Duminică 4 octombrie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- POVESTEA ADEVĂRATĂ A PORNOGRAFIEI ROMÂNEŞTI

Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este Daniel Dumitru, unul dintre primii producători de filme pentru adulți din România.

Cunoscut sub numele de Sharky, Daniel Dumitru este originar din Giurgiu. Bărbatul a stat la baza mai multor scandaluri publice de răsunet, după ce, printre actorii promovați de el, s-au numărat inclusiv elevi, dar și fosta nevastă a controversatului Mihai Necolaiciuc, acuzat de procurorii anticorupție că, în calitate de director, a devalizat Compania Națională Căile Ferate Române. Dar Sharky nu s-a ocupat doar de pornografie. El a comis și jafuri armate, după ce a atacat magazinul de bijuterii al familiei sale, a fost proxenet în cazinouri și a vândut spermă în Africa, pentru familiile care doresc copii mulatri.

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