Valentin Stan: CIA-ul a fost implicat în povestea anulării alegerilor din România. Congresul american are dovezi

Valentin Stan, în emisiunea „Marius Tuca Show" din 9 februarie 2026, analizează un raport al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților SUA despre alegerile prezidențiale din România.
Comisia Europeană a investigat Tik Tok pentru presupusa interferență rusă în alegerile prezidențiale din România, folosind acuzații despre o rețea de conturi false care l-ar fi susținut pe Călin Georgescu. Tik Tok a declarat oficial că nu a găsit și nici nu i s-a prezentat nicio dovadă concretă a unei rețele coordonate de 25.000 de conturi asociate campaniei lui Georgescu.
În declarațiile făcute Comisiei Europene, care a folosit acuzația neaprobată de interferență rusă pentru a investiga practicile de moderare a conținutului Tik Tok, Tik Tok a afirmat, nu a găsit și nici nu i s-a prezentat vreo dovadă a unei rețele coordonate de 25 de mii de conturi asociate campaniei domnului Georgescu, citește Valentin Stan
Valentin Stan a făcut dezvăluiri explozive despre presupusa implicare a CIA în procesul electoral românesc, legând „establishmentul” de Serviciile Secrete și indicând SRI ca parte a „sistemului” care l-ar susține pe Nicușor Dan.
Deci, aici, establishmentul este legat de Securitate. Prin acest paragraf, Comisia Juridică, bineînțeles că știu, pentru că CIA-ul a fost implicat în povestea asta și acum au dovezile pe biroul lui Vance și, bineînțeles, și la Congres, prin implicarea CIA-ului. Congresul american nu poate să vorbească de implicarea CIA-ului pentru că este lege în America. Nu ai voie să dezvălui ceea ce fac Serviciile. Iar cel mai important lucru, se vorbește despre Nicușor ca fiind alesul de Sistemul lui. Da, dar aici în paragraf, Sistemul este identificat de comisie prin autoritățile de informație, adică Serviciile de informație. Numai că vine Comisia Juridică din Camera Reprezentanților și zice, omul establishmentului, establishment care până aici a fost identificat, prin ce? Prin autoritățile de informație, adică SRI, conchide Stan