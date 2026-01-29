Uniunea Europeană și-a stabilit ca obiectiv strategic reducerea dependenței de gazul natural lichefiat (GNL) provenit din Statele Unite, după ce a reușit să elimine majoritatea importurilor din Rusia. Îngrijorările europenilor au crescut pe fondul politicilor comerciale tranzacționale ale administrației Trump și a disputelor recente privind Groenlanda. Pe fondul tensiunilor cu Washingtonul privind Groenlanda, oficialii europeni avertizează că UE nu trebuie să înlocuiască dependența de energia rusească cu o altă dependență masivă.

Pentru a atinge acest scop, Uniunea Europeană își va intensifica eforturile de diversificare a surselor de GNL în urma amenințărilor președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, a declarat miercuri șeful UE pentru energie, Dan Jørgensen.

„Sunt vremuri foarte tulburi”, a declarat Jørgensen jurnaliștilor la o conferință de presă de la Bruxelles. „Ceea ce a făcut situația mai gravă și mai complexă este relația tensionată cu SUA și faptul că avem un președinte american care nu exclude folosirea forței împotriva Groenlandei”, a spus el, citează POLITICO.

Mai mult de jumătate din gazul folosit în Europa a provenit din SUA

Doar în anul 2025, SUA a furnizat aproximativ 57% din importurile GNL ale UE și Marii Britanii. Dependența de GNL expune Europa la dinamica pieței globale și la deciziile politice de la Washington, care pot folosi energia ca instrument de negociere. Dependența urmează să crească și mai mult odată cu intrarea în vigoare a interdicției totale asupra gazelor rusești.

Statele membre au aprobat recent interzicerea completă a importurilor de gaze rusești până la sfârșitul anului 2027, fapt care forțează o reconfigurare totală a securității energetice europene. În prezent, țările din Uniunea Europeană încă primesc aproximativ 15% gaz din Rusia.

Washingtonul vrea să devină un furnizor major de gaze al Europei de Est

Potrivit POLITICO, ambiția Washingtonului de a înlocui Rusia ca principal furnizor de gaze al Europei de Est s-a lovit de un mare obstacol. Se pare că europenii nu sunt receptivi la această abordare. Cu două luni în urmă, oficialii americani au anunțat la Atena că SUA va fi noul mare jucător energetic din Mediterana. Terminalele noi din Grecia urmau să primească GNL din SUA, care urma mai apoi să fie transferat în țările vecine, din Bulgaria până în Ucraina, prin intermediul „Coridorului Vertical”.

„Ceea ce vedem pentru viitorul Greciei și al Statelor Unite este ca Grecia să fie un centru energetic și să demonstreze această dominație energetică pe care ambele țări o pot experimenta și pe care o pot colabora pentru a obține rezultate extraordinare”, a declarat la acea vreme ambasadorul SUA, Kimberly Guilfoyle.

Companiile energetice se tem de politica imprevizibilă a lui Donald Trump

Săptămâna aceasta, guvernul grec a solicitat companiilor energetice să liciteze pentru accesul la aceste conductele de gaze care urmau să aprovizioneze Europa de Est. Cu toate acestea, licitațiile au fost un eșec. Licitația nu a atras aproape deloc interes din partea companiilor energetice din Europa, ceea ce a generat avertismente din partea analiștilor că politica comercială imprevizibilă a lui Donald Trump îi subminează propriile ambiții în exportul de energie.

Amploarea eșecului a fost izbitoare. Din aproape 72 de gigawați-oră de capacitate de producție oferită companiilor pe trei rute de intrare diferite, în cele din urmă au fost rezervate doar 48 de megawați-oră – mai puțin de 0,1% din totalul oferit. O licitație similară din decembrie a fost un eșec și mai mare, neatrăgând nicio ofertă.

Unii au dat vina pe rezultatul jenant pe taxele mari de transport și pe cererea scăzută de gaze din țările de-a lungul coridorului. Însă alții, inclusiv guvernul grec însuși, au invocat deteriorarea relațiilor UE-SUA, care au atins un minim istoric în ultimele săptămâni.

„Licitațiile nu au mers deloc bine, iar acest lucru a fost rezultatul conflictului care a existat și încă există [între UE și SUA]”, a declarat marți ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, pentru postul local Open TV.

Care sunt alternativele europenilor

Într-o declarație acordată miercuri serviciului de știri TASS, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că, prin „respingerea gazului rusesc prin conducte sau a gazului natural lichefiat”, țările UE „se condamnă la dependența de un număr mic de surse de gaze, în principal Statele Unite”. Dar acum că Bruxelles-ul a impus interdicția importului de gaz rusesc începând cu 2027 și se gândește să diminueze dependența față de cel american, care sunt alternativele?

Dan Jørgensen, responsabilul din domeniul energiei al UE, a spus că Europa nu trebuie să înlocuiască o dependență cu alta după trecerea rapidă de la gazul rusesc la cel american. Comisarul european responsabil pentru energie a declarat că nu a vorbit deocamdată cu omologul american după remarcile lui Trump privind Groenlanda și a spus că UE nu a stabilit încă un prag formal pentru cantitatea de GNL din SUA care ar putea fi considerată prea mult. Cu toate acestea, în acest moment, gazul american rămâne „esențial” pentru a înlocui aprovizionarea cu gaze rusești, a spus Jørgensen.

Cu toate că SUA rămân un partener strategic esențial, Comisia Europeană semnalează că nivelul actual de dependență este „prea mare” și necesită o reevaluare urgentă. În prezent, UE explorează parteneriate pe termen lung cu alți furnizori majori, precum Qatar, Canada și Algeria pentru a nu se baza doar pe o singură sursă externă.

„Canada, cu siguranță, Qatar, țările nord-africane”, a spus Dan Jørgensen. Mai mult, UE lucrează pentru a asigura surse non-rusești de combustibil nuclear pentru țările membre care încă depind de Moscova.

