Cum sunt soluționate cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului

Este esențial ca situația juridică și tehnică a proprietăților să fie reflectată corect în documentele oficiale. După finalizarea procesului de înregistrare sistematică a imobilelor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate pentru o perioadă de 60 de zile. În acest interval deținătorii trebuie să verifice documentele afișate și să semnaleze eventualele neconcordanțe prin depunerea unor cereri de rectificare. Aceste solicitări sunt analizate cu atenție și este o etapă importantă, care oferă fiecărui proprietar șansa de a interveni înainte ca informațiile să devină definitive.

Cum sunt verificate cererile

Cererile sde rectificare sunt soluționate de o comisie care este formată din reprezentanţi ai primăriei, ai oficiului de cadastru și publicitate imobiliară și ai prestatorului lucrărilor de înregistrare sistematică.

Fiecare cerere de rectificare este analizată de către comisie, care verifică informațiile semnalate prin raportare la:

documentele de proprietate existente
• datele din evidențele de cadastru și din registrele locale
• rezultatele măsurătorilor realizate în teren.

Analiza presupune corelarea tuturor acestor informații pentru a stabili dacă solicitarea este întemeiată și dacă datele trebuie modificate.

În cazul în care cererea de rectificare este respinsă, cetățenii pot formula plângere împotriva procesului verbal prin care aceasta a fost soluționată.

Plângerea se formulează, în 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, la judecătoria în a cărei rază de competență se află proprietatea.

Procesul de soluționare

În urma verificărilor, cererile de rectificare sunt soluționate conform prevederilor legale. Dacă se constată că modificările solicitate sunt justificate, documentele tehnice ale cadastrului sunt actualizate în mod corespunzător.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

