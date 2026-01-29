Prima pagină » Sport » Cine transmite la TV partida FCSB – Fenerbahce Istanbul din Europa League

Cine transmite la TV partida FCSB – Fenerbahce Istanbul din Europa League

29 ian. 2026, 12:48, Sport
Cine transmite la TV partida FCSB - Fenerbahce Istanbul din Europa League
Galerie Foto 10

FCSB întâlnește formația turcă Fenerbahce Istanbul, joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru ultima etapă a Europa League.

Partida de pe Arena Națională, la care sunt așteptați peste 25.000 de spectatori, va fi transmisă la TV de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cine transmite la TV partida FCSB – Fenerbahce Istanbul din Europa League

Meciul va fi arbitrat de o brigadă din Serbia, cu Nenad Minaković la centru. Nenad Minaković va fi ajutat de Nikola Borović şi Boško Božović, în timp ce rezervă va fi Milan Mitić.

„Împotriva noastră toate echipele sunt foarte motivate. FCSB încă are șanse de a se califica.

Noi suntem deja în top 24, dar ne așteptăm să întâlnim o echipă foarte motivată. FCSB a învins-o aici Feyenoord Rotterdam cu 4-3 după ce a fost condusă cu 3-1.

Deci întâlnim o echipă care luptă și care nu cedează niciodată. Însă noi suntem aici să ne facem jocul și să continuăm în direcția bună”, a declarat antrenorul de la Fener.

Ne lipsesc jucători, este adevărat, însă cel mai greu este faptul că avem probleme medicale la fundașii centrali. Și nu este niciodată ușor să schimbi fundașii centrali.

Dacă ne uităm la marile echipe vedem că perechea de fundași centrali nu se schimbă niciodată. Este ceva fix, pentru că e foarte importantă relația dintre ei. Dar asta este situația și vom vedea ce soluții găsim pentru meciul de joi”, a declarat Domenico Tedesco, antrenor la Fener.

Eu îmi asum mereu responsabilitatea. Gigi Becali a venit aici pentru prima dată în ultimii 3 ani. E echipa lui, în care a băgat milioane, are dreptul să vină când vrea, să spună ce vrea. Noi trebuie să ascultăm şi să îi respectăm deciziile
Elias Charalambous

Momente de reculegere la toate partidele din Superliga

Federația Română de Fotbal a anunțat, prin intermediul site-ului oficial, că la toate partidele din următoarea etapă a Superligii va fi ținut un moment de reculegere în memoria celor șapte suporteri ai echipe elene PAOK Salonic, decedați într-un accident rutier în România.

Șapte cetățeni greci, suporteri ai echipei PAOK Salonic, și-au pierdut viața, marți, într-un grav accident rutier produs pe DN 6, în localitatea Lugojel. Aceștia se deplasau cu un microbuz spre Franța, unde echipa lor favorită urmează să joace cu Olympique Lyon. Alți trei suporteri greci aflați în mașină sunt internați la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Lyon, adversara PAOK în Europa League, va ține un moment de reculegere pentru suporterii greci decedați în accidentul din Timiș
12:54
Lyon, adversara PAOK în Europa League, va ține un moment de reculegere pentru suporterii greci decedați în accidentul din Timiș
SPORT Gigi Becali spune cum ajunge FCSB în play-off și câștigă titlul, deși echipa e abia pe locul 11 în Superliga
10:53
Gigi Becali spune cum ajunge FCSB în play-off și câștigă titlul, deși echipa e abia pe locul 11 în Superliga
SPORT Liga Campionilor. Clasamentul grupei, dueluri posibile în play-off și ce formații au fost eliminate din UCL
09:38
Liga Campionilor. Clasamentul grupei, dueluri posibile în play-off și ce formații au fost eliminate din UCL
SPORT Real Madrid, umilită la Lisabona: portarul echipei Benfica a marcat golul calificării în play-off-ul Ligii Campionilor în minutul 97
09:19
Real Madrid, umilită la Lisabona: portarul echipei Benfica a marcat golul calificării în play-off-ul Ligii Campionilor în minutul 97
SPORT Brazilianul Talisson se prezintă fanilor Rapidului. „Cea mai bună oportunitate din viața mea, nu am stat pe gânduri”
07:36
Brazilianul Talisson se prezintă fanilor Rapidului. „Cea mai bună oportunitate din viața mea, nu am stat pe gânduri”
SPORT Pe Elias Charalambous l-au lăsat nervii! Întrebat despre Gigi Becali, cipriotul a răbufnit: „Papagalii vorbesc. Mie nu îmi pasă”
17:43
Pe Elias Charalambous l-au lăsat nervii! Întrebat despre Gigi Becali, cipriotul a răbufnit: „Papagalii vorbesc. Mie nu îmi pasă”
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
EXCLUSIV „Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de identitate peste 100.000 de moldoveni
Cancan.ro
Zodia care va avea un final de ianuarie dezastruos: pierde bani și are probleme de sănătate
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Digi24
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne fără cetățenie
Cancan.ro
Câți bani au primit Adda și Cătălin Rizea, pentru cele 4 săptămâni la Power Couple de la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Monica Tatoiu în tinerețe. Imagini inedite cu femeia de afaceri
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Succes Dacia în Marea Britanie! 3 modele, în TOP 10 cele mai ieftine mașini
Descopera.ro
Geniul matematician despre care se vorbește prea puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Descopera.ro
Tehnologie, drone și miliarde de euro investiți de România în apărare: G4Media dă startul podcastului „Frontier Defense”
CONTROVERSĂ Trump analizează opțiuni militare împotriva liderilor Iranului. Cum vrea SUA să-i scoată pe iranieni din nou în stradă
14:27
Trump analizează opțiuni militare împotriva liderilor Iranului. Cum vrea SUA să-i scoată pe iranieni din nou în stradă
CONTROVERSĂ Documentarul Melaniei Trump este retras din cinematografele din Africa de Sud, în ajun de lansare. Cum explică distribuitorul decizia controversată
14:15
Documentarul Melaniei Trump este retras din cinematografele din Africa de Sud, în ajun de lansare. Cum explică distribuitorul decizia controversată
ECONOMIE Se vinde combinatul Sidex Galați, perla industriei lui Ceaușescu. Prețul este un chilipir și investitorii internaționali se înghesuie
14:02
Se vinde combinatul Sidex Galați, perla industriei lui Ceaușescu. Prețul este un chilipir și investitorii internaționali se înghesuie
REVOLTĂTOR După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
14:00
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Noi ne-am dus în America să ne asigurăm că nimeni nu taie o bucată din România”
14:00
Dan Dungaciu: „Noi ne-am dus în America să ne asigurăm că nimeni nu taie o bucată din România”
JUSTIȚIE Începe procesul directorului unui colegiu de elită din Iași acuzat că lua bani de la părinți ca să accepte transferul de elevi aduși de la licee slabe
13:57
Începe procesul directorului unui colegiu de elită din Iași acuzat că lua bani de la părinți ca să accepte transferul de elevi aduși de la licee slabe

Cele mai noi

Trimite acest link pe