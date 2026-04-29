Rețeaua electrică a României a fost reconstruită, de-a lungul secolului trecut, de generații care au cunoscut direct războiul. Astăzi, lumina din casele noastre este, în bună parte, moștenirea lăsată de cei care au apărat dreptul nostru la o viață în siguranță. În semn de apreciere pentru această moștenire, Electrica Furnizare lansează inițiativa socială „Energia recunoștinței”, prin care veteranii și văduvele celui de-al Doilea Război Mondial primesc, timp de un an, 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună.

Cei 100 kWh acordați lunar acoperă consumul de bază al unei locuințe: iluminatul, frigiderul, aparatura esențială. Tradus în viața de zi cu zi, înseamnă un an de seri cu lumină, petrecute în liniștea unui cămin în care viața își urmează cursul firesc.

„Pentru Electrica, stabilitatea este o responsabilitate zilnică. Pentru veteranii de război, stabilitatea a fost o datorie împlinită cu un preț pe care noi nu îl putem egala. Această inițiativă nu este un gest de marketing, este recunoașterea, în limita a ceea ce putem face lună de lună, a unei datorii pe care o societate o are față de cei care au apărat-o. Pentru văduvele de război, recunoștința noastră are o greutate aparte, ele purtând povara absenței celor care nu s-au mai întors niciodată acasă„, a declarat Alexandru Chiriță, Director General Electrica și Președinte al Consiliului de Administrație Electrica Furnizare.

Inițiativa se adresează veteranilor și văduvelor celui de-al Doilea Război Mondial, definiți conform Legii nr. 44/1994. Detaliile privind înscrierea și mecanismul sunt disponibile pe electricafurnizare.ro

Despre Electrica Furnizare

Cu o experiență de peste 120 de ani pe piața de energie electrică, Electrica Furnizare S.A. este parte a Grupului Electrica și asigură furnizarea energiei electrice pentru aproximativ 3,2 milioane de locuri de consum, fiind unul dintre cei mai importanți jucători în piața de energie din România.

Alexandru Chiriță, Director General Electrica

„Dimineața am fost la Mărășești. Am depus o coroană de flori. Am stat în liniște. Și m-am gândit la sacrificii și la o femeie pe care România n-a onorat-o pe măsură.

În 1912, Elisa Leonida a terminat Academia Regală Tehnică din Berlin. Prima femeie inginer din România și una dintre primele din lume.

Decanul care încercase să o descurajeze invocând că locul femeii e la biserică, la copii și la bucătărie i-a înmânat diploma spunând: „Die Fleißigste der Fleißigsten.” Cea mai silitoare dintre silitori. I s-a oferit un post la BASF în Germania. A refuzat. S-a întors acasă.

Cinci ani mai târziu, în 1917, Elisa conducea un spital de boli contagioase la Vaslui, în plină epidemie de tifos exantematic. A îngrijit personal, printre alții, un ofițer francez bolnav de tifos.

Ministrul Plenipotențiar al Franței la Iași i-a acordat, prin brevet semnat pe 8 iunie 1917, Medalia de Onoare pentru combaterea epidemiilor, citând „abnegație și curaj în fața pericolului”.

Șase săptămâni mai târziu începea Bătălia de la Mărășești. Elisa conducea un spital de campanie al Crucii Roșii. A rămas. A condus. A salvat. Tot pe front l-a întâlnit pe viitorul soț. S-au căsătorit la Ghidigeni, în 1918. Se spune că Regina Maria a fost la nuntă. Elisa era sora lui Dimitrie Leonida. Pionier al electrificării României.

Uzina Electrică Filaret, prima fabrică de lumină a Bucureștiului, pusă în funcțiune în 1908, a fost mai târziu modernizată și extinsă sub conducerea lui tehnică. Aceeași Elisa a predat fizică și chimie în școala condusă de fratele ei. Un alt frate, Gheorghe, a sculptat chipul Mântuitorului de la Rio de Janeiro. Iar sora lor Adela a fost medic oftalmolog și directoarea spitalului Vatra Luminoasă. O familie care a luminat România. Literal și metaforic.

În România mai sunt în viață aproximativ 288 de veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial și 8 văduve de război. Când îi vom pierde, vom pierde ultima legătură vie cu cel mai mare sacrificiu al secolului XX. Lumina e o moștenire, nu un produs.

Începând de astăzi, Electrica Furnizare oferă fiecăruia dintre ei 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună, timp de un an. E un gest de onoare. Pentru un veteran care a luptat pentru România, lumina din casă nu ar trebui să fie niciodată o grijă.

Totodată, Uzina Electrică Filaret, prima fabrică de lumină a Bucureștiului, va fi readusă la viață. Proiectul de reconstrucție și transformare a Uzinei poartă de astăzi un nume: Proiectul „Elisa Leonida Zamfirescu”. Numele femeii respinse de școlile de inginerie, care a plecat la Berlin și s-a întors să salveze România de pe front.

De la spitalele de campanie ale Elisei la fabrica de lumină a lui Dimitrie. De la veteranii care au luptat pentru această țară la energia care le luminează casele. De la ceea ce am fost la ceea ce putem deveni. Uzina pe care Dimitrie a condus-o și numele pe care Elisa l-a purtat nu vor fi uitate. Electrica va fi Fabrica de lumină a României, literal și metaforic.”, a transmis Alexandru Chiriță.

