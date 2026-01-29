🚨 Emisarii lui Trump nu vor participa la următoarea rundă de negocieri privind Ucraina. Rubio: „Întâlnirea va fi una bilaterală, între Rusia și Ucraina“

12:27 UPDATE. Absența americanilor nu va afecta negocierile de pace, spune Peskov. „Discuțiile ar putea dura două zile“ Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov a comentat declarația lui Marco Rubio privind absența reprezentanților SUA la negocierile de la Abu Dhabi pe 1 februarie. Conform purtătorului de cuvânt al președintelui rus, modalitățile întâlnirii vor fi stabilite înainte de ziua de duminică, iar absența părții americane nu va schimba nimic în proces. „Modalitățile întâlnirii vor fi stabilite imediat înainte de ziua întâlnirii, până duminică. În principiu, acest lucru nu va schimba nimic, dar, bineînțeles, toți vor face tot posibilul pentru a asigura posibilitatea continuării dialogului”, a subliniat Peskov. Peskov a declarat că negocierile de la Abu Dhabi ar putea dura două zile, dacă este necesar. Acesta nu a dorit să comenteze rapoartele presei privind un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina. „Nu pot comenta acest lucru deocamdată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Emisarii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu vor participa la următoarea rundă de negocieri menite să pună capăt războiului din Ucraina, a declarat secretarul american de stat Marco Rubio în fața Comisiei pentru relații externe a Senatului, relatează Kyiv Post.

„O întâlnire a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în Emiratele Arabe Unite, care, cred eu, a fost pentru prima întâlnire trilaterală de mulți ani și a inclus prezența SUA. Acolo au fost Jared și Steve Witkoff, precum și reprezentanți ai Rusiei și Ucrainei. Se plănuiește să continue negocierile pe această temă în această săptămână, deja în format bilateral. Este posibil să existe o prezență americană, dar nu vor fi Steve și Jared”, a declarat Marco Rubio.

Delegațiile ucrainene și ruse s-au întâlnit vinerea și sâmbăta trecută la Abu Dhabi, în cadrul primelor negocieri față în față privind un plan promovat de președintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului.

Echipa Ucrainei a fost condusă de ministrul apărării Rustem Umerov, un negociator experimentat în discuțiile cu Moscova, alături de șeful Oficiului Prezidențial și fostul șef al serviciilor secrete Kyrylo Budanov, deputatul și negociatorul David Arakhamia și șeful Statului Major General Andriy Hnatov, printre alții.

Rusia a fost reprezentată de o delegație condusă de Igor Kostyukov, șeful GRU, serviciul de informații militare al Rusiei. Agenția de investigații Agentstvo a raportat că Alexander Zorin, primul adjunct al GRU pentru informații, a participat și el la discuții.

Întâlnire între ruși și ucraineni la finalul săptămânii

O a treia rundă de negocieri este preconizată să aibă loc la sfârșitul acestei săptămâni. Președintele Volodymyr Zelensky a caracterizat discuțiile anterioare ca fiind „constructive”, în timp ce purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat că „mai sunt multe de făcut”.

Rubio: „Problema teritorială a Ucrainei nu a fost încă rezolvată, dar contradicțiile se reduc“

Rubio a mai declarat miercuri în fața parlamentarilor că statutul viitor al Donețkului rămâne principalul obstacol în calea încheierii unui acord de pace între Kiev și Moscova.

„Singurul punct rămas… este revendicarea teritorială asupra Donețkului. Se lucrează activ pentru a vedea dacă punctele de vedere ale ambelor părți cu privire la acest aspect pot fi conciliate”, a spus Rubio. „Este încă un pod pe care nu l-am traversat. Este încă o prăpastie, dar cel puțin am reușit să reducem problema la una centrală, care probabil va fi foarte dificilă.”

Rubio a subliniat că problema va fi „foarte dificilă”, în special pentru Ucraina.

„Este mai ușor pentru părțile implicate să găsească flexibilitate în unele dintre aceste chestiuni dacă acestea nu sunt dezbătute în mod constant în public, deoarece acest lucru creează presiuni politice interne pentru ambele părți, așa cum vă puteți imagina în Ucraina, ideea că s-ar putea lua în considerare chiar și o schimbare a teritoriului”, a spus Rubio.

Trump a declarat marți reporterilor că „se întâmplă lucruri foarte bune în Ucraina și Rusia”, fără a da mai multe detalii. Tot marți, Financial Times a raportat că administrația Trump a semnalat oficialilor ucraineni că garanțiile de securitate ale SUA vor fi condiționate de acceptarea de către Kiev a unui acord de pace care ar implica probabil cedarea regiunii Donbas către Rusia.

Potrivit raportului, Ucraina dorește garanții ferme privind angajamentele de securitate ale SUA înainte de a ceda orice teritoriu. Washingtonul consideră însă că cedarea Donbasului este necesară pentru a pune capăt războiului și a exercitat o presiune redusă asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru a renunța la una dintre cererile sale cele mai intransigente, au declarat surse pentru publicație.

