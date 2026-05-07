Statuie a Fecioarei Maria din Liban, batjocorită de soldații israelieni. Cum s-au fotografiat, din nou, militarii trimiși în zonele sudice ale țării

Galerie Foto 4
Armata israeliană a deschis o nouă anchetă, după ce pe internet a circulat o fotografie în care se vede cum un soldat al său pângărește o statuie a Fecioarei Maria din sudul Libanului.

Armata a declarat miercuri că tratează „incidentul cu maximă seriozitate” și a promis că va lua măsuri împotriva soldatului, potrivit publicației The Times of Israel.

Sursa a precizat că, în urma unei anchete preliminare, s-a constatat că fotografia a fost făcută în satul Debel, cu populație majoritar creștină, în urmă cu câteva săptămâni, deși a fost publicată online abia miercuri.

În fotografie soldatul pune o țigară în gura statuii, în timp ce el însuși fuma.

Soldații Israelului au distrus o statuie a lui Iisus

Acesta este cel mai recent incident în care soldați israelieni au profanat lăcașuri de cult și au distrus sau jefuit proprietăți în sudul Libanului. Luna trecută, un alt soldat a fost fotografiat în timp ce distrugea o statuie a lui Iisus în același sat. Potrivit presei libaneze, trupele israeliene au distrus cu buldozerul panourile solare din Debel, care asigurau energia electrică necesară pentru rețeaua de alimentare cu apă a localității, și au distrus locuințe, drumuri și măslini.

Aceste incidente au loc pe fondul intensificării atacurilor forțelor israeliene asupra Libanului, inclusiv asupra capitalei, Beirut, acestea susținând că vizează luptătorii și infrastructura Hezbollah. De asemenea, forțele israeliene continuă să ocupe zone întinse din sudul Libanului și să demoleze sate întregi din regiune.

Amploarea distrugerilor i-a determinat pe oficialii și locuitorii libanezi să se teamă tot mai mult că persoanele strămutate nu vor mai avea unde să se întoarcă.

Grupurile religioase au semnalat o creștere a cazurilor de hărțuire și violență împotriva pelerinilor creștini, a clerului și a locuitorilor creștini palestinieni, inclusiv agresiuni fizice și scuipături – adesea din partea studenților ultraortodocși de la yeshiva. Printre aceste incidente se numără și o agresiune asupra unei călugărițe franceze, care a avut loc luna trecută în apropierea Orașului Vechi din Ierusalim.

Imaginile video care au făcut înconjurul internetului au arătat un bărbat care o urmărea pe călugăriță, o împingea cu forța la pământ, provocându-i o rană la cap. După puțin timp, bărbatul se întoarce și o lovește din nou cu piciorul în timp ce aceasta zăcea la pământ, până când au intervenit trecătorii.

Între timp, au crescut îngrijorările cu privire la modul în care Israelul tratează creștinii din Israel și din teritoriile palestiniene ocupate.

După ce au apărut imagini cu atacul asupra călugăriței, poliția israeliană a anunțat arestarea unui bărbat în vârstă de 36 de ani. Iar în urma valului de indignare provocat de distrugerea statuii lui Iisus din Debel, biroul prim-ministrului Benjamin Netanyahu a emis rapid o declarație de condamnare.

Cei doi soldați implicați – dintre care unul a folosit un baros pentru a sparge statuia, în timp ce altul filma – au fost suspendați din serviciul de luptă și condamnați la 30 de zile de închisoare.

În luna martie, biroul lui Netanyahu și-a cerut scuze după ce poliția israeliană l-a împiedicat pe patriarhul latin al Ierusalimului, Pierbattista Pizzaballa, să ajungă la Biserica Sfântului Mormânt pentru a oficia liturghia în Duminica Floriilor.

Forțele israeliene au distrus peste 800 de moschei în Gaza în timpul războiului genocid, printre care și Marea Moschee Omari, cea mai mare și mai veche din Fâșie.

Minaretul vechi de 1.400 de ani al moscheii a fost distrus, iar structura acesteia a fost, de asemenea, grav avariată.

Au fost lovite și mai multe biserici, inclusiv Biserica Sfântul Porfirie, cea mai veche din Gaza și a treia cea mai veche din lume.

