Prima pagină » Știri externe » Putin declară că Rusia este o cetate asediată: „Nu vrem să atacăm pe nimeni”. Ce spune despre relația cu Europa

Putin declară că Rusia este o cetate asediată: „Nu vrem să atacăm pe nimeni”. Ce spune despre relația cu Europa

Putin declară că Rusia este o cetate asediată: „Nu vrem să atacăm pe nimeni”. Ce spune despre relația cu Europa
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele rus Vladimir Putin a făcut joi, în cadrul celei de-a 23-a reuniuni a Clubului Internațional de Discuții Valdai, o serie de declarații cu privire la relațiile cu statele europene și la acuzațiile cu privire la intențiile belicoase ale Rusiei făcute de statele europene. Afirmațiile liderului de la Kremlin vin la doar o zi după ce Ministerul de Externe de la Moscova a trimis o scrisoare diplomatică confidențială către NATO în care a avertizat cu privire la utilizarea „tuturor mijloacelor din arsenal” în cazul unei blocade asupra exclavei Kaliningrad.

Putin a precizat în cadrul sesiunii de întrebări de la Clubul Valdai că, dacă se va ajunge la un atac asupra Kaliningradului, Rusia va riposta imediat prin utilizarea tuturor armelor de care dispune. Moscova a acuzat în mai multe rânduri statele NATO, în special Polonia și Lituania, care înconjoară exclava rusă, că ar pregăti o „blocadă aeriană și navală” pentru a izola complet această regiune de restul Rusiei. În ciuda declarațiilor făcute de Vladimir Putin, nicio țară europeană și niciun oficial NATO nu a declarat până acum că vrea să facă acest lucru.

Sondaj Gândul

Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

În ceea ce privește scrisoarea trimisă către NATO, Putin a precizat că nu a vrut să sperie pe nimeni, iar documentul înaintat țărilor europene nu reprezintă în niciun fel o formă de intimidare, ci este un răspuns la tentativele de a intimida Rusia.

Liderul rus a încercat să își nuanțeze subtil poziția și a susținut că textul scrisorii menționa doar „toate mijloacele/armele”, și a acuzat liderii europeni că au scos afirmațiile din context pentru a speria populația. Cu toate acestea, Putin a subliniat că utilizarea întregului arsenal este „inevitabilă” în cazul unui atac direct. Vladimir Putin a ținut să precizeze că Rusia se simte ca o cetate asediată, iar intențiile sale nu sunt decât pașnice.

„Nu intenționăm să atacăm pe nimeni în 2029, în 2030 sau 2050, dar dacă suntem atacați, va trebui să răspundem. Cetățenii țărilor europene ar trebui să fie pe deplin conștienți de asta”, a precizat Putin.

În ultimele luni, serviciile de informații din țările europene au avertizat public că Rusia își reconstruiește în mod accelerat armata și ar putea fi pregătită militar să testeze faimosul Articol 5 al NATO în următorii ani. Prin afirmațiile făcute de președintele rus, acesta dă impresia că vrea să transfere responsabilitatea escaladării tensiunilor dintre Rusia și NATO asupra liderilor europeni și sugerează că aceștia provoacă inutil Rusia.

Potrivit spuselor liderului de la Kremlin, Rusia a încercat să devină parte din „familiile civilizate”, dar nu a reușit. Imediat după prăbușirea URSS, cercurile agresive din NATO au interpretat acest lucru drept un semnal că Rusia nu ar trebui inclusă în Europa, a precizat Putin în cadrul discursului său de joi de la Valdai.

„Rusia a încercat, dar fără succes, să devină parte a familiilor civilizate, dar a fost blocată, iar celelalte țări au încercat să prăbușească acest imperiu”, a declarat Putin

Această retorică nu este una nouă, ci este una recurentă în discursurile președintelui rus din ultimii ani. Acesta se folosește de nostalgia post-sovietică pentru a-și construi o narațiune a unei Rusii veșnic neînțelese și respinse de Occident. Putin omite însă să precizeze că, înainte să înceapă conflictul cu Ucraina, au existat numeroase parteneriate economice și politice strânse între Rusia și Uniunea Europeană.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

PROTEST Lanț uman la protestele din Franța: părinții și profesorii au format un lanț uman ca să-i apere pe elevi de confruntările cu jandarmii
20:32
Lanț uman la protestele din Franța: părinții și profesorii au format un lanț uman ca să-i apere pe elevi de confruntările cu jandarmii
AVERTISMENT MAE avertizează românii aflați în tranzit. Polonia prelungește controalele la frontierele cu Lituania și Germania
20:25
MAE avertizează românii aflați în tranzit. Polonia prelungește controalele la frontierele cu Lituania și Germania
MILITAR Vladimir Putin încă speră că poate câștiga războiul cu Ucraina, avertizează un oficial britanic: „Și intuiesc că are dreptate să creadă în victorie”
19:57
Vladimir Putin încă speră că poate câștiga războiul cu Ucraina, avertizează un oficial britanic: „Și intuiesc că are dreptate să creadă în victorie”
ENERGIE Exporturile de petrol din Golful Persic au ajuns la nivelurile de dinaintea războiului dintre SUA și Iran. De ce piața rămâne în continuare tensionată
19:41
Exporturile de petrol din Golful Persic au ajuns la nivelurile de dinaintea războiului dintre SUA și Iran. De ce piața rămâne în continuare tensionată
ECONOMIE Agenția Internațională pentru Energie și SUA reclamă că o parte din guvernele UE nu și-au eliberat stocurile de motorină din rezervele strategice
19:13
Agenția Internațională pentru Energie și SUA reclamă că o parte din guvernele UE nu și-au eliberat stocurile de motorină din rezervele strategice
FLASH NEWS POLITICO: Franța majorează bugetul apărării, în ciuda dificultăților financiare
19:09
POLITICO: Franța majorează bugetul apărării, în ciuda dificultăților financiare
Mediafax
Nicușor Dan, în fața unui nou impas! Două variante pentru Guvern: premier tehnocrat sau rocadă
Digi24
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
Cancan.ro
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
Prosport.ro
FOTO. Dasha, noua frumusețe de la Roma! Imagini hot: „Bellissima”
Adevarul
Rusia „angajează un asasin plătit”, în vârstă de 82 de ani, pentru a-l ucide pe un căpitan al marinei ucrainene
Mediafax
Când apare raportul privind alegerile prezidențiale anulate? Nicușor Dan: „Dacă l-am promis, o să-l avem”
Click
Neti Sandu, previziuni îngrijorătoare pentru 2027. Astrologul de la PRO TV avertizează: „Nu mai merge!”
Digi24
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu și-a agresat unchiul cu 24 de ore înainte de crima din Vâlcea: 'M-a închis într-o cameră fără geamuri și...'😲
Ce se întâmplă doctore
Recunoști vedeta? Așa arăta una dintre cele mai admirate femei din România când era doar o școlăriță. Fiica sa seamănă izbitor cu ea
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Cei care nu și-au cumpărat TollRO nu vor fi amendați. CNAIR: Vor circula gratis, deocamdată
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Preotul din cimitir: – Vrea cineva să spună ceva? BULĂ: - Vând...
Descopera.ro
De la ipoteza civilizațiilor ascunse pe Pământ la căutarea unor artefacte pe Lună
Mediafax Italia
SCUMPIRI ÎN LANȚ. Inflația explodează, energia urcă cu peste 22%
Mediafax Spania
Mergi cu bicicleta? De azi s-au schimbat regulile: ce trebuie să știi!
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu descifrează desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nicușor Dan a vrut să oblige gruparea Bolojan să voteze următorul premier desemnat”
22:04
Ion Cristoiu descifrează desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Nicușor Dan a vrut să oblige gruparea Bolojan să voteze următorul premier desemnat”
DECIZIE Miruță a semnat un ordin prin care utilizatorii TollRo nu pot fi sancționați dacă aplicația nu funcţionează
22:03
Miruță a semnat un ordin prin care utilizatorii TollRo nu pot fi sancționați dacă aplicația nu funcţionează
ULTIMA ORĂ A treia noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Sute de oameni îi scandează numele și cer eliberarea sa
21:45
A treia noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Sute de oameni îi scandează numele și cer eliberarea sa
CONTROVERSĂ Judecătoarea Recorder, fosta propunere la Ministerul Justiției, revine cu noi explicații despre pensia de 40.000 de lei: „Da, este o pensie mare”
21:38
Judecătoarea Recorder, fosta propunere la Ministerul Justiției, revine cu noi explicații despre pensia de 40.000 de lei: „Da, este o pensie mare”
ULTIMA ORĂ Alexandru Nazare, despre posibilitatea de a fi următorul premier desemnat de Nicușor Dan: „Bineînțeles că este onorant”. „Mă concentrez pe ceea ce am de gestionat la Ministerul Finanțelor”
21:27
Alexandru Nazare, despre posibilitatea de a fi următorul premier desemnat de Nicușor Dan: „Bineînțeles că este onorant”. „Mă concentrez pe ceea ce am de gestionat la Ministerul Finanțelor”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu susține că dosarul Georgescu ar putea crea un precedent pentru audierea lui Bolojan de la DNA: „Mâine vom avea răspunsul”
21:17
Ion Cristoiu susține că dosarul Georgescu ar putea crea un precedent pentru audierea lui Bolojan de la DNA: „Mâine vom avea răspunsul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe