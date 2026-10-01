Prima pagină » Comunicate de presă » Grupul Țiriac reconfirmă planurile dezvoltării de la Brașov în valoare de peste 100 de milioane de euro și face primul pas pentru viitorul parc

Grupul Țiriac reconfirmă planurile dezvoltării de la Brașov în valoare de peste 100 de milioane de euro și face primul pas pentru viitorul parc

Grupul Țiriac reconfirmă planurile dezvoltării de la Brașov în valoare de peste 100 de milioane de euro și face primul pas pentru viitorul parc
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Grupul Țiriac dezvoltă proiectul de regenerare urbană de pe fosta platformă industrială Lemexim din Brașov, o investiție amplă, care propune transformarea unei zone industriale dezafectate într-un spațiu urban cu funcțiuni complementare: locuințe, servicii medicale, educație și zone verzi.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Planurile Grupului Țiriac pentru Brașov vizează dezvoltarea etapizată a unui complex rezidențial, a unui spital, a unei grădinițe și de spații verzi, într-o abordare care urmărește integrarea noii dezvoltări în viața orașului și crearea unor facilități cu utilitate atât pentru viitorii rezidenți, cât și pentru comunitatea brașoveană. Valoarea investiției planificate depășește 100.000.000 euro.

Un pas concret în această direcție îl reprezintă terenul destinat viitorului parc public. Grupul Țiriac este primul dintre proprietarii de pe fosta platformă industrială care pune la dispoziție o parcelă din proprietatea sa pentru realizarea parcului local, deschizând astfel calea către constituirea noului spațiu verde destinat brașovenilor.
Din suprafața de peste 40.000 de metri pătrați aferentă proprietății Grupului, aproximativ 6.000 de metri pătrați, reprezentând 15% din teren, sunt prevăzuți pentru a fi cedați municipalității în vederea amenajării parcului public. Alți aproximativ 2.000 de metri pătrați sunt prevăzuți ca spații verzi aferente ansamblului.
Demersul este cu atât mai relevant cu cât viitorul parc presupune participarea mai multor proprietari ai terenurilor de pe fosta platformă industrială. Prin punerea la dispoziție a primei suprafețe necesare acestui proiect, Grupul Țiriac creează premisele pentru concretizarea unei zone verzi compacte și pentru continuarea demersurilor la nivelul întregii platforme.

Spital, grădiniță și spații pentru comunitate

Dezvoltarea spitalului privat reprezintă unul dintre elementele centrale ale proiectului Grupului Țiriac pentru Brașov. Facilității medicale i se va aloca un lot de aprox. 6.000 de metri pătrați de teren și va fi integrată în dezvoltare alături de componenta educațională reprezentată de o grădiniță ce va fi cedată autorităților locale, precum și de noile zone verzi. Grădinița va dispune de o arie generoasă, de circa 2.500 metri pătrați.

Clădirea viitorului spital va intra în proprietatea Țiriac International Foundation, a cărei misiune include sprijinirea accesului la servicii medicale pentru persoanele aflate în situații vulnerabile. Fundația dezvoltă un program dedicat prin care va contribui la susținerea tratamentelor pentru cazuri sociale din comunitatea locală.

Un proiect de regenerare urbană dezvoltat etapizat

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de circa 5 ani, având ca termen estimat pentru debut anul 2027.

Planul este structurat în trei faze de dezvoltare.

Prima fază prevede realizarea unui imobil rezidențial cu regim de înălțime P+8, marcând debutul efectiv al dezvoltării noii comunități.
A doua fază va extinde componenta rezidențială, conducând la realizarea unui ansamblu de peste 350 de apartamente, alături de infrastructura și facilitățile aferente.
Cea de-a treia fază completează caracterul mixt al dezvoltării și integrează componentele cu rol medical, educațional și comunitar: spitalul, parcul și grădinița.

Prin această abordare etapizată, proiectul urmărește reconversia fostei platforme industriale într-o zonă urbană modernă, în care locuirea este completată de servicii medicale, educație și spații verzi.
Astfel, proiectul de la Brașov este conceput ca o dezvoltare urbană integrată, în care investiția rezidențială creează premisele pentru realizarea unor facilități cu componentă socială și comunitară importantă, deschizând calea pentru constituirea viitorului parc și reafirmându-și angajamentul pentru dezvoltarea pe termen lung a zonei și a municipiului Brașov.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

COMUNICAT De la „trebuie să am grijă de sănătate” la „vreau să știu”: noua interfață din aplicația MedLife aduce medicina personalizată mai aproape de pacient
15:57
De la „trebuie să am grijă de sănătate” la „vreau să știu”: noua interfață din aplicația MedLife aduce medicina personalizată mai aproape de pacient
COMUNICAT Grupul Carmistin preia operarea și controlul activelor avicole ale Grupului Aaylex One
11:10, 30 Sep 2026
Grupul Carmistin preia operarea și controlul activelor avicole ale Grupului Aaylex One
COMUNICAT COMUNICAT | Piața dezinfectanților medicali s-a răsturnat: un producător român a depășit brandurile din import la notorietate și utilizare
11:02, 25 Sep 2026
COMUNICAT | Piața dezinfectanților medicali s-a răsturnat: un producător român a depășit brandurile din import la notorietate și utilizare
(P) Înapoi la birou, înapoi la ecrane. Ce ar trebui să verifici la ochelarii tăi
10:00, 25 Sep 2026
(P) Înapoi la birou, înapoi la ecrane. Ce ar trebui să verifici la ochelarii tăi
COMUNICAT Grupul Pinwell își extinde rețeaua de brokeraj și lansează sucursala din Corbeanca, alături de Andrei Bejan și Cristina Botocan
12:10, 24 Sep 2026
Grupul Pinwell își extinde rețeaua de brokeraj și lansează sucursala din Corbeanca, alături de Andrei Bejan și Cristina Botocan
INFRASTRUCTURĂ COMUNICAT | Concelex propune la New York o nouă abordare pentru investițiile în infrastructura strategică a flancului estic NATO
12:25, 23 Sep 2026
COMUNICAT | Concelex propune la New York o nouă abordare pentru investițiile în infrastructura strategică a flancului estic NATO
Mediafax
Raport SUA, mesaj DUR despre România: „Corupția rămâne problema eternă”. Ce să facă investitorii
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Cancan.ro
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină părinți!
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Adevarul
Susținătorii lui Călin Georgescu au instalat corturi în fața Arestului Central. Fotografia care a stârnit indignare și îngrijorare
Mediafax
Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: „Dacă l-am promis, o să-l avem”
Click
Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung”
Digi24
Prima execuție a unei femei în Tennessee din ultimii 200 de ani a eşuat: Christa Pike a fost transportată la spital
Cancan.ro
Ce-ai pățit, Reghe? Revenirea în România pare să-l fi afectat pe noul antrenor al FCSB
Ce se întâmplă doctore
Tensiunea arterială după 40, 50 și 60 de ani: ce valori sunt normale și când trebuie mers la medic
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
Nu toate drumurile duceau la Roma. Harta care schimbă imaginea uneia dintre cele mai mari rețele ale Antichității
Mediafax Italia
SCUMPIRI ÎN LANȚ. Inflația explodează, energia urcă cu peste 22%
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
CONTROVERSĂ Fratele lui Viktor Orbán, implicat într-o tentativă de interceptare a unui transport ucrainean de aur și bani
16:13
Fratele lui Viktor Orbán, implicat într-o tentativă de interceptare a unui transport ucrainean de aur și bani
INFRASTRUCTURĂ Centura Comarnic a fost deschisă traficului rutier, după aproape trei ani de la începerea lucrărilor
15:43
Centura Comarnic a fost deschisă traficului rutier, după aproape trei ani de la începerea lucrărilor
EXCLUSIV Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Joi, 01 octombrie, de la ora 20.30
15:41
Gândul prezintă Best Of „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. Joi, 01 octombrie, de la ora 20.30
PROIECT DE LEGE Senatul a adoptat proiectul legislativ care pune stop balastierelor ilegale. Amenzi de 500.000 lei și utilaje confiscate
15:39
Senatul a adoptat proiectul legislativ care pune stop balastierelor ilegale. Amenzi de 500.000 lei și utilaje confiscate
FLASH NEWS Tensiuni și acte de vandalism la protestele elevilor din Franța. Un incendiu a distrus fațada liceului Nelson-Mandela din Nantes. Ce nemulțumiri au tinerii
15:25
Tensiuni și acte de vandalism la protestele elevilor din Franța. Un incendiu a distrus fațada liceului Nelson-Mandela din Nantes. Ce nemulțumiri au tinerii
ANCHETĂ Magistratul-pistolar George Bucurică a fost adus cu ambulanța Spitalului de Psihiatrie și escorta poliției la sediul Instanței Supreme
15:23
Magistratul-pistolar George Bucurică a fost adus cu ambulanța Spitalului de Psihiatrie și escorta poliției la sediul Instanței Supreme

Cele mai noi

Trimite acest link pe