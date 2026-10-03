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Val de insolvențe în comerț și construcții în primele 8 luni din 2026. Orașul cu cele mai multe firme care nu își mai pot plăti datoriile

Val de insolvențe în comerț și construcții în primele 8 luni din 2026. Orașul cu cele mai multe firme care nu își mai pot plăti datoriile
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În primele opt luni ale acestui an a fost înregistrat un val de insolvențe în comerț și construcții. Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), 4.782 de firme și PFA-uri (Persoane Fizice Autorizate) au intrat în insolvență. Numărul a fost în creștere cu 4,85% față de anul trecut, într-o perioadă similară. Datele arată și orașul în care s-au înregistrat cele mai multe firme care nu și-au mai putut plăti datoriile. Află mai jos și domeniile de activitate care au înregistrat astfel de cazuri.

Cele mai multe insolvențe din primele opt luni ale anului 2026 au fost înregistrate în București, cu 861 de cazuri. Numărul a fost în creștere cu 4,11% față de aceeași perioadă din 2025. Urmează Bihor, cu 363 de insolvențe (-11,89%), Cluj, cu 263 (-15,16%), Ilfov, cu 246 (+2,50%) și Timiș, cu 229 (-4,18%). Astfel, Capitala ocupă primul loc în clasamentul orașelor care au înregistrat societăți comerciale și PFA-uri (Persoane Fizice Autorizate) care au intrat în insolvență.

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Val de insolvențe în comerț și construcții în primele 8 luni din 2026. Orașul cu cele mai multe firme care nu își mai pot plăti datoriile

Val de insolvențe în comerț și construcții în primele 8 luni din 2026. Sursă foto: Shutterstock.

Localitățile care se află la polul opus: unde s-au înregistrat cele mai puține cazuri de insolvență

Însă, clasamentul are și orașe care se află la polul opus, înregistrând cele mai puține insolvențe în primele 8 luni din 2026. În acest sens, pe primul loc se află Covasna, unde au fost consemnate doar 20 de cazuri de insolvență. Este urmată de Harghita, cu 24 de cazuri, precum și Botoșani, cu 27 de cazuri, arată Agerpres.

Urmează Mehedinți, Sălaj și Tulcea, cu câte 34 de cazuri de insolvență, și Gorj, cu 38 de firme sau PFA-uri care au ajuns în insolvență.

De menționat faptul că în luna august 2026, 357 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență. Cele mai multe cazuri au fost în București (57), Bihor (44), Ilfov (29), iar în Cluj și Timiș au fost câte 16 cazuri.

Domeniile de activitate cu un număr considerabil de cazuri de insolvență

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a menționat și domeniile de activitate în care au fost înregistrate cele mai multe cazuri de insolvențe. Astfel, cele mai multe insolvențe au fost înregistrate în comerțul cu ridicata și amănuntul, cu 308 cazuri, în creștere cu 175% față de primele opt luni din 2025. Urmează construcțiile, cu 271 de insolvențe (+256,58%), și industria prelucrătoare, cu 167 de cazuri (+138,57%).

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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