29 ian. 2026, 13:05, Social
Domeniul Tineretului din România a ajuns într-un vid administrativ fără precedent, iar responsabilitatea aparține direct ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, acuză Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST).

În cadrul Consiliului Național al Blocului Național Sindical (BNS), sindicaliștii au lansat unele dintre cele mai grave acuzații publice formulate până acum la adresa ministrului: fără politici de tineret, fără buget, fără structuri funcționale și fără lucrători de tineret preluați legal.

Foto: SNST

În ciuda titulaturii stufoase a ministerului, realitatea din teritoriu este, potrivit sindicaliștilor, una brutală: Tineretul a fost desființat în fapt, iar direcțiile județene există doar pe hârtie, într-un blocaj administrativ pe care nici actualul ministru nu l-a deblocat.

Direcții „fantomă”, angajați plătiți nelegal, zero buget

SNST acuză Ministerul Muncii că pasează responsabilitatea domeniului Tineretului de la o instituție la alta, fără asumare și fără soluții. Domeniul nu beneficiază de niciun buget pentru programe și activități, iar lucrătorii de tineret sunt plătiți nelegal de Agenția Națională pentru Sport, în absența unui cadru juridic clar.

“Aveți tineret doar în denumirea ministerului”, a fost mesajul tranșant transmis ministrului Manole, care a avansat un termen vag – „două-trei săptămâni” – pentru clarificarea situației, condiționat de adoptarea unui act normativ aflat în lucru de luni de zile și rămas până acum fără rezultat concret.

Mai mult, sindicatul reclamă refuzul repetat al ministrului de a avea o întâlnire de lucru cu organizația sindicală reprezentativă, deși aceasta a fost recunoscută prin hotărâre judecătorească.

Întrebarea incomodă: unde mai poate fi reclamat Ministerul Tineretului?

Unul dintre cele mai tensionate momente ale reuniunii BNS a fost interpelarea directă privind nerespectarea contractului colectiv de muncă la nivel de grup de unități. SNST nu a fost inclus în CCM, în ciuda obligațiilor legale asumate de minister.

„Dacă ați fi orice alt minister, v-am reclama la Ministerul Muncii. Dar dumneavoastră sunteți Ministerul Muncii. Unde să vă reclamăm?”, au întrebat sindicaliștii, acuzând sfidare instituțională și lipsă totală de dialog social.

Recunoaștere publică a neglijenței

Răspunsul ministrului Manole nu a făcut decât să confirme acuzațiile, susțin sindicaliștii. Acesta a admis că domeniul Tineretului „a beneficiat de mai puțină atenție”, invocând alte priorități guvernamentale și anunțând, din nou, un act normativ aflat „în lucru” de luni de zile, fără rezultat concret.

Promisiunea că patrimoniul și direcțiile ar urma să fie transferate către Agenția Națională pentru Sport este percepută de SNST drept o nouă pasare a responsabilității, nu o soluție.
Replica din sală a fost tăioasă: „De fapt, n-ați avut niciun fel de interes pentru tineret”.

Tineretul, redus la prezențe festive

Ca bilanț al activității sale, ministrul a invocat participarea la o gală și o viitoare evaluare a caselor de cultură ale studenților. Pentru sindicaliști, acestea sunt „gesturi simbolice” care nu pot acoperi realitatea: un domeniu abandonat, fără finanțare, fără direcție și fără răspundere politică.

SNST anunță că va solicita oficial o întrevedere cu conducerea ministerului și nu exclude declanșarea unor acțiuni sindicale și administrative pentru a forța deblocarea situației.
Pe 27 ianuarie 2026, au avut loc lucrările Consiliului Național al Blocului Național Sindical (BNS), reuniune la care au fost prezenți reprezentanții federațiilor sindicale afiliate, alături de ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, și de Ciprian-Nicolae Văcaru, secretar de stat în cadrul ministerului.

