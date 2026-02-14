Costel Gâlcă, despre Farul – Rapid: „Tot timpul este presiune”. Programul etapei din Superliga

Cele mai importante meciuri ale rundei 27 din Superliga sunt Farul – Rapid și Universitatea Craiova – FCSB.

Partida de la malul mării, de la Ovidiu, a fost analizată de tehnicianul giuleștean Costel Gâlcă.

Costel Gâlcă, despre Farul – Rapid: „Tot timpul este presiune”

„Ne așteaptă un meci cu o echipă care știe să joace foarte bine, să țină cont de calitățile jucătorilor, o echipă care a pus probleme tuturor celor mari din campionat, o echipă agresivă, care verticalizează și care începe foarte bine și pune presiune pe echipele adverse.

Noi avem datoria de a merge acolo și de a face un meci bun, mai ales că venim după meciul de la Cluj, unde am ratat un obiectiv și ne dorim ca și atitudinea și jocul nostru să fie mult mai bune. Asta este cel mai important și bineînțeles cele trei puncte, a declarat Gâlcă.

Fostul internațional crede că dezamăgirea în rândul jucătorilor este foarte mare după ratarea calificării în sferturile Cupei României.

„Dezamăgirea este mare pentru toți în urma ieșirii din cupă, atât pentru noi, cât și pentru suporteri. Pentru noi e important să ne revenim cât mai repede, să ne concentrăm pe jocurile de campionat și să ne atingem obiectivul cât mai repede”, a recunoscut fostul antrenor de la FCSB și Espanyol Barcelona.

„Pentru mine tot timpul este presiune, pentru că îmi doresc tot timpul să câștigăm, să arătăm bine și să mulțumim suporterii. Eliminarea din cupă ne deranjează pe toți, pentru că era un obiectiv important pentru noi”, a mai spus Constantin Gâlcă.

Programul etapei 27

Vineri, 13 februarie

Petrolul Ploieşti – FC Argeş 2-1

Sâmbătă, 14 februarie

Ora 14.30 Universitatea Cluj – Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 19.00 FC Metaloglobus – Oţelul Galaţi

Duminică, 15 februarie

Ora 14.00 UTA Arad – FC Botoşani

Ora 17.00 Farul Constanţa – Rapid

Ora 20.00 Universitatea Craiova – FCSB

Luni, 16 februarie

Ora 17.00 FC Hermannstadt – CFR 1907 Cluj

Ora 20.00 Dinamo Bucureşti – Unirea Slobozia