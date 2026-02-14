Valentin Stan: CIA-ul a fost implicat în povestea anulării alegerilor din România. Congresul american are dovezi

Valentin Stan, în emisiunea „Marius Tuca Show” din 9 februarie 2026, analizează un raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților SUA despre alegerile prezidențiale din România. Urmărește aici, integral în emsiunea Marius Tucă Show

Comisia Europeană a investigat Tik Tok pentru presupusa interferență rusă în alegerile prezidențiale din România, folosind acuzații despre o rețea de conturi false care l-ar fi susținut pe Călin Georgescu. Tik Tok a declarat oficial că nu a găsit și nici nu i s-a prezentat nicio dovadă concretă a unei rețele coordonate de 25.000 de conturi asociate campaniei lui Georgescu.

În declarațiile făcute Comisiei Europene, care a folosit acuzația neaprobată de interferență rusă pentru a investiga practicile de moderare a conținutului Tik Tok, Tik Tok a afirmat, nu a găsit și nici nu i s-a prezentat vreo dovadă a unei rețele coordonate de 25 de mii de conturi asociate campaniei domnului Georgescu, citește Valentin Stan

Valentin Stan a făcut dezvăluiri explozive despre presupusa implicare a CIA în procesul electoral românesc, legând „establishmentul” de Serviciile Secrete și indicând SRI ca parte a „sistemului” care l-ar susține pe Nicușor Dan.