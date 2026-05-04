Ce informații trebuie verificate în documentele tehnice ale cadastrului

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, fiecare imobil este identificat, măsurat și analizat, iar rezultatele sunt incluse în documentele tehnice ale cadastrului. Aceste documente reflectă situația proprietăților dintr-o localitate și stau la baza înscrierii acestora în cartea funciară.

Înainte ca aceste date să devină definitive, proprietarii au posibilitatea să le verifice în etapa de afișare publică, pentru a se asigura că informațiile sunt corecte.

Ce trebuie verificat în mod concret

Pentru a se asigura că informațiile sunt corecte, proprietarii trebuie să analizeze cu atenție principalele date înscrise în documentele tehnice ale cadastrului:

• titularul dreptului de proprietate – dacă numele este corect înscris și corespunde situației reale;• amplasamentul imobilului – dacă poziția acestuia este corect reprezentată pe planul cadastral;• suprafața – dacă suprafața indicată corespunde realității din teren;• limitele proprietății – dacă acestea sunt corect delimitate și nu există suprapuneri cu alte imobile;• categoria de folosință – de exemplu, teren arabil, pășune, curți-construcții.

Verificarea acestor elemente este importantă pentru ca datele din evidențele cadastrale să reflecte cât mai fidel situația reală a proprietății.

De ce este importantă această verificare

Documentele tehnice ale cadastrului stau la baza deschiderii cărților funciare. Odată finalizate lucrările și încheiată etapa de afișare publică, datele devin oficiale și sunt înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară.

De aceea, implicarea proprietarilor în această etapă este esențială. Verificarea atentă a informațiilor contribuie la prevenirea unor eventuale neconcordanțe și la evitarea unor demersuri ulterioare de corectare.

Ce trebuie făcut dacă apar neconcordanțe

În cazul în care sunt identificate diferențe între informațiile din documentele tehnice și situația reală, acestea pot fi semnalate prin depunerea unei cereri de rectificare, în perioada de afișare publică, care este de 60 de zile.

După expirarea acestui termen și soluționarea cererilor depuse, documentele tehnice devin definitive și stau la baza înregistrării oficiale a proprietăților în cartea funciară.

Prin participarea activă a proprietarilor la această etapă, procesul de înregistrare sistematică contribuie la realizarea unei evidențe cadastrale clare, complete și conforme cu realitatea din teren.