Președintele rus Vladimir Putin a făcut joi, în cadrul celei de-a 23-a reuniuni a Clubului Internațional de Discuții Valdai, o serie de declarații cu privire la relațiile cu statele europene și la acuzațiile cu privire la intențiile belicoase ale Rusiei făcute de statele europene. Afirmațiile liderului de la Kremlin vin la doar o zi după ce Ministerul de Externe de la Moscova a trimis o scrisoare diplomatică confidențială către NATO în care a avertizat cu privire la utilizarea „tuturor mijloacelor din arsenal” în cazul unei blocade asupra exclavei Kaliningrad.

Putin a precizat în cadrul sesiunii de întrebări de la Clubul Valdai că, dacă se va ajunge la un atac asupra Kaliningradului, Rusia va riposta imediat prin utilizarea tuturor armelor de care dispune. Moscova a acuzat în mai multe rânduri statele NATO, în special Polonia și Lituania, care înconjoară exclava rusă, că ar pregăti o „blocadă aeriană și navală” pentru a izola complet această regiune de restul Rusiei. În ciuda declarațiilor făcute de Vladimir Putin, nicio țară europeană și niciun oficial NATO nu a declarat până acum că vrea să facă acest lucru.

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În ceea ce privește scrisoarea trimisă către NATO, Putin a precizat că nu a vrut să sperie pe nimeni, iar documentul înaintat țărilor europene nu reprezintă în niciun fel o formă de intimidare, ci este un răspuns la tentativele de a intimida Rusia.

Liderul rus a încercat să își nuanțeze subtil poziția și a susținut că textul scrisorii menționa doar „toate mijloacele/armele”, și a acuzat liderii europeni că au scos afirmațiile din context pentru a speria populația. Cu toate acestea, Putin a subliniat că utilizarea întregului arsenal este „inevitabilă” în cazul unui atac direct. Vladimir Putin a ținut să precizeze că Rusia se simte ca o cetate asediată, iar intențiile sale nu sunt decât pașnice.

„Nu intenționăm să atacăm pe nimeni în 2029, în 2030 sau 2050, dar dacă suntem atacați, va trebui să răspundem. Cetățenii țărilor europene ar trebui să fie pe deplin conștienți de asta”, a precizat Putin.

În ultimele luni, serviciile de informații din țările europene au avertizat public că Rusia își reconstruiește în mod accelerat armata și ar putea fi pregătită militar să testeze faimosul Articol 5 al NATO în următorii ani. Prin afirmațiile făcute de președintele rus, acesta dă impresia că vrea să transfere responsabilitatea escaladării tensiunilor dintre Rusia și NATO asupra liderilor europeni și sugerează că aceștia provoacă inutil Rusia.

Potrivit spuselor liderului de la Kremlin, Rusia a încercat să devină parte din „familiile civilizate”, dar nu a reușit. Imediat după prăbușirea URSS, cercurile agresive din NATO au interpretat acest lucru drept un semnal că Rusia nu ar trebui inclusă în Europa, a precizat Putin în cadrul discursului său de joi de la Valdai.

„Rusia a încercat, dar fără succes, să devină parte a familiilor civilizate, dar a fost blocată, iar celelalte țări au încercat să prăbușească acest imperiu”, a declarat Putin

Această retorică nu este una nouă, ci este una recurentă în discursurile președintelui rus din ultimii ani. Acesta se folosește de nostalgia post-sovietică pentru a-și construi o narațiune a unei Rusii veșnic neînțelese și respinse de Occident. Putin omite însă să precizeze că, înainte să înceapă conflictul cu Ucraina, au existat numeroase parteneriate economice și politice strânse între Rusia și Uniunea Europeană.