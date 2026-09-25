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(P) Înapoi la birou, înapoi la ecrane. Ce ar trebui să verifici la ochelarii tăi

(P) Înapoi la birou, înapoi la ecrane. Ce ar trebui să verifici la ochelarii tăi
Două persoane care poartă ochelari de vedere și lucrează împreună la laptop
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După vacanță, începe programul de birou, care înseamnă multe ore petrecute între monitor, telefon, documente și întâlniri. Ecranele nu trebuie privite cu teamă, însă pot face mai ușor de observat dacă ochelarii actuali nu mai răspund la fel de bine nevoilor tale. Claritatea vederii, confortul ramei și tipul lentilelor sunt câteva dintre lucrurile pe care merită să le verifici la începutul acestei toamne.

Începe cu o prescripție actuală

Dificultatea de a focaliza sau apariția unui efort vizual mai pronunțat sunt motive suficiente pentru a verifica prescripția. Vechimea acesteia nu impune automat înlocuirea ochelarilor, însă o evaluare periodică te ajută să afli dacă actuala corecție răspunde în continuare nevoilor tale.

Contează și modul în care îi folosești. Monitorul, documentele tipărite, prezentările și condusul presupun distanțe diferite de vizualizare. Specialistul trebuie să știe câte ore porți ochelarii, dacă îi folosești permanent și la ce distanță se află de obicei ecranul. Aceste informații ajută la identificarea tipului de lentile care se potrivește activităților tale.

Tratamentele pentru lentile trebuie discutate la fel de clar. Tratamentul antireflex, de exemplu, reduce reflexiile de pe suprafața lentilelor, însă nu reprezintă un tratament medical și nu garantează dispariția disconfortului asociat muncii la ecran.

Verifică atent și rama

O ramă trebuie să fie confortabilă, fără să apese pe tâmple sau în spatele urechilor. La probă, privește în jos și întoarce capul pentru a vedea dacă se deplasează. Un model care pare confortabil în primele secunde poate deveni nepractic după mai multe ore de purtare.

Forma și dimensiunea ramei trebuie corelate cu lentilele. În cazul dioptriilor mari, o ramă mai mică, cu contur complet, poate oferi un rezultat estetic mai bun. Acetatul poate masca grosimea lentilelor la margini, iar lentilele cu un indice de refracție mai mare pot reduce grosimea și greutatea acestora.

În magazinele OPTIblu sunt disponibile consultații gratuite, realizate de specialiști cu aparatură de ultimă generație. Aceștia pot verifica vederea și pot oferi îndrumare în alegerea combinației dintre rame și lentile. Selecția include branduri precum Ray-Ban, Emporio Armani și Vogue Eyewear, alături de modele Ralph, Ralph Lauren și Polo. Brandul poate orienta căutarea, însă prescripția, compatibilitatea cu lentilele și confortul trebuie verificate înainte de decizia finală.

Reducere la rame sau la lentile?

În perioada 1 septembrie – 30 octombrie, la OPTIblu poți beneficia de 50% reducere la rame sau 50% reducere la lentile, la alegere. Reducerea se aplică unei singure categorii și nu se cumulează pentru rame și lentile.

După consultație, poți afla ce tip de lentile este recomandat și cât costă perechea completă. Astfel, poți compara cele două variante și poți decide dacă reducerea îți este mai utilă la rame sau la lentile.

Pentru ochelarii de soare, până la 30 septembrie, peste 6.000 de modele selectate beneficiază de reduceri de 50% sau 70%. Indiferent de model, proba rămâne importantă pentru a verifica dacă ochelarii stau stabil și sunt confortabili.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 500 de angajați și un lanț de 96 de magazine în 30 de orașe din țară, sub umbrela a trei branduri: OPTIblu, Optiplaza și O51. Acestora li se adaugă magazinele online optiblu.ro și optiplaza.ro.

Compania este deținută de EssilorLuxottica, lider global în domeniul îngrijirii vederii, care reunește expertiza în lentile oftalmice și ochelari de brand. Cu un portofoliu puternic, compania este prezentă în peste 150 de țări și are ca misiune îmbunătățirea vederii și a calității vieții la nivel mondial.

Articol susținut de Optical Investment Group

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