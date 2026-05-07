Fostul consilier prezidențial, Iulian Fota, susține că postul Digi24 i-a interzis prezența pe post. Care ar fi motivul

Prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Iulian Fota, fostul consilier de la Cotroceni, a mărturisit că Digi24 l-a interzis, din nou, pe post. Motivul, potrivit lui Fota, ar fi că a reproșat postului TV anumite momente de aliniere cu Antena 3, în diferite situații considerate ”anti-Bolojan”.

Fota: ”Dragă Digi, ai putea învăța ceva toleranță democratică de la A3”

Fostul consilier prezidențial a menționat că mai mulți telespectatori au remarcat aceeași retorică și le-a sugerat celor de la Digi să învețe ”ceva toleranță democratică de la A3”, care, spune el, în ciuda faptului că a avut ”viața grea” din cauza aparițiilor sale, nu l-a interzis niciodată.

”Aflu ieri pe la pranz ca Digi m-a interzis din nou pe post pentru ca le-am reprosat momente de aliniere cu A3 in situatii anti-Bolojan. Imi mentin opinia ! Si nu sunt singurul care le-a vazut. Aveti mai jos, culese aleatoriu, marturii ale unor oameni pe care nu-i cunosc dar care au constat acelasi lucru.