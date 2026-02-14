Valentin Stan: Documentele NATO, UE și declarațiile lui Blinken citează autoritățile române. Nu prezintă dovezi despre interferența rusă în alegeri

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a analizat modul în care au fost folosite public documente și declarații atribuite NATO pentru a justifica anularea alegerilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Valentin Stan pornește de la o captură prezentată în spațiul public, despre care se afirmă că ar proveni dintr-o poziție NATO. El explică diferența dintre interpretările mediatice și textele oficiale.
Captură de la Mihaiță Gâdea, din emisiune. Ce spune aici? Fii atent ca asta zice că e de la NATO. Citește, că o să-ți placă: Această decizie dramatică, fără egal în istoria României de la Revoluția din 1989 împotriva regimului comunist, subliniază natura evolutivă a războiului hibrid, un aspect al căruia include manipularea algoritmică și campaniile de dezinformare cibernetică, care vizează și destabilizează democrațiile. Hai să vedem textul cu ce a spus Rutte, da? Pe care ți l-a dat Mihaiță Gâdea. Atenție. 12 decembrie 2024. Și zice așa. Citesc pe România: Desigur, am văzut ce s-a întâmplat și desigur este foarte ingrijorător. Dar am mai văzut asta înainte. Am văzut în Moldova ce s-a întâmplat acolo cu referendumul european și cu alegerile prezidențiale.
Profesorul analizează cronologic documentele UE și comunicatele Consiliului Nord-Atlantic. El insistă asupra termenului atribuit și asupra faptului că unele instituții nu prezintă dovezi proprii, ci preiau informații furnizate de autoritățile naționale.
Ăsta e comunicat, atenție, al Consiliului Nord Atlantic. Nu este o aberație pe care o spune secretarul General. Fii atent ce zice: În 2024, Germania și Republica Cehă, ce au făcut? Au atribuit. Știu ei din serviciile lor secrete ceva ce s-a întâmplat în Germania și Cehia? Nu. E ce spune Germania și Cehia că s-a întâmplat. Inclusiv România. Și ce continua? Aceste atribuiri și țintirea continua a infrastructurii noastre critice? Deci e vorba de atribuiri. Cineva a atribuit. 18 iulie 2025. Ăsta-i raportul UE la care fac ei referire. 5 decembrie 2024. Iar acum autoritățile române… Ce au făcut? Descoperă un efort rus. Păi nu ne-au informat americanii că sunt rușii? Păi ce scrie aici? Cine pe cine a informat? Românii pe americani.
Stan se referă la declarațiile oficialilor americani, inclusiv la Antony Blinken.
Ce spune? Vrem ca poporul român să facă alegerea corectă, vedem ingerința străină. Atât un tipar care a fost atribuit Rusiei… Stop. Atribuit. Nu le-au dat nimic, mă.