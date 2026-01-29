FCSB întâlnește formația turcă Fenerbahce Istanbul, joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru ultima etapă a Europa League.

Partida de pe Arena Națională, la care sunt așteptați peste 25.000 de spectatori, va fi transmisă la TV de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cine transmite la TV partida FCSB – Fenerbahce Istanbul din Europa League

Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Serbia, cu Nenad Minaković la centru. Nenad Minaković va fi ajutat de Nikola Borović şi Boško Božović, în timp ce rezervă va fi Milan Mitić.

„Împotriva noastră toate echipele sunt foarte motivate. FCSB încă are șanse de a se califica.

Noi suntem deja în top 24, dar ne așteptăm să întâlnim o echipă foarte motivată. FCSB a învins-o aici Feyenoord Rotterdam cu 4-3 după ce a fost condusă cu 3-1.

Deci întâlnim o echipă care luptă și care nu cedează niciodată. Însă noi suntem aici să ne facem jocul și să continuăm în direcția bună”, a declarat antrenorul de la Fener.

Ne lipsesc jucători, este adevărat, însă cel mai greu este faptul că avem probleme medicale la fundașii centrali. Și nu este niciodată ușor să schimbi fundașii centrali.

Dacă ne uităm la marile echipe vedem că perechea de fundași centrali nu se schimbă niciodată. Este ceva fix, pentru că e foarte importantă relația dintre ei. Dar asta este situația și vom vedea ce soluții găsim pentru meciul de joi”, a declarat Domenico Tedesco, antrenor la Fener.

Eu îmi asum mereu responsabilitatea. Gigi Becali a venit aici pentru prima dată în ultimii 3 ani. E echipa lui, în care a băgat milioane, are dreptul să vină când vrea, să spună ce vrea. Noi trebuie să ascultăm şi să îi respectăm deciziile

Elias Charalambous

Momente de reculegere la toate partidele din Superliga

Federația Română de Fotbal a anunțat, prin intermediul site-ului oficial, că la toate partidele din următoarea etapă a Superligii va fi ținut un moment de reculegere în memoria celor șapte suporteri ai echipe elene PAOK Salonic, decedați într-un accident rutier în România.

Șapte cetățeni greci, suporteri ai echipei PAOK Salonic, și-au pierdut viața, marți, într-un grav accident rutier produs pe DN 6, în localitatea Lugojel. Aceștia se deplasau cu un microbuz spre Franța, unde echipa lor favorită urmează să joace cu Olympique Lyon. Alți trei suporteri greci aflați în mașină sunt internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara.