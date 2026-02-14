Prima pagină » Actualitate » Polițist din Arad, prins la furat în Austria. Soția l-a dat de gol

Polițist din Arad, prins la furat în Austria. Soția l-a dat de gol

14 feb. 2026, 09:14, Actualitate
Polițist din Arad, prins la furat în Austria. Soția l-a dat de gol
Polițist din Arad, prins la furat pantofi în Austria / Sursa FOTO: Profimedia

Un polițist din România a fost prins la furat pantofi sport în Austria. Bărbatul își transformase portbagajul mașinii într-un magazin ambulant și vindea marfa în zona zona comercială din Parndorf, acolo unde este unul dintre cele mai mari centre de tip outlet din Europa.

Agentul de Poliție avea portbagajul plin cu pantofi sport furați din magazinele din Parndorf, scrie publicația Foaia transilvană.

Cum fura din magazine

Cercetările au scos la iveală că românul a provocat un prejudiciu estimat la aproape 3000 de euro. El și-ar fi recunoscut faptele în fața anchetatorilor.

Presa locală din Austria notează că oamenii legii au intervenit după ce au apărut plângeri cu privire la o serie de furturi repetate petrecute în magazinele complexului comercial din Parndorf, unde este unul dintre cele mai mari centre de tip outlet din Europa.

În urma verificărilor întreprinse, în autoturismul unui cetățean român au fost descoperite numeroase perechi de pantofi sport, precum și un dispozitiv folosit pentru îndepărtarea sistemelor antifurt.

Nu mică le-a fost mirarea anchetatorilor austrieci să descopere că hoțul era un polițist din România. Se pare că el deținea un dispozitiv cu care rupea repede sistemele antifurt atașate pantofilor pe care care dorea să îi fure. Ulterior, punea marfa într-o geantă și pleca din magazin fără să stârnească nicio suspiciune.

Suspectul este angajat în cadrul IPJ Arad, unde activează de aproape 15 ani. Din câte se pare, el acționa împreună cu soția sa și a dat lovituri în 20 de magazine.

Imediat ce ancheta a avansat și s-a aflat că hoțul este polițist român, austriecii au informat conducerea IPJ Arad cu privire la cele descoperite. Când a revenit în țară, agentul nu și-ar fi anunțat superiorii cu privire la „incidentul” din Austria, scrie sursa citată.

În prezent, el este la dispoziția conducerii IPJ Arad, până ce se va finaliza ancheta declanșată de autoritățile austriece. De asemenea, se pare că bărbatul nu ar fi avut anterior niciun fel de sancțiuni disciplinare, iar situația lui materială este una stabilă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

A furat tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro de la Palatul Élysée, iar apoi a vrut să le vândă online. Pe cine bănuiesc polițiștii francezi

Recomandarea video

Mediafax
Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai avea acces în Marea Britanie dacă nu prezintă pașaport britanic valabil
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut tragedia
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Maria Iordănescu, urmărită și pe stradă, și în local. Panică în vacanță pentru fiica lui Anghel Iordănescu
Mediafax
Nicușor Dan, mesaj după intrarea României în recesiune tehnică: „Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense”
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Descopera.ro
Arma secretă cu care dacii dădeau fiori inamicilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Rămășițele unei comete „moarte” încă ar putea exista în Sistemul Solar
ANALIZA de 10 Ratarea țintei. „Armele minune” ale lui Putin, fără impact vizibil, sunt o provocare pentru SUA. Moscova dă „undă verde” Washingtonului într-o altă competiție nucleară cu final necunoscut  
10:00
Ratarea țintei. „Armele minune” ale lui Putin, fără impact vizibil, sunt o provocare pentru SUA. Moscova dă „undă verde” Washingtonului într-o altă competiție nucleară cu final necunoscut  
ACTUALITATE Valentin Stan: CIA-ul a fost implicat în povestea anulării alegerilor din România. Congresul american are dovezi
09:30
Valentin Stan: CIA-ul a fost implicat în povestea anulării alegerilor din România. Congresul american are dovezi
SPORT Costel Gâlcă, despre Farul – Rapid: „Tot timpul este presiune”. Programul etapei din Superliga
09:03
Costel Gâlcă, despre Farul – Rapid: „Tot timpul este presiune”. Programul etapei din Superliga
LIFESTYLE Topul celor mai cumpărate cadouri de Valentine’s Day: surprizele preferate anul acesta
08:53
Topul celor mai cumpărate cadouri de Valentine’s Day: surprizele preferate anul acesta
INEDIT Franţuzoaicele au creat o aplicaţie pentru întâlniri discrete pentru cei căsătoriţi. Reclama este pe toţi pereţii din metroul parizian: „Uneori, rămânem fideli și greşim cel mai mult”
08:37
Franţuzoaicele au creat o aplicaţie pentru întâlniri discrete pentru cei căsătoriţi. Reclama este pe toţi pereţii din metroul parizian: „Uneori, rămânem fideli și greşim cel mai mult”
METEO Orașele din România în care ninge în aprilie și mai. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather
08:30
Orașele din România în care ninge în aprilie și mai. Prognoza actualizată a meteorologilor Accuweather

Cele mai noi

Trimite acest link pe