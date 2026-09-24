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Grupul Pinwell își extinde rețeaua de brokeraj și lansează sucursala din Corbeanca, alături de Andrei Bejan și Cristina Botocan

Grupul Pinwell își extinde rețeaua de brokeraj și lansează sucursala din Corbeanca, alături de Andrei Bejan și Cristina Botocan
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• Pinwell Corbeanca va acoperi piața din Corbeanca, Balotești, Snagov, Otopeni, Tunari și localitățile din proximitate
• Andrei Bejan și Cristina Botocan sunt profesioniști cu experiență locală dovedită și asigură managementul operațional al sucursalei, în timp ce Pinwell oferă acces la infrastructura și resursele grupului
• Extinderea în Corbeanca face parte din planul Grupului de a avea cinci sucursale până la finalul primului an de activitate
• Pinwell Corbeanca va fi și centru de formare pentru brokerii la început de drum

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București, 24 septembrie 2026. Pinwell, grupul de real estate fondat de Gabriel Voicu și Victor Vremera, continuă planul de extindere a diviziei de brokeraj Pinwell Realty prin lansarea unei noi sucursale în Corbeanca. Noua unitate este dezvoltată alături de Andrei Bejan și Cristina Botocan, profesioniști cu experiență și cunoaștere aprofundată a pieței imobiliare locale din Nordul Bucureștiului și județul Ilfov, care se vor ocupa de managementul operațional, creșterea echipei și dezvoltarea prezenței pe piața locală.

Sucursala Pinwell Corbeanca este a doua sucursală din rețeaua Pinwell Realty, după cea din Pipera, iar lansarea face parte din planul grupului de a ajunge la cinci sucursale până la finalul primului an de activitate. Odată cu deschiderea noii unități, rețeaua Pinwell Realty ajunge la 35 de brokeri, consolidând modelul de dezvoltare prin echipe locale specializate.

În prezent, echipa din Corbeanca este formată din cinci brokeri, cu planuri de extindere până la aproximativ 12 profesioniști. Pe lângă localitatea Corbeanca, noua sucursală va acoperi și Balotești, Snagov, Otopeni, Tunari și localitățile din proximitate, adresând atât segmentul rezidențial, cât și cel al terenurilor și proiectelor de dezvoltare, conform nevoilor specifice ale proprietarilor și cumpărătorilor din aceste zone.

Expertiză locală și experiență complementară

Managementul operațional al sucursalei Pinwell Corbeanca este asigurat de Andrei Bejan, consultant imobiliar cu experiență în piața rezidențială din nordul Bucureștiului și județul Ilfov, și de Cristina Botocan, broker principal dedicat zonei Corbeanca, cu peste 20 de ani de experiență în vânzări și consultanță, acumulată în sectorul financiar-bancar și în relația directă cu clienții.
La nivelul noii sucursale, pe lângă gestionarea tranzacțiilor imobiliare și dezvoltarea operațiunilor locale, Andrei Bejan se va dedica și de extinderea echipei de consultanți, în timp ce Cristina Botocan va asigura consolidarea prezenței Pinwell în zonă.

„Piața din Corbeanca este una foarte dinamică, care necesită expertiză locală, tocmai de aceea am vrut să avem alături profesioniști foarte bine pregătiți, care cunosc în detaliu zonele acoperite. Inclusiv în București, fiecare zonă are specificul ei, atât din punct de vedere al ofertei, cât și al cerințelor clienților. În localitățile mai mici, acest specific este și mai pronunțat, iar cunoașterea în profunzime este esențială. Pentru a construi o prezență relevantă în această piață, ne-am orientat către oameni care cunosc bine zonele, comportamentul clienților și dinamica proprietăților, iar Cristina Botocan și Andrei Bejan îndeplinesc aceste condiții”, spune Gabriel Voicu, Co-CEO și cofondator Pinwell.
Modelul Pinwell Realty presupune o combinație între infrastructura și resursele grupului și expertiza profesioniștilor care cunosc direct piețele în care operează.

„Noi venim cu viziunea de business, relațiile cu dezvoltatorii și finanțarea necesară pentru dezvoltare, în timp ce Andrei Bejan și Cristina Botocan se ocupă de managementul operațional. Este un model în care fiecare parte contribuie cu ceea ce face cel mai bine: noi asigurăm infrastructura și resursele necesare pentru creștere, iar partenerii locali aduc experiența, relațiile și înțelegerea foarte bună a pieței în care dezvoltăm businessul”, declară Victor Vremera, Co-CEO și cofondator Pinwell.

Extinderea în Corbeanca este motivată de interesul tot mai mare al cumpărătorilor pentru localitățile din Nord, în căutarea de alternative la piața rezidențială din Capitală. Dezvoltarea infrastructurii locale, diversificarea ofertei rezidențiale și accesul tot mai facil către București fac din Corbeanca o piață strategică pentru dezvoltarea rețelei Pinwell.
Pinwell Realty accelerează expansiunea

Lansarea sucursalei din Corbeanca reprezintă un nou pas în strategia de dezvoltare a Pinwell Realty, conform căreia grupul își propune să ajungă la cinci sucursale până la finalul primului an de activitate și o prezență relevantă în piețele rezidențiale cu potențial ridicat.
Divizia de brokeraj este construită pe un model de expansiune prin sucursale și echipe locale, susținut de infrastructura centralizată a grupului. Totodată, Pinwell Realty urmărește și dezvoltarea profesioniștilor din domeniu, implicându-se și în formarea de noi brokeri.
Astfel, și sucursala din Corbeanca va avea un rol important în acest sens. Pe lângă activitatea de brokeraj, Pinwell Corbeanca va fi și centru de pregătire brokerii juniori și pentru profesioniștii aflați la început de drum, care vor avea acces la training, mentorat și experiență practică alături de brokerii cu experiență ai echipei.

Conducerea Grupului Pinwell este asigurată prin modelul co-CEO, având la bază doi experți în real estate-ul românesc, a căror experiență cumulată depășește 35 de ani. Gabriel Voicu, co-CEO, cunoscut pentru pozițiile sale de consultanță și management în cadrul mai multor companii de real estate, va asigura zona de Business & Market Leadership. Victor Vremera, co-CEO, a cărui formare a avut loc predominant în cadrul unor mari dezvoltatori imobiliari, devenit la 35 de ani cel mai tânăr operator C-level din real estate-ul românesc, va asigura în cadrul Pinwell zona de Execution, Control & Governance.

Pinwell Realty este divizia dedicată brokerajului rezidențial, operând printr-o rețea de sucursale și brokeri și având ca obiectiv dezvoltarea unei rețele scalabile de profesioniști în real estate.

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