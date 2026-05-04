Prima pagină » Actualitate » Încă 10 senatori social democraţi cer să fie coautori la proiectul prin care se interzice înstrăinarea acţiunilor companiilor de stat

Încă 10 senatori social democraţi cer să fie coautori la proiectul prin care se interzice înstrăinarea acţiunilor companiilor de stat

Luiza Dobrescu
Încă 10 senatori social democraţi cer să fie coautori la proiectul prin care se interzice înstrăinarea acţiunilor companiilor de stat
Lista preliminară cu cele 11 companii de stat care ar putea fi listate la bursă, prezentată de AMEPIP

Legea iniţiată de  senatorul Daniel Zamfir, PSD, referitor la interzicerea înstrăinării acţiunilor companiilor de stat româneşti, începe să aibă mai mulţi adepţi. Încă zece senatori social democraţi au făcut cerere ca să fie consideraţi coautori ai proiectului de lege.

Printre aceştia se află Titus Corlăţean, Ionel Floroiu, Ştefan Radu Oprea, Adrian Streinu Cercel, Doina Feodorovici, Marius Humelnicu etc.

Ce spune textul de lege în forma iniţiatorului

Potrivit senatorului Zamfir, textul de lege reprezintă „un proiect oportun” într-un moment „inoportun, spuneam, ca statul român să vândă active la societățile la care este acționar, cu atât mai mult cu cât valoarea acestor active este supusă volatilității piețelor financiare și energetice”, după cum a afirmat Zamfir în cadrul unor declaraţii de presă, la Palatul Parlamentului.

„Se interzice, până la dată de 31 decembrie 2027,  înstrăinarea acţiunilor deţinute de stat la  companiile  şi  societăţile  naţionale,  la instituţii  de  credit,  precum  şi  la  orice  altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică acţunilor deţinute de stat la companiile, societățile şi instituţiile de credit care înregistrează pierderi pentru cinci ani consecutiv, sau pentru care a fost declanşată, prin hotărâre judecătorească definitivă, procedura de insolvenţă, precum şi acţiunilor a căror valoare totală, la dată de 31 decembrie a anului fiscal precedent, nu depășește 5 milioane lei pentru fiecare companie, societate sau instituție de credit în parte. 2. Art.2. (1) Se suspendă, până la data de 31 decembrie 2027, orice operaţiuni privind instrăinarea acţiunilor deţinute de stat la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la alte societăţi la care statul are calitatea de acţionar, aflate în curs de realizare. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică operaţiunilor postprivatizare şi operaţiunilor specifice privatizării,  în  cazul  în  care  transferul  dreptului  de  proprietate  asupra  participaţiilor deţinute de stat s-a realizat”. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

PSD contraatacă în războiul privatizărilor companiilor de stat ale guvernului Bolojan. Ce prevede proiectul intrat în procedură de urgență

Aleșii se grăbesc să rediscute taxa de solidaritate, ce vizează OMV Petrom, înainte de data limită. Daniel Zamfir: ”În Coaliție se va stabili forma”

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Victor Ponta, replică pentru Oana Gheorghiu: „Deciziile economice majore implică multe alte elemente decât un simplu PR”
13:39
Victor Ponta, replică pentru Oana Gheorghiu: „Deciziile economice majore implică multe alte elemente decât un simplu PR”
EVENIMENT Alexandru Rogobete, mesaj de Ziua Libertății Presei: „Nu putem construi nimic într-o societate care se autodistruge zilnic”
13:17
Alexandru Rogobete, mesaj de Ziua Libertății Presei: „Nu putem construi nimic într-o societate care se autodistruge zilnic”
INCIDENT Curieri prădați de hoți. Doi bărbați au fost reținuți pentru furt calificat în București. Ce au furat și ce s-a întâmplat cu bunurile
12:51
Curieri prădați de hoți. Doi bărbați au fost reținuți pentru furt calificat în București. Ce au furat și ce s-a întâmplat cu bunurile
INEDIT De ce pedala de frână a mașinii este poziționată mai sus decât pedala de accelerație? Nu, nu e vorba de design
12:50
De ce pedala de frână a mașinii este poziționată mai sus decât pedala de accelerație? Nu, nu e vorba de design
POLITICĂ Dominic Fritz, îndemn pentru parlamentari, înaintea moțiunii de cenzură: „Pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea”
12:42
Dominic Fritz, îndemn pentru parlamentari, înaintea moțiunii de cenzură: „Pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea”
REACȚIE Anca Dragu, nume vehiculat pe scena politică drept posibil premier, a ajuns la Palatul Victoria. Prima reacție la varianta de premier tehnocrat
12:35
Anca Dragu, nume vehiculat pe scena politică drept posibil premier, a ajuns la Palatul Victoria. Prima reacție la varianta de premier tehnocrat
Mediafax
Friz, înainte de moțiunea de cenzură: Parlamentarii pot alege ordinul șefului de partid sau responsabilitatea
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Cancan.ro
Vladimir Putin se teme pentru viața lui. Ce interdicție majoră au acum bodyguarzii, bucătarii și fotografii lui
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Paradoxul pensionării la 50 de ani în MAI: 61% din foștii angajați au pensii de peste 5.000 de lei, dar cer dreptul la cumulul pensie-salariu
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Click
Ce i se întâmplă Codruței Filip, la două luni de la divorț: „Nu mi-e jenă să o spun”
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Patrice Cărăușan, pentru cele 17 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
De ce unii oameni au nevoie constantă de reasigurare în relații. Ce spune psihologia?
FLASH NEWS De la summit-ul din Erevan, Emmanuel Macron anunță dacă Franța va crește numărul de trupe în România
14:02
De la summit-ul din Erevan, Emmanuel Macron anunță dacă Franța va crește numărul de trupe în România
CONTROVERSĂ Finlanda este îngrijorată de dronele ucrianene care rătăcesc în spațiul său aerian. Cum au ajuns acestea tocmai în teritoriul finlandez
14:01
Finlanda este îngrijorată de dronele ucrianene care rătăcesc în spațiul său aerian. Cum au ajuns acestea tocmai în teritoriul finlandez
FLASH NEWS Cu o zi înainte de moțiunea de cenzură leul își continuă deprecierea. La cât este cotată azi moneda națională de BNR
13:53
Cu o zi înainte de moțiunea de cenzură leul își continuă deprecierea. La cât este cotată azi moneda națională de BNR
MUNCĂ Angajări la Blocul Național Sindical pentru un mega-proiect finanțat de Banca Mondială. Ce condiții trebuie îndeplinite de cei interesați
13:51
Angajări la Blocul Național Sindical pentru un mega-proiect finanțat de Banca Mondială. Ce condiții trebuie îndeplinite de cei interesați
FLASH NEWS Cum reacționează Merz după ce Trump a anunțat retragerea celor 5.000 de soldați din Germania. „Ceea ce spune acum nu este nou, este doar mai dramatic”
13:29
Cum reacționează Merz după ce Trump a anunțat retragerea celor 5.000 de soldați din Germania. „Ceea ce spune acum nu este nou, este doar mai dramatic”
FLASH NEWS Nicușor Dan și Albert al II-lea de Monaco, întâlnire la Erevan: „Este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună”
13:21
Nicușor Dan și Albert al II-lea de Monaco, întâlnire la Erevan: „Este un parteneriat pe care ne dorim să îl consolidăm împreună”

Cele mai noi

Trimite acest link pe