ipoteză și leagă arestarea lui Georgescu de audierea de mâine a lui Bolojan la DNA. Acesta precizează că dacă și în cazul Bolojan se vor folosi mijloacele din cazul Georgescu, atunci dosarul fostului candidat la președinție a fost făcut pentru a stabili un precedent. În sine, Cristoiu avertizează că ceea ce a pățit Călin Georgescu ar putea să se repete și în cazul lui Ilie Bolojan.

„Mâine îl cheamă pe Ilie Bolojan la DNA? Mâine vom avea răspunsul. Dacă în cazul lui Bolojan se vor folosi mijloacele din cazul Călin Georgescu înseamnă că s-a exagerat intenționat, ca să creeze precedentul. De ce creează? Pentru că toți din politică, gen Sorin Grindeanu, nu sesizează precedentul.”, afirmă Cristoiu.

Ilie Bolojan, chemat la audieri de DNA Iași

Premierul demis, Ilie Bolojan, a fost convocat la DNA Iași pentru audieri în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, cu care s-a întâlnit în biroul de la Palatul Victoria. Potrivit unor surse judiciare, Bolojan ar urma să fie audiat vineri dimineață. Scandalul de corupție în care și fostul secretar general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, este urmărită penal, în dosarul afaceristului care s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, ia amploare. Însuși Ilie Bolojan a fost chemat la audieri de către procurorii de la DNA Iași.

„De ce s-a simțit nevoie acuma în cazul lui Călin Georgescu?”

Cristoiu afirmă că termenul de pericol public este o chestiune definită de codul de procedură. În cazul lui Călin Georgescu, adaugă acesta, nu poate fi vorba de pericol public. Jurnalistul susține că nu înțelege, totuși, de ce a fost nevoia ca Georgescu să fie arestat tocmai acum.

„După asta a venit arestarea preventivă, care nu are niciun motiv. Codul de procedură penală stabilește foarte clar că trebuie să fie pericol public. Pericolul public este clar definit. În cazul lui Călin Georgescu nu se pune problema de așa ceva. Dar atunci vine o mare întrebare… De ce s-a simțit nevoie acuma în cazul lui Călin Georgescu? Este foarte complicat, nu pot să îmi explic.”, menționează jurnalistul. 

„În perioada de anchetă a lui Călin Georgescu s-au comis cele mai grave abuzuri”

Jurnalistul susține că în dosarul Georgescu s-au petrecut foarte multe abuzuri împotriva anchetatului. Acesta precizează că este o întoarcere la „vremea terorii binomului”. Jurnalistul afirmă că nu discută vinovăția lui Georgescu în dosar, ci atacă practicile procurorilor din timpul anchetei.

„Nici nu are importanță dosarul Georgescu. Important este faptul că în perioada de anchetă a lui Călin Georgescu s-au comis cele mai grave abuzuri. Transmiterea către presa a informațiilor din dosar. Împotriva la asta am luptat eu pe vremea terorii binomului, cum zic eu, pentru care n-a plătit nimeni până acum. Tot ce s-a întâmplat în anchetă n-are importanță. Nu spun că e vinovat sau nu. Tot ce s-a întâmplat este o întoarcere la vremurile sinistre, pentru care n-a plătit nimeni și normal era să plătească toți.”, explică scriitorul. 

Ce este binomul SRI-DNA?

„Binomul SRI-DNA” este o sintagmă apărută în jurul mandatului de președinte al lui Traian Băsescu, care descrie colaborarea strânsă și controversată dintre Serviciul Român de Informații (SRI), sub conducerea lui Florian Coldea și Direcția Națională Anticorupție (DNA), sub conducerea Codruței Kovesi. Expresia este atribuită, în mediul jurnalistic, lui Ion Cristoiu. Una dintre cele mai vechi referiri apare într-un editorial realizat de Cristoiu, din februarie 2015.

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