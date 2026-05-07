Ilie Bolojan, după decizia de a nu mai face alianţă cu PSD: PNL „și-a recâștigat respectul de sine”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj adresat liberalilor în care afirmă că partidul „și-a recâștigat respectul de sine” prin decizia de a nu mai continua coaliția cu PSD și de a intra în opoziție.

„Sunt în PNL de peste 30 de ani. Am trecut prin bune și rele. M-am bucurat de victoriile obținute și de reușitele primarilor noștri. M-au întristat eșecurile și deciziile greșite”, a scris premierul interimar, joi, pe Facebook.

Bolojan a precizat că, în cei peste 20 de ani de administrație, a ajuns la concluzia că „nu poți moderniza o comunitate sau o țară fără o bună guvernare și o amprentă liberală”.

„Am probat asta la Oradea și în multe locuri din țară. Am încercat și la București”, a adăugat el.

„Ne-a trecut glonțul pe la ureche…”

Bolojan a subliniat două momente pe care le consideră definitorii pentru partid. Primul a fost ședința conducerii PNL din 2021, de la Vila Lac, când s-a decis alianța cu PSD.

„Ședința conducerii PNL, la Vila Lac. Sunt mai mulți absenți. Președintele de atunci al PNL, Florin Cîțu, după ce fusese „ales” pe un discurs anti-PSD, supune votului formarea alianței cu PSD. Cine este pentru? Puțini ridică mâna, rușinați. Nu se numără voturile. Cine este împotrivă? Puțini ridică mâna. Se numără aceste voturi. Deși majoritatea nu ridică mâna la nicio întrebare, Cîțu trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianța cu PSD. Deciziile se luaseră în alte birouri, biroul de conducere al PNL doar le formaliza. Apele s-au amestecat și s-au tulburat. Ceea ce a urmat și unde ne-au dus aceste decizii, la sfârșitul anului 2024, se știe. Ne-a trecut glonțul pe la ureche…”.

El a comparat acel episod cu ședința extinsă a conducerii PNL desfășurată pe 5 mai, în care s-a votat ruperea colaborării cu PSD.

„După avertizarea dată PSD că duce țara într-o criză și că nu vom mai colabora cu ei dacă fac asta, în calitate de președinte al PNL supun votului să nu mai facem coaliție cu ei și intrarea în opoziție. După o dezbatere cu replici și argumente, cine este pentru? 50 de colegi ridică mâna. Am văzut în ochii multora demnitatea recâștigată. Cine este împotrivă? Nicio mână ridicată. 4 nu au votat. Am separat apele. S-au limpezit. Decizia a fost luată în biroul de conducere al PNL, nu în alte birouri”, a subliniat premierul interimar.

Potrivit lui Bolojan, prin această hotărâre, „PNL și-a recâștigat cu această decizie ceea ce nicio funcție și niciun sondaj nu pot cumpăra: respectul de sine E prima condiție să recâștigăm încrederea românilor. Știu că nu va urma o perioadă ușoară și că nu există rezultate fără efort, fără echipă și fără depășirea unor greutăți. Dar am convingerea că PNL a ales drumul bun”.

„Voi lucra, împreună cu toți colegii, pentru ca PNL să redevină un partid în care își pun speranța mai mulți români și care poate contribui cu adevărat la modernizarea României”, a transmis acesta.

Bolojan a descris PNL drept „un partid care poate greși, dar care nu își abandonează niciodată țara. Un partid care nu fuge în fața responsabilității. Un partid care înțelege că politica nu înseamnă doar putere, ci obligația de a ajuta România să stea în picioare pe termen lung”.

„Cu seriozitate. Cu decență. Cu credință. Cu respect pentru muncă, pentru libertate și pentru demnitatea oamenilor. Iar Partidul Național Liberal va rămâne acolo unde a fost mereu în momentele grele ale istoriei: de partea României. Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a mai spus Bolojan.

