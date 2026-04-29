Prima pagină » Comunicate de presă » De Ziua Veteranilor de Război, Electrica Furnizare onorează o datorie față de cei care au apărat România lansând inițiativa „Energia recunoștinței”

De Ziua Veteranilor de Război, Electrica Furnizare onorează o datorie față de cei care au apărat România lansând inițiativa „Energia recunoștinței”

Rețeaua electrică a României a fost reconstruită, de-a lungul secolului trecut, de generații care au cunoscut direct războiul. Astăzi, lumina din casele noastre este, în bună parte, moștenirea lăsată de cei care au apărat dreptul nostru la o viață în siguranță. În semn de apreciere pentru această moștenire, Electrica Furnizare lansează inițiativa socială „Energia recunoștinței”, prin care veteranii și văduvele celui de-al Doilea Război Mondial primesc, timp de un an, 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună.

Cei 100 kWh acordați lunar acoperă consumul de bază al unei locuințe: iluminatul, frigiderul, aparatura esențială. Tradus în viața de zi cu zi, înseamnă un an de seri cu lumină, petrecute în liniștea unui cămin în care viața își urmează cursul firesc.

Plecat la doctor pentru o banală consultație, un bătrân a fost găsit, după 20 de ore, la 1.500 km distanță

Pentru Electrica, stabilitatea este o responsabilitate zilnică. Pentru veteranii de război, stabilitatea a fost o datorie împlinită cu un preț pe care noi nu îl putem egala. Această inițiativă nu este un gest de marketing, este recunoașterea, în limita a ceea ce putem face lună de lună, a unei datorii pe care o societate o are față de cei care au apărat-o. Pentru văduvele de război, recunoștința noastră are o greutate aparte, ele purtând  povara  absenței celor care nu s-au mai întors niciodată acasă„, a declarat Alexandru Chiriță, Director General Electrica și Președinte al Consiliului de Administrație Electrica Furnizare.

Inițiativa se adresează veteranilor și văduvelor celui de-al Doilea Război Mondial, definiți conform Legii nr. 44/1994. Detaliile privind înscrierea și mecanismul sunt disponibile pe electricafurnizare.ro

Despre Electrica Furnizare

Cu o experiență de peste 120 de ani pe piața de energie electrică, Electrica Furnizare S.A. este parte a Grupului Electrica și asigură furnizarea energiei electrice pentru aproximativ 3,2 milioane de locuri de consum, fiind unul dintre cei mai importanți jucători în piața de energie din România.

Alexandru Chiriță, Director General Electrica, a transmis un mesaj pe LinkedIn

„Dimineața am fost la Mărășești. Am depus o coroană de flori. Am stat în liniște. Și m-am gândit la sacrificii și la o femeie pe care România n-a onorat-o pe măsură.

În 1912, Elisa Leonida a terminat Academia Regală Tehnică din Berlin. Prima femeie inginer din România și una dintre primele din lume.

Decanul care încercase să o descurajeze invocând că locul femeii e la biserică, la copii și la bucătărie i-a înmânat diploma spunând: „Die Fleißigste der Fleißigsten.” Cea mai silitoare dintre silitori. I s-a oferit un post la BASF în Germania. A refuzat. S-a întors acasă.

Cinci ani mai târziu, în 1917, Elisa conducea un spital de boli contagioase la Vaslui, în plină epidemie de tifos exantematic. A îngrijit personal, printre alții, un ofițer francez bolnav de tifos.

Ministrul Plenipotențiar al Franței la Iași i-a acordat, prin brevet semnat pe 8 iunie 1917, Medalia de Onoare pentru combaterea epidemiilor, citând „abnegație și curaj în fața pericolului”.

Șase săptămâni mai târziu începea Bătălia de la Mărășești. Elisa conducea un spital de campanie al Crucii Roșii. A rămas. A condus. A salvat. Tot pe front l-a întâlnit pe viitorul soț. S-au căsătorit la Ghidigeni, în 1918. Se spune că Regina Maria a fost la nuntă. Elisa era sora lui Dimitrie Leonida. Pionier al electrificării României.

Uzina Electrică Filaret, prima fabrică de lumină a Bucureștiului, pusă în funcțiune în 1908, a fost mai târziu modernizată și extinsă sub conducerea lui tehnică. Aceeași Elisa a predat fizică și chimie în școala condusă de fratele ei. Un alt frate, Gheorghe, a sculptat chipul Mântuitorului de la Rio de Janeiro. Iar sora lor Adela a fost medic oftalmolog și directoarea spitalului Vatra Luminoasă. O familie care a luminat România. Literal și metaforic.

În România mai sunt în viață aproximativ 288 de veterani ai celui de-al Doilea Război Mondial și 8 văduve de război. Când îi vom pierde, vom pierde ultima legătură vie cu cel mai mare sacrificiu al secolului XX. Lumina e o moștenire, nu un produs.

Începând de astăzi, Electrica Furnizare oferă fiecăruia dintre ei 100 kWh de energie electrică gratuit în fiecare lună, timp de un an. E un gest de onoare. Pentru un veteran care a luptat pentru România, lumina din casă nu ar trebui să fie niciodată o grijă.

Totodată, Uzina Electrică Filaret, prima fabrică de lumină a Bucureștiului, va fi readusă la viață. Proiectul de reconstrucție și transformare a Uzinei poartă de astăzi un nume: Proiectul „Elisa Leonida Zamfirescu”. Numele femeii respinse de școlile de inginerie, care a plecat la Berlin și s-a întors să salveze România de pe front.

De la spitalele de campanie ale Elisei la fabrica de lumină a lui Dimitrie. De la veteranii care au luptat pentru această țară la energia care le luminează casele. De la ceea ce am fost la ceea ce putem deveni. Uzina pe care Dimitrie a condus-o și numele pe care Elisa l-a purtat nu vor fi uitate. Electrica va fi Fabrica de lumină a României, literal și metaforic.”, a transmis Alexandru Chiriță.

Recomandarea autorului:

George Simion: Ne vedem la guvernare /E o idee generoasă “guvern de reconciliere națională”/Putem susține din Parlament o asemenea formulă

Cum explică deputatul maghiar demisia din UDMR. Zoltan Zakarias: „Eu sunt preşedintele Partidului Alianţa Maghiară din Transilvania”

Recomandarea video

Citește și

ADVERTORIAL Cum sunt înregistrate proprietățile pentru care documentele sunt incomplete
16:06, 27 Apr 2026
Cum sunt înregistrate proprietățile pentru care documentele sunt incomplete
COMUNICAT Carmistin The Food Company își consolidează poziția de lider în sectorul avicol din România, prin dublarea producției în ultimii doi ani
10:35, 27 Apr 2026
Carmistin The Food Company își consolidează poziția de lider în sectorul avicol din România, prin dublarea producției în ultimii doi ani
COMUNICAT Comunicat de presă | Mihaela Neagu anunță participarea IRUM SA la AgriXpo Brașov 2026: „Faptul că IRUM are încredere în acest proiect spune totul despre potențialul lui”
22:11, 23 Apr 2026
Comunicat de presă | Mihaela Neagu anunță participarea IRUM SA la AgriXpo Brașov 2026: „Faptul că IRUM are încredere în acest proiect spune totul despre potențialul lui”
ANUNȚ Comunicat de presă | Echipa României de șah pentru nevăzători concurează la Campionatul Mondial din 2026
13:06, 23 Apr 2026
Comunicat de presă | Echipa României de șah pentru nevăzători concurează la Campionatul Mondial din 2026
Comunicat: Ziua națională împotriva traficului ilicit de mărfuri, un apel la acțiune pentru protejarea economiei și a siguranței publice
13:35, 22 Apr 2026
Comunicat: Ziua națională împotriva traficului ilicit de mărfuri, un apel la acțiune pentru protejarea economiei și a siguranței publice
COMUNICAT Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din SUA a reautorizat comercializarea IQOS ca produs din tutun cu risc modificat
10:38, 22 Apr 2026
Administraţia pentru Alimente şi Medicamente (FDA) din SUA a reautorizat comercializarea IQOS ca produs din tutun cu risc modificat
Mediafax
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
BNR va propune autorităților o nouă strategie pentru recuperarea tezaurului de la Moscova
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Click
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Se pare că nu doar oamenii, ci și papagalii folosesc nume pentru a vorbi între ei
COMEMORARE Regele Charles pleacă la New York să aducă un omagiu vicitimelor atacurilor de la 11 septembrie
16:31
Regele Charles pleacă la New York să aducă un omagiu vicitimelor atacurilor de la 11 septembrie
EXCLUSIV Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan
16:30
Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan
CONTROVERSĂ Radu Miruță, show de imagine: A semnat în conferința de presă anularea scumpirii biletelor de metrou
16:25
Radu Miruță, show de imagine: A semnat în conferința de presă anularea scumpirii biletelor de metrou
ARMATĂ Peskov dezvăluie motivul pentru care parada de Ziua Victoriei de la Moscova se va desfășura fără tancuri și rachete, pentru prima oară după 80 de ani
16:24
Peskov dezvăluie motivul pentru care parada de Ziua Victoriei de la Moscova se va desfășura fără tancuri și rachete, pentru prima oară după 80 de ani
VIDEO George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”
16:13
George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”
EXCLUSIV Simion critică partenerul AUR în demersul moțiunii de cenzură. „PSD a fost părtaș la acțiunile care au adus sărăcia”
15:55
Simion critică partenerul AUR în demersul moțiunii de cenzură. „PSD a fost părtaș la acțiunile care au adus sărăcia”

Cele mai noi

Trimite acest link pe