Fostul consilier prezidențial, Iulian Fota, susține că postul Digi24 i-a interzis prezența pe post. Care ar fi motivul
Prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Iulian Fota, fostul consilier de la Cotroceni, a mărturisit că Digi24 l-a interzis, din nou, pe post. Motivul, potrivit lui Fota, ar fi că a reproșat postului TV anumite momente de aliniere cu Antena 3, în diferite situații considerate ”anti-Bolojan”.

Fota: ”Dragă Digi, ai putea învăța ceva toleranță democratică de la A3”

Fostul consilier prezidențial a menționat că mai mulți telespectatori au remarcat aceeași retorică și le-a sugerat celor de la Digi să învețe ”ceva toleranță democratică de la A3”, care, spune el, în ciuda faptului că a avut ”viața grea” din cauza aparițiilor sale, nu l-a interzis niciodată.

Aflu ieri pe la pranz ca Digi m-a interzis din nou pe post pentru ca le-am reprosat momente de aliniere cu A3 in situatii anti-Bolojan. Imi mentin opinia ! Si nu sunt singurul care le-a vazut. Aveti mai jos, culese aleatoriu, marturii ale unor oameni pe care nu-i cunosc dar care au constat acelasi lucru.

Draga Digi, ai putea invata ceva toleranta democratica de la A3. Nu de putine ori le-am facut viata grea in emisiuni si stiu ca nu le-a placut, dar niciodata, repet, niciodata nu m-au interzis pe post”, a scris Iulian Fota, pe pagina sa de Facebook.
  • Iulian Fota a fost consilier prezidențial pentru securitate națională în administrația președintelui Traian Băsescu în perioada 2009 și 2014. Acesta a ocupat diverse funcții în sistemul public, precum director al Colegiului Național de Apărare (2005 – 2009), director al Colegiului Național de Informații (2016-2020) sau director general al Institutului Diplomatic Român, conform biografiei oficiale de pe site-ul MAE.
  • În februarie 2024, Fota a anunțat, pe Facebook, că a fost concediat din funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe (MAE), post în care a fost numit în februarie 2022.

