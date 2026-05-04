Curieri prădați de hoți. Doi bărbați au fost reținuți pentru furt calificat în București. Ce au furat și ce s-a întâmplat cu bunurile

Mai mulți curieri au fost prădați de hoți în luna aprilie. Doi bărbați au fost reținuți pentru furt calificat în București, în Sectorul 3. Cei doi hoți au acționat în zilele de 22, 23 și 25 aprilie 2026, iar faptele lor au fost identificate și cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Cei doi bărbați, de 27 și 48 de ani, au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia sunt bănuiți că au furat biciclete electrice și un scuter. Pe 30 aprilie 2026 au fost puse în aplicare 2 mandate de aducere. Pe 1 mai 2026, bărbatul de 48 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul de 27 de ani a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

„La data de 30 aprilie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 10 Poliție au pus în aplicare două mandate de aducere, în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de furt calificat, în formă continuată și complicitate la furt calificat, în formă continuată.

În fapt, în cursul lunii aprilie 2026, la nivelul Secției 10 Poliție au fost înregistrate plângerile unor persoane, care sesizau faptul că le-ar fi fost sustrase bicicletele și scuterele, o parte dintre acestea aparținând unor curieri, de cetățenie străină, bunurie fiind lăsate neasigurate, în proximitatea unui complex comercial din Sectorul 3.

Astfel, din investigațiile efectuate au fost identificați doi bărbați, în vârstă de 27, respectiv 48 de ani, ambii cunoscuți cu preocupări de natură infracțională, bănuiți de comiterea faptelor.

În urma activităților de cercetare și de urmărire penală, în sarcina bănuiților a fost reținută următoarea activitate infracțională:

– La data de 22 aprilie 2026, în jurul orei 19.00, bărbatul de 48 de ani ar fi sustras o bicicletă electrică, ce se afla neasigurată și nesupravegheată în dreptul unui restaurant din Sectorul 3.

– Ulterior, în jurul orei 21.30, același bărbat ar fi sustras o altă bicicletă electrică, ce se afla neasigurată și nesupravegheată în interiorul restaurantului menționat.

– La data de 23 aprilie 2026, în jurul orei 19.00, în urma unei înțelegeri prealabile, în timp ce bănuitul de 27 de ani asigura locul faptei, pentru a nu fi surprinși, bărbatul de 48 de ani ar fi sustras un scuter, ce se afla neasigurat și nesupravegheat în dreptul unui alt restaurant, din sectorul menționat.

– Două zile mai târziu, respectiv pe 25 aprilie 2026, bărbatul de 48 de ani ar fi revenit la prima adresă, apoi ar fi sustras o bicicletă electrică, ce se afla neasigurată și nesupravegheată în interiorul restaurantului.

– Tot în cursul zilei de 25 aprilie 2026, având din nou sprijinul bănuitului de 27 de ani, care ar fi asigurat locul comiterii faptei, pentru a nu fi surprinși, celălalt bănuit ar fi sustras un scuter electric, ce se afla neasigurat și nesupravegheat în dreptul celui de-al doilea restaurant.

La data de 30 aprilie 2026, au fost puse în aplicare două mandate de aducere, emise pe numele celor doi, aceștia fiind depistați și conduși la audieri.

De asemenea, în urma activităților specifice efectuate, au fost recuperate unele dintre bunurile sustrase.

În baza probatoriului administrat, cei în cauză au fost reținuți pentru 24 de ore.

Ulterior, la data de 1 mai a c., față de bărbatul de 48 de ani a fost dispusă măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, celălalt bănuit fiind plasat sub control judiciar, pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 10 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiuniilor de furt calificat, în formă continuată și complicitate la furt calificat, în formă continuată.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului legal pentru administrarea probatoriului, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție”, transmite Poliția Capitalei.