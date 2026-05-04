De ce pedala de frână a mașinii este poziționată mai sus decât pedala de accelerație? Nu, nu e vorba de design

sursa foto: Envato

Acesta nu este un design fantezist, ci o soluție care reușește să sporească siguranța chiar și după o coliziune, scrie Marca.

Orice șofer, chiar dacă nu s-a gândit prea mult la asta, va fi de acord că pedala de frână este mai sus decât accelerația, obligându-l să facă o mișcare în sus pentru a o apăsa. Această asimetrie mecanică, departe de a fi un capriciu estetic sau o relicvă a unor epoci trecute, este unul dintre cele mai vechi, dar totuși cel mai puțin înțelese, sisteme de siguranță auto.

Principalul motiv al acestei discrepanțe constă în modul în care gestionăm situațiile de urgență. Atunci când noi, ca șoferi, ne confruntăm cu un pericol iminent (un pieton care traversează brusc, o mașină care se apropie de noi…), creierul intră într-o stare de reacție motorie grosieră. În acele zecimi de secundă de stres absolut, precizia dispare, iar dacă ambele pedale ar fi la același nivel, riscul de a apăsa simultan ambele comenzi ar fi mai mare.

Mai exact, prin ridicarea pedalei de frână, inginerii ne obligă să mutăm piciorul departe de accelerație și în sus pentru a activa frâna. Altfel, am putea fi tentați să încercăm pur și simplu să o mișcăm și, astfel, să continuăm să apăsăm accelerația fără să vrem.

De asemenea, un alt motiv constă în modul în care funcționează mușchii și articulațiile noastre. Accelerarea unei mașini necesită finețe și precizie pentru a gestiona consumul de combustibil și fluiditatea. Este o mișcare pe care o efectuăm aproape cu vârful degetelor de la picioare, abia susținând greutatea piciorului. Cu toate acestea, frânarea este o chestiune de forță pură. Într-o oprire de urgență, șoferul trebuie să poată exercita zeci de kilograme de presiune asupra sistemului hidraulic pentru a opri întreaga greutate a mașinii. Și prin poziționarea pedalei mai sus, piciorul adoptă un unghi de atac mult mai favorabil. Este ca și cum ar prinde un impuls.

Mai mult, cu pedala poziționată mai sus, aceasta are o cursă mai mare decât accelerația, permițând un control mai mare asupra forței de frânare, crescând puterea atunci când este necesar. În schimb, dacă pedala ar fi poziționată la fel de jos ca accelerația, nu am avea suficientă cursă pentru această modulație, mai ales atunci când discurile ating temperaturi foarte ridicate și frânele își pierd eficacitatea.

Apoi, chiar și în cel mai rău scenariu, cel al unei coliziuni frontale, înălțimea pedalei joacă un rol protector. Pedalele moderne sunt dotate cu mecanisme de eliberare sau sisteme de deformare programată pentru a preveni rănirea gravă a gleznelor și tibiei șoferului. Când se produce unul dintre aceste accidente, șoferul apasă de obicei pedala de frână cu toată forța. Dacă pedala are un suport ridicat și un braț lung, acest design permite pedalei să se îndepărteze de picioarele ocupantului sau să se îndoaie, reducând la minimum potențialul de rănire.

Dar mai e o întrebare: de ce mașinile de curse au de obicei pedalele mult mai aliniate? Răspunsul este că piloții profesioniști folosesc tehnici precum schimbarea retrogradă a treptelor de viteză cu călcâiul și vârful, unde frânează cu partea stângă a piciorului în timp ce apasă ușor accelerația cu dreapta (sau frânează cu vârful piciorului și accelerează cu călcâiul) pentru a se potrivi cu turațiile motorului la schimbarea retrogradă a treptelor de viteză.

Dar, transferul acestei configurații la un vehicul de stradă ar fi periculos, deoarece șoferul obișnuit nu are abilitățile necesare pentru a utiliza această tehnică. Așadar, cel mai bine este să vă asigurați că, atunci când trebuie să frânați, o puteți găsi cu ușurință și o puteți aplica ferm.

