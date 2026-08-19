Cristian Stanciu, Klintensiv: „În sănătate, încrederea nu se declară. Se dovedește.”

De ce producție locală, când importul e mai simplu de administrat?

Pentru că importul înseamnă, în fond, dependență. Iar într-un spital, dezinfectantul nu e un consumabil oarecare, e parte din siguranța pacientului. Dacă lanțul de aprovizionare se rupe undeva peste graniță, spitalul rămâne descoperit exact când nu trebuie. Producția locală îți dă control: pe formulă, pe calitate, pe livrare. Când o unitate medicală are nevoie de ceva, răspunsul nu mai trece prin trei granițe. Cred, sincer, că o țară ar trebui să își poată produce singură ceea ce ține de sănătatea cetățenilor ei. De aici am plecat.

Ce înseamnă, concret, producție proprie și laborator propriu?

Înseamnă că nu punem eticheta noastră pe un produs cumpărat de-a gata. Îl dezvoltăm și îl producem local, de la formularea în laborator până la fabricație, depozitare și livrare. În laborator se decide ce intră în produs și de ce. În producție, formula aceea devine realitate, lot după lot.

Ajungem în peste 300 de spitale publice din România și lucrăm cu o rețea largă de distribuitori medicali și cu mii de clienți din zona business. În clinicile private, un studiu MKOR ne indică drept prima alegere. Dar, dincolo de cifre, vorbim despre locuri unde igiena nu e opțională. Acolo, un produs trebuie să funcționeze și trebuie să fie prezent atunci când e nevoie de el. Asta e responsabilitatea pe care ne-am asumat-o, și o luăm în serios.

Ce primește, concret, un spital sau o clinică atunci când lucrează cu Klintensiv?

Două lucruri, dincolo de produsul în sine. Primul e continuitatea. Un spital nu își permite să rămână fără dezinfectant, iar producția locală înseamnă că livrarea nu depinde de un lanț care se poate rupe la graniță. Când e nevoie, produsul e acolo, ceea ce contribuie la buna desfășurare a întregului act medical. Al doilea e sprijinul. Un dezinfectant folosit greșit nu protejează pe nimeni, așa că nu livrăm doar produsul, ci și instruire, proceduri și ghiduri pentru personalul medical care îl folosește zi de zi. Am construit compania în felul acesta pentru că un produs medical fără suportul din spate rezolvă, cel mult, jumătate din problemă. Asta înseamnă pentru mine producție locală: nu doar „Made in Romania”, ci capacitatea de a răspunde nevoilor reale din spitale.

De ce contează, la nivelul întregului sistem de sănătate, ca acești dezinfectanți să fie produși în România?

Pentru că vorbim despre un lucru pe care un sistem de sănătate nu ar trebui să îl lase în afara controlului său. Dezinfecția stă la baza prevenirii infecțiilor din spitale, iar aceasta e, până la urmă cea mai ieftină formă de prevenție. Dacă tot ce ține de această verigă vine din afară, sistemul depinde de decizii și de lanțuri pe care nu le controlează. Un producător local care înțelege spitalul românesc, care poate ajusta, livra și sprijini rapid, adaugă o siguranță pe care importul, oricât de bun, nu o poate oferi. Nu e o chestiune de mândrie națională. E o chestiune de reziliență a sistemului.

Unde vedeți Klintensiv peste câțiva ani?

Vreau să construim mai departe pe ceea ce știm să facem bine, dar la o scară mai mare. Avem experiența acumulată în mediul medical, avem laborator, producție, produse și o echipă care a construit toate acestea în România. Acum trebuie să ducem această experiență mai departe: către mai multe zone în care prevenția contează și către mai multe piețe din afara României. Nu cred că trebuie să alegem între a fi o companie românească și a avea ambiții internaționale. Din contră. Mi-ar plăcea ca peste câțiva ani Klintensiv să fie unul dintre exemplele că poți construi aici produse și know-how care să fie competitive oriunde. Nu vreau să fim cei mai mari cu orice preț. Vreau ca atunci când cineva vede Klintensiv pe un produs să existe un gând foarte simplu:

„Pot să am încredere în el.”

Dacă reușim asta, restul se construiește.