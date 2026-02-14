Prima pagină » Actualitate » Franţuzoaicele au creat o aplicaţie pentru întâlniri discrete pentru cei căsătoriţi. Reclama este pe toţi pereţii din metroul parizian: „Uneori, rămânem fideli și greşim cel mai mult”

Franţuzoaicele au creat o aplicaţie pentru întâlniri discrete pentru cei căsătoriţi. Reclama este pe toţi pereţii din metroul parizian: „Uneori, rămânem fideli și greşim cel mai mult”

Luiza Dobrescu
14 feb. 2026, 08:37, Actualitate
Oameni practici şi pragmatici, francezii au identificat întotdeauna o soluţie atunci când vine vorba să ducă mai departe conceptul de mariaj cu cât mai puţine „victime colaterale” printre soţi. Prin urmare, nu e absolut nimic anormal dacă pe zidurile care străjuiesc staţiile de metrou şi nu numai pot fi regăsite reclame la siteuri de întâlniri pentru cei căsătoriţi. 

Se poate spune chiar că Sf. Valentin se petrece datorită efortului concertat al unui întreg sistem de întâlniri care pune umărul discret la susţinerea romantismului şi căsătoriilor de lungă durată, în lume.

Deloc pudibonzi sau timizi, cu o adevărată istorie în spate a amantlâcului recunoscut oficial, francezii zilelor noastre au şi oficializat treaba aceasta. Ba chiar îi fac şi reclamă.

„Uneori, rămânând fideli, greşim cel mai mult” s-ar traduce mesajul pe care siteul de dating destinat celor căsătoriţi îl afişează la vedere, pe zdurile din staţiile de metrou pariziene.

Şi cum femeile sunt acelea care duc greul într-o căsnicie, după cum se spune mai mereu, indiferent în ce limbă s-ar derula aceasta, aplicaţia de dating este concepută de către urmaşele Evei vorbitoare în limba lui Molière, autor care chiar a creat şi o operă memorabilă numită „Şcoala nevestelor”.

O Evă blondă care muşcă dintr-un măr roşu, pe o pagină de internet a secolului al XXI-lea, reeditează şi relansează mitul adamic la peste 2.000 de ani distanţă de momentul în care Grădina Raiului era un loc pentru un bărbat şi o femeie plus un şarpe.

Secolul al XXI-lea reconstituie scena şi introduce un al patrulea personaj în scenă, dar fără chip şi nume.

Indiferent de ţară, tot ce trebuie să faci este un cont şi să începi să cauţi, iar dacă se potriveşte, să culegi „mărul” care i-a făcut atât de celebri în istoria religiilor pe Adam şi Eva.

