Polițist din Arad, prins la furat în Austria. Soția l-a dat de gol

Un polițist din România a fost prins la furat pantofi sport în Austria. Bărbatul își transformase portbagajul mașinii într-un magazin ambulant și vindea marfa în zona zona comercială din Parndorf, acolo unde este unul dintre cele mai mari centre de tip outlet din Europa.

Agentul de Poliție avea portbagajul plin cu pantofi sport furați din magazinele din Parndorf, scrie publicația Foaia transilvană.

Cum fura din magazine

Cercetările au scos la iveală că românul a provocat un prejudiciu estimat la aproape 3000 de euro. El și-ar fi recunoscut faptele în fața anchetatorilor.

Presa locală din Austria notează că oamenii legii au intervenit după ce au apărut plângeri cu privire la o serie de furturi repetate petrecute în magazinele complexului comercial din Parndorf, unde este unul dintre cele mai mari centre de tip outlet din Europa.

În urma verificărilor întreprinse, în autoturismul unui cetățean român au fost descoperite numeroase perechi de pantofi sport, precum și un dispozitiv folosit pentru îndepărtarea sistemelor antifurt.

Nu mică le-a fost mirarea anchetatorilor austrieci să descopere că hoțul era un polițist din România. Se pare că el deținea un dispozitiv cu care rupea repede sistemele antifurt atașate pantofilor pe care care dorea să îi fure. Ulterior, punea marfa într-o geantă și pleca din magazin fără să stârnească nicio suspiciune.

Suspectul este angajat în cadrul IPJ Arad, unde activează de aproape 15 ani. Din câte se pare, el acționa împreună cu soția sa și a dat lovituri în 20 de magazine.

Imediat ce ancheta a avansat și s-a aflat că hoțul este polițist român, austriecii au informat conducerea IPJ Arad cu privire la cele descoperite. Când a revenit în țară, agentul nu și-ar fi anunțat superiorii cu privire la „incidentul” din Austria, scrie sursa citată.

În prezent, el este la dispoziția conducerii IPJ Arad, până ce se va finaliza ancheta declanșată de autoritățile austriece. De asemenea, se pare că bărbatul nu ar fi avut anterior niciun fel de sancțiuni disciplinare, iar situația lui materială este una stabilă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

A furat tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro de la Palatul Élysée, iar apoi a vrut să le vândă online. Pe cine bănuiesc polițiștii francezi