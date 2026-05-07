Negociatorii UE nu au reușit să ajungă la un consens privind acordul comercial cu SUA. Ce înseamnă asta pentru producătorii auto europeni

Discuțiile dintre legislatorii UE și guvernele statelor membre privind punerea în aplicare a unui acord comercial cu SUA s-au încheiat, miercuri seara, fără a se ajunge la un progres semnificativ, scrie Politico. Potrivit publicației, acest rezultat riscă să provoace mânia lui Donald Trump, care a amenințat că va impune tarife de 25% asupra producătorilor auto europeni în cazul în care UE nu va pune în aplicare acordul comercial transatlantic încheiat anul trecut, la clubul său de golf din Scoția.

Comisarul UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, a îndemnat negociatorii să ajungă la un acord care să contribuie la stabilizarea relațiilor comerciale cu Washingtonul, potrivit unei surse care a luat parte la întâlnire. Însă, după aproximativ șase ore de discuții, aceștia nu au ajuns la niciun acord.

„Am avut în această seară negocieri constructive și fructuoase cu Consiliul și Comisia”, a declarat europarlamentarul Karin Karlsbro, care a reprezentat grupul Renew Europe în Parlamentul European. „Este important să ajungem la un acord care să nu poată fi anulat de Trump înainte de a încheia un acord final.”

Rezultatul neconcludent aruncă, din nou, mingea în terenul lui Trump, după ce ambasadorul său în UE, Andrew Puzder, a declarat anterior că Washingtonul va impune „relativ curând” o taxă vamală de 25% asupra autovehiculelor, în cazul în care negociatorii nu vor ajunge la un acord rapid.

„Aveți timp să remediați situația, momentul este acum”, a declarat Puzder pentru Bloomberg TV la Bruxelles. „Dacă faceți asta, probabil că el va reanaliza problema.”

Ce presupune acordul de la Turnberry

În cadrul acordului verbal încheiat, în iulie anul trecut, la complexul turistic Turnberry al lui Trump, UE a acceptat să elimine tarifele aplicate produselor industriale din SUA, în timp ce Washingtonul urma să limiteze tarifele la 15% pentru majoritatea produselor.

Însă UE nu a pus încă în aplicare acest angajament prin adoptarea legislației necesare, ceea ce l-a înfuriat pe Trump și a intensificat presiunea asupra Comisiei Europene — care negociază acorduri comerciale în numele celor 27 de state membre — pentru ca acestea să fie adoptate.

Sabine Weyand, înaltul reprezentant al Comisiei pentru comerț, a declarat anterior în fața Comisiei pentru comerț a Parlamentului European că așteaptă cu interes o întâlnire „care să reprezinte un progres decisiv și care să demonstreze că UE își respectă angajamentele”.

„Sunt convins că… dispunem de toate elementele necesare pentru a demonstra că rămânem un partener de încredere, având în același timp la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a reacționa la orice evoluție care se va ivi”, a mai declarat Weyand în fața parlamentarilor responsabili cu politica comercială.

În timp ce Comisia și majoritatea statelor membre ale UE doresc să ducă la bun sfârșit acordul Turnberry, legislatorii europeni au adoptat o poziție fermă — consternați de amenințările lansate de Trump la începutul acestui an cu privire la anexarea Groenlandei, un teritoriu danez. De asemenea, aceștia au reevaluat dacă acordul mai reprezintă o opțiune viabilă după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat tarifele inițiale impuse de Trump în luna februarie.

Sub conducerea lui Bernd Lange, președintele Comisiei pentru comerț, parlamentarii au solicitat introducerea unor condiții suplimentare care ar amâna acordul până când Trump va reduce tarifele la oțel, l-ar suspenda în cazul în care acesta ar amenința integritatea teritorială a UE și l-ar rezilia înainte de sfârșitul mandatului său.

Până în prezent, părțile nu au ajuns la un acord cu privire la niciunul dintre punctele cele mai controversate ale discuțiilor, a declarat un oficial al Consiliului.

„S-au înregistrat progrese, iar obiectivul este de a finaliza negocierile în curând. Însă cele două părți trebuie să se consulte cu grupurile politice și, respectiv, cu statele membre pentru a vedea ce sunt dispuse să accepte”, a adăugat oficialul referindu-se la discuțiile care au avut loc târziu în noapte.

Lange, negociatorul-șef al Parlamentului, a declarat că ambele părți „se apropie de un acord”, dar a adăugat că este nevoie de mai mult timp.

Negociatorii intenționează să se reîntâlnească pe 19 mai.

