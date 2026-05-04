Sorin Grindeanu convoacă parlamentarii social-democrați într-o ședință, cu o zi înaintea debarcării Guvernului Bolojan

Ruxandra Radulescu
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a convocat parlamentarii social-democrați într-o ședință, cu o zi înainte de votul pe moțiunea de cenzură depusă de Partidul Social Democrat și AUR, împotriva Guvernului Ilie Bolojan, transmite Agerpres.

Ședința în care se întâlnesc senatorii și deputații Partidului Social Democrat începe luni la ora 15:00.

La întâlnirea grupurilor parlamentare reunite vor participa președintele PSD, Sorin Grindeanu, și secretarul general al formațiunii, Claudiu Manda.

Potrivit sursei citate, liderul PSD vrea să se asigure că toți parlamnentarii social-democrați vor fi prezenți la ședința plenului comun de marți.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a citit moţiunea de cenzură intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, într-o ședință de plen reunit al Parlamentului României.

Marți, 5 mai 2026, de la ora 11:00, moțiunea de cenzură anti-Bolojan va fi dezbătută și votată. Votul va fi secret, cu bile.

Moțiunea pentru demiterea premierului Ilie Bolojan a fost semnată de 254 de parlamentari.

„STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”

Moțiunea de cenzură depusă în data de 28 aprilie 2026 se intitulează „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

PSD și AUR au lansat acuzații foarte grave la adresa lui Ilie Bolojan și a guvernului pe care acesta îl conduce din data de 20 iunie 2025.

  • Ilie Bolojan a „a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația”.
  • Guvernul Bolojan „pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică”.
  • Guvernul Bolojan este acuzat de subminare a economiei naționale. Moțiunea expune cazurile CEC Bank, Salrom, Hidroelectrica, Romgaz, Aeroporturi București, Portul Constanța, Loteria Română, Poșta Română, Romarm/Uzina Mecanică Cugir, Avioane Craiova și Romaero și alte companii strategice.
  • Companiile ar urma să fie listate la bursă, reorganizate, divizate sau închise.

În ultimele zile, guvernul condus de Ilie Bolojan a fost acuzat și că a pierdut aproape 8 miliarde de euro din PNRR (mai multe detalii AICI), dar și că întreține o secretomanie cel puțin suspectă la capitolul SAFE. (alte informații detaliate AICI).

Ce spun liderii PSD și AUR despre Ilie Bolojan și viitorul guvern

Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, a declarat că „tactica” aplicată de premierul Ilie Bolojan denotă „iresponsabilitate”. România poate fi guvernată și fără Bolojan, a punctat Grindeanu.

”Eu n-am să intru în acest joc şi am să vă spun că tactica asta pe care o aplică primul ministru Ilie Bolojan denotă un soi de iresponsabilitate. Se poate guverna România şi fără domnia sa. Se pot construi autostrăzi (…) şi fără ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru. Aşa că există viaţă şi după ziua de marţi şi pentru noi trebuie să fie o viaţă mai bună”, a spus Sorin Grindeanu.

