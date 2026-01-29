Prima pagină » Actualitate » Avocata PNL și falsul general SIE află azi dacă vor fi arestați. Promiteau rezolvarea a două dosare penale în schimbul a 500.000 de euro

Avocata PNL și falsul general SIE află azi dacă vor fi arestați. Promiteau rezolvarea a două dosare penale în schimbul a 500.000 de euro

29 ian. 2026, 12:35, Actualitate
Avocata Adriana Georgescu și Gheorghe Iscru, bărbatul care s-ar fi recomandat drept „general SIE”, sunt prezentați miercuri la Curtea de Apel București. DNA cere arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Avocata PNL și falsul general SIE vor afla astăzi dacă vor fi arestați

Reamintim că cei doi i-ar fi promis unui afacerist că îl pot ajuta să scape de două dosare penale, prin intervenții la magistrați. Cei doi au ajuns astăzi la Curtea de Apel București, au coborât din duba Poliției cu mâinile încătușate și fețele acoperite, nu au declarat nimic.

Mediafax relatează că în ordonanța procurorilor se arată următoarele:

  • În perioada octombrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, avocata i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză), direct sau prin intermediul altei persoane, pentru sine, dar și pentru altul, diferite sume de bani, din care ar fi primit sumele de 4.000 de euro și 5.000 de lei în cursul lunii octombrie 2025, informează DNA.

În acest context, avocata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unor oameni politici, ar avea influență asupra unor magistrați. A promis că va determina efectuarea de către aceștia a unor acte contrare atribuțiilor de serviciu. E vorba despre soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat.

Totodată, în același context, la data de 21 noiembrie 2025, avocata i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul celeilalte persoane, o sumă de bani cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a unuia dintre candidații la Primăria Capitalei, lăsând să se creadă că, prin intermediul acestuia, ar avea influență asupra unor magistrați și promițând soluționarea favorabilă a celor două dosare penale în care martorul avea calitatea de inculpat.

La data de 05 noiembrie 2025, inculpata G.A.M. i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul altei persoane (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), o sumă de bani nedeterminată, din care ar fi primit, la data de 06 noiembrie 2025, suma de 5.000 de lei, remisă prin același intermediar.

Inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unei alte persoane, ar avea influență asupra ministrului transporturilor și infrastructurii, promițând că îl va determina pe acesta să înlesnească finalizarea proiectelor derulate de martor în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanta și să faciliteze angajarea unei persoane apropiate acestuia într-o funcție importantă la nivelul aceleiași companii naționale. În luna ianuarie 2026, inculpatul I.G., beneficiind de sprijinul avocatei, i-ar fi pretins martorului în cauză, prin intermediul unei alte persoane (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), suma de 120.000 de euro, în trei tranșe, din suma totală de 500.000 de euro.

De asemenea, inculpatul ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor judecători din cadrul Tribunalului București, precum și asupra procurorului-șef al D.N.A., promițând determinarea acestora să efectueze acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat. În temeiul pretinderii, la data de 28 ianuarie 2026, inculpații I.G. și G.A.M. au primit de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro, reprezentând primele două tranșe din folosul cerut, împrejurare în care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Avocatei PNL, prinsă în flagrant, i s-a făcut rău în sediul DNA. Procurorii au chemat ambulanța. S-au făcut și primele rețineri. Lidera „femeilor liberale” a fost prinsă când cerea sute de mii de euro pentru intervenții la vârful Justiției, DNA și în Guvern. Ultimele evoluții în caz, pe Gândul

