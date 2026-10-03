Elena Udrea, fostul consilier de la Cotroceni și ministru al Turismului în Guvernul Boc, a publicat imagini pe rețelele sociale la 8 ani de la arestarea sa din Costa Rica. Aceasta îi critică pe foștii săi colegi din PNL și pe miniștrii liberali ai Justiției pentru că nu au contestat legalitatea arestării sale și pentru că nu au făcut nimic pentru a o ajuta să iasă din închisoare pentru a fi alături de fiica sa.

În postarea sa de pe Facebook, Udrea amintește că a fost arestată pe stradă în Costa Rica, la doar 13 zile după nașterea fiicei sale.

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„Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută prematur!”, a scris Elena Udrea.

Elena Udrea: „Statul român însuși a recunoscut că am fost judecată ilegal”

Fostul ministru mai spune că a petrecut trei luni în închisoare în Costa Rica, după care, spune ea, statul român a recunoscut că a fost judecată ilegal și i-a cerut eliberarea.

„După trei luni în pușcărie, statul român însuși a recunoscut ca am fost judecată ilegal și a cerut eliberarea mea! Arestată pentru ca l-am adus pe Bute sa boxeze în România! O fetiță de nici două săptămâni, a rămas fără mamă!”.

Reamintim că Elena Udrea a fost reținută în Costa Rica în octombrie 2018, după condamnarea definitivă la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”. Ulterior, în decembrie 2018, ÎCCJ a admis contestațiile în cazul completurilor de cinci judecători, iar Udrea a fost eliberată din detenția din Costa Rica.

Udrea îi critică pe foștii colegi din PNL

Elena Udrea susține că foștii săi colegi din PNL, care astăzi sar în apărarea lui Ilie Bolojan, nu au avut aceeași reacție atunci când ea se afla în detenție.

„Cine din clasa politică a pus sub semnul întrebării legalitatea arestării mele? Cei care azi sar să îi ia apărarea lui Bolojan, fostii mei colegi, ba chiar fostele colege mame și ele, nu au avut nicio tresărire față de abuzul care mi se întâmpla!”, a transmis Udrea.

Fostul consilier de la Cotroceni îi vizează în mesajul său și pe miniștrii PNL care au condus Ministerul Justiției. Udrea susține că aceștia nu au avut nicio reacție față de situația sa și că nu a fost lăsată să iasă din închisoare pentru a fi alături de copilul său.