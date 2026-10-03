Un șofer de TIR, care are cetățenie sârbă, ar fi încercat să-i ofere 40 de euro unei polițiste de frontieră de la Jimbolia pentru a trece mai repede granița. Incidentul a avut loc vineri, 2 octombrie 2026, la Punctul de Trecere a Frontierei Jimbolia, pe sensul de intrare în România. Polițista a refuzat banii și a sesizat Direcția Generală Anticorupție.

Bărbatul conducea un automarfar înmatriculat în Serbia și s-ar fi prezentat la control pe o arteră destinată autoturismelor. Atunci, cu intenția de a trece mai repede granița, spunându-i polițistei de frontieră că „se grăbește”, ar fi încercat să ofere mită. Polițista de frontieră a refuzat cei 40 de euro și i-a spus șoferului că gestul său poate constitui infracțiunea de dare de mită. Cazul a ajuns la autoritățile competente.

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Ce a transmis Poliția de Frontieră

Cazul a fost sesizat Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Timiș și unității de parchet competente, care urmează să dispună măsurile legale. Poliția de Frontieră a informat public despre acest caz printr-un comunicat.

„O polițistă de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei a refuzat suma de 40 de euro oferită de un cetățean sârb, în schimbul facilitării și urgentării intrării în țară a acestuia. La data de 02 octombrie 2026, în jurul orei 17:45, la Punctul de Trecere a Frontierei Jimbolia, pe sensul de intrare în România, s-a prezentat pentru efectuarea controlului de frontieră un cetățean sârb, conducând un automarfar înmatriculat în Serbia. Conducătorul automarfarului s-a prezentat pentru controlul de frontieră pe o arteră destinată autoturismelor și a încercat să ofere polițistului de frontieră suma de 40 de euro, pentru a-i permite intrarea în țară, motivând că se grăbește. Polițistul de frontieră a refuzat categoric suma de bani și i-a adus la cunoștință persoanei că fapta sa întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de dare de mită. În cauză au fost sesizate Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Timiș și unitatea de parchet competentă, în vederea efectuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale care se impun”, a transmis Poliția de Frontieră.

Dublă mită în aceeași zi, la Botoșani

De altfel, vă reamintim că în luna august 2026 au avut loc alte 2 tentative de mită, în aceeași zi, la Botoșani. Prima tentativă a avut loc pe 23 august 2026, când polițiștii au oprit un biciclist care circula sinuos pe un drum județean. Etilotestul a indicat 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. În timp ce agentul întocmea procesul-verbal, biciclistul i-ar fi oferit 88 de lei pentru a scăpa de amendă. Polițistul a refuzat banii și a sesizat Serviciul Județean Anticorupție Botoșani. Momentul a fost surprins de camera body-cam.

Apoi, la 35 de minute distanță, o altă tentativă de dare de mită a avut loc la Botoșani. Polițiștii au oprit un autoturism al cărui șofer încălcase regulile de circulație. Pasagera i-ar fi oferit agentului 200 de lei pentru a evita sancțiunea. Polițistul a refuzat banii și a sesizat Direcția Generală Anticorupție.

Sursă foto: Poliția de Frontieră, Shutterstock