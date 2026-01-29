Prima pagină » Știri politice » Ministrul Apărării se opune guvernului minoritar. Miruță crede că „deciziile Guvernului minoritar vor ajunge mai greu să fie simțite de cetățeni”

29 ian. 2026, 12:54, Știri politice
Ministrul Apărării se opune guvernului minoritar. Miruță crede că „deciziile Guvernului minoritar vor ajunge mai greu să fie simțite de cetățeni”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că România are nevoie de un Guvern puternic pentru ca măsurile adoptate să aibă efecte concrete în viața cetățenilor. Oficialul avertizează că un guvern minoritar ar putea să ia deczii mai repede la nivel executiv, dar acestea riscă să fie blocate sau modificate în Parlament. Reacția ministrului vine după ce tensiunile dintre PSD și PNL au escaladat, iar atacurile dintre cele două partide au devenit publice.  

Radu Miruță susține că este esențial ca Guvernul României să fie unul puternic pentru că, în cazul unui Guvern minoritar, deciziile vor fi anulate sau filtrate în Parlament. Acesta susține că interesul lui de ministru este acela de a schimba viața oamenilor. De asemenea, ministrul Apărării explică de ce partidele aflate la guvernare și-au asumat decizii diferite pentru a corecta greșelile economice.

„Cred că este nevoie de un Guvern puternic. Un Guvern minoritar va lua decizii inițial mai repede. Însă deciziile Guvernului minoritar vor ajunge mai greu să fie simțite de cetățeni, pentru că vor fi întoarse în Parlament. Vor fi anulate în Parlament, vor fi filtrate în Parlament. Și pe mine, ca ministru, mă interesează ca ceea ce decid eu cu pixul pe foaia pe care scriu să schimbe viața oamenilor. Nu mă interesează doar să vă anunț dumneavoastră că eu mi-am făcut treaba și e vina Parlamentului că este în mijlocul distanței dintre treaba făcută de mine și ceea ce trebuie să recepționeze oamenii. Acesta este dezavantajul unui guvern minoritar. Ne-am asumat că suntem aceste patru partide, plus minorități, la guvernare pentru a lua niște măsuri corecte pentru România”, a spus Radu Miruță.

Ministrul Apărării a mai spus că deficitul bugetar al României nu a apărut peste noapte, ci este rezultatul unor decizii greșite. În opinia acestuia, greșelile pe care încearcă să le repare astăzi nu pot fi puse pe seama actualei guvernări.

„Și vă spun cu obiectivitate că USR nu este în situația în care să răspundă pentru greșelile pe care e la masa, care pe care le repară astăzi. S-au făcut niște greșeli în România, că deficitul ăsta nu ne-am născut cu el și n-a apărut peste noapte, plecând unii în concediu. A apărut cu o țară condusă, luând niște decizii greșite. Și USR putea să spună: «rezolvați întâi problema și după aia venim și noi», pentru că politic ei parte la niște măsuri care nu sunt foarte populare. Și atunci noi spunem, dar nu e responsabil să spun că am o soluție bună pentru țara mea și stau chitic să o rezolve alții până aduce într-o situație mai bună. Ne-am suflecat și noi mâinile, intrăm în hora în care vrem să rezolvăm probleme, dar aș vrea să văd că chiar se dorește cu adevărat rezolvarea problemelor.”

