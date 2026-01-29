Olympique Lyon a anunțat că la meciul cu PAOK Salonic, programat joi în Europa League, va fi organizat un moment special în memoria fanilor greci care și-au pierdut viața într-un grav accident rutier produs în județul Timiș, în timp ce se deplasau spre Franța.

Omagiu anunțat de clubul francez înaintea meciului din Europa League

Tragedia s-a produs înaintea duelului dintre Olympique Lyon și PAOK Salonic, iar clubul francez a transmis un mesaj oficial de condoleanțe.

„Olympique Lyonnais prezintă sincere condoleanţe clubului PAOK în urma dispariţiei tragice a mai multor suporteri ai acestuia într-un accident rutier marţi. Toate gândurile noastre se îndreaptă şi către răniţii care luptă în prezent. Un omagiu va fi adus în timpul meciului OL – PAOK din 29 ianuarie, la Groupama Stadium”, a anunţat clubul francez.

Șapte suporteri greci și-au pierdut viața în județul Timiș

Accidentul a avut loc marți, în apropiere de Lugoj. Șapte persoane au murit, iar alte trei au fost transportate la spital. Toți pasagerii erau cetățeni greci și se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1 locuri.

Șase dintre victime au fost găsite decedate la fața locului, iar a șaptea persoană a murit în drum spre spital. Vehiculul venea din Grecia și se îndrepta spre Franța, acolo unde urma să se dispute partida dintre Olympique Lyon și PAOK Salonic. Microbuzul ar fi intrat într-o depășire și s-a izbit violent de un TIR.

Meciul dintre PAOK Salonic, formație antrenată de Răzvan Lucescu, și Olympique Lyon este programat joi seară, de la ora 22:00, în Franța, în ultima etapă a grupei principale din Europa League.

