Topul celor mai cumpărate cadouri de Valentine's Day: surprizele preferate anul acesta

14 feb. 2026, 08:53, Social
Topul celor mai cumpărate cadouri de Valentine’s Day: surprizele preferate anul acesta

Ziua Îndrăgostiților rămâne una dintre cele mai importante perioade pentru comercianți, dar și un moment în care cuplurile aleg să marcheze relațiile prin gesturi simbolice sau experiențe speciale. Potrivit unei analize realizate de Statista, dulciurile, felicitările și florile continuă să fie cele mai cumpărate cadouri oferite de Valentine’s Day.

Cadourile tradiționale rămân preferatele îndrăgostiților

Datele arată că peste jumătate dintre persoanele care sărbătoresc această zi aleg să ofere dulciuri partenerilor, acestea fiind cele mai populare cadouri. Aproximativ 41% dintre respondenți optează pentru felicitări sau buchete de flori, considerate simboluri clasice ale romantismului.

În același timp, aproape patru din zece persoane aleg să marcheze momentul printr-o ieșire romantică, cum ar fi o cină în oraș sau o experiență specială în doi. De asemenea, aproximativ un sfert dintre cei chestionați intenționează să ofere bijuterii, cadouri asociate frecvent relațiilor stabile sau momentelor importante din viața unui cuplu.

Specialiștii spun că aceste alegeri reflectă un echilibru între tradiție și dorința de a crea amintiri memorabile, consumatorii orientându-se tot mai mult către experiențe personalizate.

Cheltuieli de miliarde pentru Ziua Îndrăgostiților

Fenomenul are și un impact economic semnificativ. Potrivit estimărilor, consumatorii care sărbătoresc Valentine’s Day cheltuie, în medie, aproximativ 200 de dolari de persoană (aproximativ 920 lei). Valoarea totală a vânzărilor ajunge la peste 29 de miliarde de dolari la nivelul Statele Unite ale Americii, una dintre cele mai mari piețe pentru această sărbătoare.

Datele mai arată că Valentine’s Day nu mai este dedicată exclusiv partenerilor romantici. Tot mai multe persoane cumpără cadouri pentru familie, prieteni sau chiar pentru animalele de companie, ceea ce contribuie la extinderea pieței produselor tematice. Tendințele arată că, deși preferințele consumatorilor evoluează, simbolurile clasice precum ciocolata și florile continuă să domine lista cadourilor.

