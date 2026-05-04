Macron își menține obiceiurile matinale indiferent de circumstanțe. Cum și-a început președintele Franței vizita de stat din Armenia

Emmanuel Macron ne arată, încă o dată, care este secretul său pentru o zi productivă și echilibrată. Ca și în celelalte vizite de stat ale sale, președintele francez și-a respectat cu sfințenie rutina de dimineață și în Armenia. La primele ore ale dimineții, liderul de la Eysee a ieșit la alergat prin centrul Erevanului, înconjurat de echipa sa de securitate.

Îmbrăcat într-un hanorac albastru închis, pantaloni scurți și teneși, liderul francez s-a oprit să vorbească cu trecătorii și chiar a fost surprins în timp ce mângâia câțiva căței întâlniți pe stradă.

Seara trecută, la sosirea sa, Macron s-a plimbat pe străzile din Erevan împreună cu premierul armean Pashinyan.

Aceasta nu este prima dată când Macron iese la alergat într-o vizită oficială. În decembrie 2025, președintele a fost filmat în timp ce făcea jogging într-un parc din orașul Chengdu din sud-vestul Chinei, iar în februarie a făcut același lucru în Mumbai, India.

Președintele francez va participa, luni, la Erevan, la cea de-a 8-a reuniune la nivel înalt a Comunității Politice Europene.

Marți, pe 5 mai va începe vizita sa de stat în Armenia. Va avea loc o întâlnire tête-à-tête între prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pashinyan, și președintele francez, urmată de o reuniune extinsă a delegațiilor celor două țări.

Președintele Macron va aduce un omagiu victimelor genocidului armean la Memorialul Tsitsernakaberd și va vizita, de asemenea, Matenadaran.

Este prevăzută, de asemenea, o întâlnire între președintele Republicii Armenia, Vahagn Khatchatourian, și președintele francez Emmanuel Macron.

În cadrul vizitei de stat, președintele francez se va deplasa, însoțit de prim-ministrul armean, la Giumri, unde va aduce un omagiu victimelor cutremurului din 1988.

Nikol Pașinian și Emmanuel Macron vor asista la concertul intitulat „Pod muzical: Armenia–Franța” la Giumri.

